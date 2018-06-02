ЧТО ЕСТЬ ЕГИПЕТ БЕЗ САЛАХА?

Сборной Египта не привыкать играть без Мохамеда Салаха. В 2018 году он появился в майке национальной команды всего однажды – в матче против Португалии (1:2). В том противостоянии он Криштиану Роналду уступил – забил и был заменен на 79-й минуте, чем и воспользовался КриРо, забивший два мяча в компенсированное время.

Вообще «фараоны» начали год крайне неудачно – помимо чемпионов Европы-2016 проиграли и победителям Евро-2004, грекам (0:1), а уже в мае спаслись от Кувейта (1:1) лишь концовке. Матчи против Колумбии и Бельгии (6 июня) должны ответить на вопрос, насколько африканцы готовы к чемпионату мира и стоит ли их опасаться сборной России.

Команды Эктора Купера всегда отличаются высокой дисциплиной. Такой и предстала сборная Египта. Аргентинец выбрал максимально сбалансированную расстановку 4-2-3-1, позволяющую уплотнить игру в середине поля. Для оборонительных задач эта расстановка подходит отлично. Колумбийцы увязли в центре и стали периодически сбиваться на длинные передачи. Один из таких забросов едва не стал голевым – Мохамед Эль-Шенави ошибся на выходе, но Хуан Куадрадо головой пробил мимо пустых ворот.

ХЕГАЗИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

Лишь под конец первого тайма преимущество колумбийцев стало сказываться. Сначала Хамес Родригес угодил со штрафного в штангу, а затем Карлос Санчес удобно вывалился один на один с Эль-Шенави и красиво перебрасывал вратаря, но не попал в створ. Если бы не эти эпизоды, египтян за игру в обороне по итогам первых 45 минут можно было бы похвалить. Ахмед Хегази и Саад Самир выиграли весь верх в своей штрафной площади, а низом доставить его колумбийцам не удавалось.

Правда, в атаке в отсутствие Салаха сборной Египта предъявить особо нечего. Неслучайно в его отсутствие партнеры забили в двух матчах всего один мяч. Семикратные чемпионы Африки вперед шли небольшими силами, и единственный форвард Марван Мохсен остался практически без поддержки. Разве что Махмуд Хассан действовал остро и искал передачей нападающего. Он и создал самый острый момент первого тайма, ворвавшись справа в штрафную соперника (после серии рикошетов Собхи с нескольких метров попал в Давида Оспину). Остальным не хватало ни скорости действия, ни скорости принятия решения.

Также отметим для сборной России, что при стандартах у чужих ворот опасен 193-сантиметровый Хегази. В одном из эпизодов ему не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть подачу от углового флага. Других козырей африканцы не предъявили.

СТАРШЕ БУФФОНА

Считаете, что Джанлуиджи Буффону рано завершать карьеру? 45-летний Эль-Хадари, сменивший в перерыве в рамке Эль-Шенави, наверняка с вами согласится. Вряд ли опытный ветеран ныряет по углам, как в молодые годы, зато обладает высочайшим авторитетом у партнеров и умело командует линией обороны. Неразрешимых задач колумбийцы перед ним не поставили.

Как часто происходит в товарищеских матчах, второй тайм изобиловал заменами. Купер посмотрел в деле максимальное количество подопечных, сделав пять перестановок к 68-й минуте. Замены, конечно, сильно сбивали ритм игры, но колумбийцы при первой возможности стремились взвинтить темп. По центру просочиться не получалось, и наибольшую опасность по-прежнему таили подачи верхом. Эль-Хадари, как и предшественник, испытывает на выходах серьезные проблемы, хотя в рамке действует довольно уверенно.

В целом, сборная Египта продемонстрировала приличную тактическую выучку и желание биться за свою страну. В отсутствие Мохамеда Салаха никаких других козырей у подопечных Купера нет. «Фараоны» добротно играют в обороне, здорово перехватывают центр поля и опасны при стандартах, но из обороны выходят плохо и впереди действуют медленно. Так что бояться нечего – с таким Египтом играть можно. Вот как быть, когда вернется Салах?

Египет – Колумбия – 0:0 (0:0)

Египет: Эль-Шенави (Эль-Хадари, 46), Фатхи, Абдуль-Шафи, Самир, Хегази, Морси (Абдель Азиз, 68), М. Хассан (Эль-Мухамади, 57), Хамед, Эль-Саид (Шикабала, 80), Мохсен (Кахраба, 63), Собхи (Варда, 66).

Колумбия: Оспина, Арьяс, Фабра (Мурильо, 46), Давинсон Санчес, Мина (Мохика, 46), К. Санчес, Урибе (Кинтеро, 63), Лерма (Борха, 81), Хамес Родригес, Хуан Куадрадо (Искьердо, 46), Фалькао (Бакка, 66).

Судья: Паоло Маццолени (Италия).