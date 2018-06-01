Презентация наставника проходила в камерной обстановке в одном из закрытых клубов столицы.

- Президент клуба Гурам Захарович (Аджоев. – Прим. ред.)позвонил, после того, как стало понятно, что МиодрагБожович покидает Тулу, объяснил мне, для чего я нужен команде, клубу, - начал свой спич Олег Кононов. – Мы с Гурамом Захаровичем давно знакомы и все это время поддерживали отношения. Конечно, я обращал внимание на клуб, как он развивается. И, что греха таить, предложение из Тулы было для меня неожиданным. Я не очень был к нему готов, у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня в том, что клуб развивается, что нужно его выстраивать дальше. Те результаты, которые есть у «Арсенала» сейчас, достигнуты благодаря системной работе руководства клуба и опеке губернатора Тульской области. Для меня честь работать в таком клубе.

- Вы сказали, что у вас были другие планы. Раскройте секрет?

- У меня не было цели работать в России. Но Гурам Захарович меня убедил, что пока еще дома надо серьезно поработать.

- Леонид Слуцкий тоже в какой-то момент нацелился на Европу. Что думаете по поводу того, что он так радикально перезагрузил карьеру?

- Каждый тренер должен развиваться, и, если он принял решение развиваться через европейский футбол, почему бы нет. У меня тоже были такие планы, и они до сих пор в глубине души существуют, но сейчас я их поменял.

- Я насчет Европы хотел уточнить. У вас есть агент?

- Агента у меня нет. Но меня знают не только в России, но и в Европе.

- И предложение из Европы были?

- Были и есть, но сейчас я тренер «Арсенала».

- Хотя бы страны можете назвать?

- Нет.

- Почему вы заключили договор сроком на один год?

- Я принял решение, что теперь будут заключать контракты на один год. Если будут видеть, что добиваюсь результата, тогда продолжу работу в этом клубе. В противном случае, уйду.

- Вы общались с МиодрагомБожовичем, или будете общаться, чтоб он вам рассказал про команду?

- Не общался. Зачем? Игра видна и без общения. Остальное мне расскажут руководители клуба.

- Несколько ведущих футболистов, включая Артема Дзюбу, вернулись в Питер. Как будете эту проблему решать?

- Работа в клубе в плане комплектации не прекращалась. В прошедшем сезоне играли одни футболисты, сейчас будем просматривать других. Я всегда относился с большим уважением к Артему Дзюбе. Если он захочет продолжить карьеру в «Арсенале», мы будет только рады. Все зависит от «Зенита», и от самого футболиста.

- Какие задачи стоят перед командой?

- Я всегда ставлю перед собой самую высокую планку. Но для начала мне нужно познакомиться с футболистами, определиться с составом, потому что достаточно много игроков покинуло команду.

Задачу свою вижу в том, чтобы та игра, которую показывал «Арсенал» в прошедшем сезоне, должна как минимум остаться на том же уровне. У меня к игре немного другие требования. Но «Арсенал», особенно в домашних матчах, показывал хороший атакующий футбол.

- Есть такое выражение: в Тулу со своим самоваром. Вы уже думали о покупке игроков, с которыми работали, допустим, в Краснодаре?

- Думал, но фамилии назвать не могу.

- Чем занимались во время паузы, пока были без работы?

- Заканчивал учебу в Вышей школе экономики, по специальности «Спортивный менеджмент». Это совместная программа с ФИФА. Осталось 3 июля защитить диплом. И стану дипломированным спортивным менеджером. Кто знает, как дальше сложится жизнь.

- Вы говорили про Европу. Как у вас с английским?

- Я работаю над этим.

- Слуцкого Роман Абрамович устроил в какую-то школу ускоренного изучения языка, куда простым смертным не пробиться. Он там зубрил целыми днями английский.

- Это нормально. Именно такой метод и дает результат. Не могу сказать, что я зубрю, но мне нравится заниматься.

- Вы прекрасно знаете Ари. Он получил российский паспорт, мечтал сыграть на чемпионате мира, но Черчесов его не включил в число кандидатов. Пригодился бы он сборной?

- У сборной есть тренер, который принимает решения. Я отвечаю за тульский «Арсенал». Вы посмотрите на другие сборные, например, на Францию – сколько сильных игроков не вошли в состав.

- Как вам решение Зидана?

- Мы не знаем, по каким причинам Зидан принял такое решение. Но, возможно, он недоволен, как «Реал» сыграл в чемпионате Испании. Да, он выиграл Лигу чемпионов, показал свой уровень в Европе, но не показал его в Испании. Думаю, он не очень удовлетворен собой, и взял паузу, чтобы осмыслить все, что произошло. Чтобы потом идти дальше с другим клубом.