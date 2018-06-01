По решению суда, продавать такие билеты можно, если потом отвести зрителей в другие сектора.

Футбольный клуб «Зенит» оспорил решения Роспотребнадзора. Речь идет о штрафах, которые федеральная служба выписала «Зениту» за продажу билетов на несуществующие места. Совокупная сумма штрафов составила 360 тыс. рублей, но «Зенит» может не платить — действия Роспотребназора Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал незаконными.

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обратилось несколько болельщиков ФК «Зенит» после матча четвертого тура чемпионата России с московским «Спартаком». Причины обращения — болельщикам продали билеты на несуществующие места на стадионе. Сами билеты покупались на официальном сайте «Зенита», тем не менее, придя на игру, указанных в билетах мест не оказалось. Игра «Зенита» со «Спартаком» состоялась 6 августа 2017 года, Роспотребнадзор выписал штрафы питерскому клубу по этому инциденту 14 сентября 2017-го. Помимо заявления в Роспотребнадзор один из болельщиков также написал заявление в прокуратуру.

Как следует из материалов дела, болельщик «Зенита» купил на официальном сайте клуба три билета на игру со «Спартаком», каждый стоимостью 9500 рублей. В билетах был указан сектор А106, ряд 29, места 6, 7 и 8. На самом стадионе ряда 29 не оказалось. По этому инциденту Роспотребнадзор выписал штрафы «Зениту» на общую сумму 360 тыс. рублей за нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 14.7 и частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Речь идет о введение потребителя в заблуждение и продаже товаров, не соответствующих образцам. По первой статье штраф для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей, по второй — от 20 до 30 тыс. рублей. Роспотребнадзор выписал минимальные штрафы «Зениту» — за каждый билет по 100 и 20 тысяч рублей соответственно.

Тем не менее, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области посчитал, что решение Роспотребнадзора незаконно. В материалах дела сообщается, что перед игрой с московским «Спартаком» питерский «Зенит» утвердил новый инструктаж. По этому инструктажу, в случае, если болельщики придут на места, которых фактически нет, то их должны проводить на сектора С106, С107, С108 и С109. Первые два ряда этих секторов были специально освобождены для таких болельщиков. По словам старшего стюарда матча, к нему обращались болельщики с билетами на несуществующие места и он их провожал на свободные сектора.

Кроме того, согласно позиции питерского клуба, болельщики могли обратиться за денежной компенсацией в клиентский офис «Зенита». Правда сам офис находится совсем не близко от стадиона «Санкт-Петербург».

Эти обстоятельства Роспотребнадзор не смог опровергнуть в суде. Сам суд, соответственно, не нашел таким образом правонарушения, признал незаконными и отменил штрафы Роспотребнадзора. На это решение Роспотребнадзор уже подал апелляцию.

В прошлом с продажей билетов на несуществующие места болельщики «Зенита» уже сталкивались. За два тура до игры со «Спартаком» питерский клуб встречался с казанским «Рубином». Тогда сообщалось, что места исчезли с секторов А207 и С110. Судя по всему, после этого инцидента «Зенит» в срочном порядке выпустил инструктаж, который, в итоге, позволил обжаловать решения Роспотребнадзора по матчу с московским «Спартаком».