Олег Кононов: Были предложения из Европы, но тут позвонили из Тулы
Сегодня в Москве тульский «Арсенал» представил нового тренера команды Олега Кононова.
Презентация наставника проходила в камерной обстановке в одном из закрытых клубов столицы.
- Президент клуба Гурам Захарович (Аджоев. – Прим. ред.)позвонил, после того, как стало понятно, что МиодрагБожович покидает Тулу, объяснил мне, для чего я нужен команде, клубу, - начал свой спич Олег Кононов. – Мы с Гурамом Захаровичем давно знакомы и все это время поддерживали отношения. Конечно, я обращал внимание на клуб, как он развивается. И, что греха таить, предложение из Тулы было для меня неожиданным. Я не очень был к нему готов, у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня в том, что клуб развивается, что нужно его выстраивать дальше. Те результаты, которые есть у «Арсенала» сейчас, достигнуты благодаря системной работе руководства клуба и опеке губернатора Тульской области. Для меня честь работать в таком клубе.
- Вы сказали, что у вас были другие планы. Раскройте секрет?
- У меня не было цели работать в России. Но Гурам Захарович меня убедил, что пока еще дома надо серьезно поработать.
- Леонид Слуцкий тоже в какой-то момент нацелился на Европу. Что думаете по поводу того, что он так радикально перезагрузил карьеру?
- Каждый тренер должен развиваться, и, если он принял решение развиваться через европейский футбол, почему бы нет. У меня тоже были такие планы, и они до сих пор в глубине души существуют, но сейчас я их поменял.
- Я насчет Европы хотел уточнить. У вас есть агент?
- Агента у меня нет. Но меня знают не только в России, но и в Европе.
- И предложение из Европы были?
- Были и есть, но сейчас я тренер «Арсенала».
- Хотя бы страны можете назвать?
- Нет.
- Почему вы заключили договор сроком на один год?
- Я принял решение, что теперь будут заключать контракты на один год. Если будут видеть, что добиваюсь результата, тогда продолжу работу в этом клубе. В противном случае, уйду.
- Вы общались с МиодрагомБожовичем, или будете общаться, чтоб он вам рассказал про команду?
- Не общался. Зачем? Игра видна и без общения. Остальное мне расскажут руководители клуба.
- Несколько ведущих футболистов, включая Артема Дзюбу, вернулись в Питер. Как будете эту проблему решать?
- Работа в клубе в плане комплектации не прекращалась. В прошедшем сезоне играли одни футболисты, сейчас будем просматривать других. Я всегда относился с большим уважением к Артему Дзюбе. Если он захочет продолжить карьеру в «Арсенале», мы будет только рады. Все зависит от «Зенита», и от самого футболиста.
- Какие задачи стоят перед командой?
- Я всегда ставлю перед собой самую высокую планку. Но для начала мне нужно познакомиться с футболистами, определиться с составом, потому что достаточно много игроков покинуло команду.
Задачу свою вижу в том, чтобы та игра, которую показывал «Арсенал» в прошедшем сезоне, должна как минимум остаться на том же уровне. У меня к игре немного другие требования. Но «Арсенал», особенно в домашних матчах, показывал хороший атакующий футбол.
- Есть такое выражение: в Тулу со своим самоваром. Вы уже думали о покупке игроков, с которыми работали, допустим, в Краснодаре?
- Думал, но фамилии назвать не могу.
- Чем занимались во время паузы, пока были без работы?
- Заканчивал учебу в Вышей школе экономики, по специальности «Спортивный менеджмент». Это совместная программа с ФИФА. Осталось 3 июля защитить диплом. И стану дипломированным спортивным менеджером. Кто знает, как дальше сложится жизнь.
- Вы говорили про Европу. Как у вас с английским?
- Я работаю над этим.
- Слуцкого Роман Абрамович устроил в какую-то школу ускоренного изучения языка, куда простым смертным не пробиться. Он там зубрил целыми днями английский.
- Это нормально. Именно такой метод и дает результат. Не могу сказать, что я зубрю, но мне нравится заниматься.
- Вы прекрасно знаете Ари. Он получил российский паспорт, мечтал сыграть на чемпионате мира, но Черчесов его не включил в число кандидатов. Пригодился бы он сборной?
- У сборной есть тренер, который принимает решения. Я отвечаю за тульский «Арсенал». Вы посмотрите на другие сборные, например, на Францию – сколько сильных игроков не вошли в состав.
- Как вам решение Зидана?
- Мы не знаем, по каким причинам Зидан принял такое решение. Но, возможно, он недоволен, как «Реал» сыграл в чемпионате Испании. Да, он выиграл Лигу чемпионов, показал свой уровень в Европе, но не показал его в Испании. Думаю, он не очень удовлетворен собой, и взял паузу, чтобы осмыслить все, что произошло. Чтобы потом идти дальше с другим клубом.