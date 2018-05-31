Известный российский футболист и тренер Сергей Юран – о назначении Сергея Семака главным тренером «Зенита».

– «Зенит» принял правильно решение, назначив Семака. Много уже было иностранных специалистов. Ну а что касается Манчини, он просто провел время в Питере, без определенных результатов. Но Семаку придется непросто, но все зависит от него. Одно дело работать в «Уфе», где были минимальные задачи, другое – в «Зените».

– Справится ли Семак с легионерами?

– Сергей человек опытный, поигравший за рубежом. С ними не надо либеральничать. Они получают очень серьезные деньги и должны отрабатывать их. Да с ними еще недавно работал Манчини, поэтому неясно, как они воспримут Семака. Сергею надо со всеми индивидуально побеседовать, выяснить, кто хочет играть в чемпионате России и не просто играть, но и бороться за первое место. Кто готов – с ними идти дальше, не готов – пусть клуб думает, что с ними делать.

– Когда все игроки «Зенита» вернутся из аренды, как сказал Алексей Игонин, в один автобус они не поместятся. Это хорошо, когда такой выбор?

– Всегда хорошо, когда есть выбор. Но, как я уже сказал выше, нужно будет определиться с теми, кто готов биться за первое место, решать самые большие задачи. И здесь важно не ошибиться. Ведь некоторые будут лукавить: да, коуч, я готов, можете на меня рассчитывать. Но, думаю, Сергей разберется. Он человек опытный. Главное сразу себя жестко поставить.

– Шатов и Дзюба нужны Семаку?

– Без сомнения. Не знаю, почему у Манчини сложилось мнение, что такие футболисты ему не нужны. А эти игроки доказывали на поле в клубе и в сборной, что они соответствуют уровню «Зенита».

– Какая будет стоять перед Семаком задача – минимум второе место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов, или только чемпионство?

– Думаю, все-таки первое. С таким составом и бюджетом следует бороться только за первое место. Здесь еще и задача – вернуть веру болельщиков. Насколько я слышал, она пошатнулась в последнее время.

– Семаку по силам выполнить эту задачу?

– Думаю, да. Он сам играл в командах, где ставили большие задачи. И насколько я знаю Сергея, он по характеру максималист.