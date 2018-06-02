Третья и четвертая команды мирового рейтинга сыграли в контрольном матче вничью 0:0. Но при этом соперники показали яркую и содержательную игру. Не удивимся, если эти команды пробьются в полуфинал ЧМ-2018.

БЕЛЬГИЯ

Уже почти все сборные-участники ЧМ-2018 вовсю играют контрольные матчи и стараются наиграть составы. А вот у сборной Бельгии в этом году единственный товарняк был аж 27 марта. Тогда красные дьяволы разобрали на молекулы сборную Саудовской Аравии (35 опасных атак, 23 удара по воротам и в итоге - 4:0) и подарили надежду поклонникам нашей национальной команды - мол, мы-то один точно закатим в матче открытия ЧМ-2018. Это позже все увидят, что Саудовская Аравия не так проста, как тогда показалось и сейчас ее признают серьезным соперников все. И даже футболисты сборной России.

У Бельгии сейчас отличное поколение. Так говорят все футбольные люди уже лет пять. Хвалит красных дьяволов и и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, у которого играют защитник Венсан Компании и полузащитник Кевин Де Брюйне: «У этой сборной огромное количество великолепных футболистов, отличные защитники, полузащитники, форварды, великолепный вратарь. Теперь для них настал момент сделать шаг вперед вместе с командой. Они должны поверить в то, что могут это сделать». При этом оба крупных последних турнира команда провела довольно средне: на ЧМ-2014 и Евро-2016 красные дьяволы дошли лишь до четвертьфинала, хотя многие им пророчили, как минимум, медали.

Отборочный турнир на ЧМ-2018 вновь заставил поклонников команды говорить о ней с придыханием. В 10 матчах одержано 9 побед при одном ничейном результате. Впечатляет и разница забитых и пропущенных голов - 43:6. Форвард Ромело Лукаку отличился 11 раз. Получается, что он один забил больше четверти всех мячей.

Подтверждают завышенные ожидания и рейтинги ФИФА и УЕФА. В первом Бельгия - третья после Германии и Бразилии, а во втором уступает только Германии.

ПОРТУГАЛИЯ

Все нормально с рейтингами и у Португалии. Она располагается сразу после Бельгии, уступая ей совсем чуть-чуть. Два года назад Португалия, как раз не имеющая возможностью похвастать талантливым поколением, прыгнула выше головы и взяла свой первый серьезный титул. В финале Евро-2016 португальцы даже без травмированного Криштиану Роналдо переиграли Францию 1:0.

На ЧМ-2018 команда пробивалась с боями и попала туда напрямую, опередив по дополнительным показателям Швейцарию во многом за счет блестящей игры Роналдо и крепкой обороны (пропущено лишь 4 мяча в 10 встречах).

В 2018 году Португалия уже успела в товарищеских матчах обыграть Египет (уступая 0:1 к 92-й минуте португальцы вырвали победу за счет дубля Роналду - 2:1), вчистую сгореть не попавшей на ЧМ-2018 Голландии (0:3) и сыграть вничью с Тунисом (2:2).

Интересна также история встреч Португалии и Бельгии. В ХХI веке команды встречались между собой всего три раза (это удивительно, учитывая, что расстояние между столицами Лиссабоном и Брюсселем всего 2000 км или 2,5 часа на самолете) и неизменно побеждали португальцы. Общий счет - 8:2!

БЕЛЬГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Начали с вручения именной кепки Яну Вертонгену, который проводил 100-й матч за сборную Бельгии. И это - рекорд! С каждым матчем Ян его будет улучшать.

А затем была минута молчания, посвященная трем погибшим в Льеже. Не дожидаясь окончания 60 секунд, стадион зааплодировал… Болельщиков поддержали и игроки.

На первой же минуте мог забить Ромело Лукаку. Все помнят, как о нем узнала вся Европа? 17 ноября 2010 года Россия играла с Бельгией в Воронеже. За нашу команду еще выступали Зырянов, Билялетдинов, Широков, Погребняк, Аршавин… А забивал только Лукаку, которому было всего 23 года. Бельгия выиграла тогда 2:0.

В Брюсселе Бельгия и Португалия играли очень весело и быстро. Словно и не было у них тяжелых сборов перед ЧМ-2018, на которые жаловались и продолжают жаловаться игроки сборной России после поражения от Австрии (0:1). Оправданием для наших может служить игра Австрия - Германия, в которой австрийцы тоже победили (2:1), а решающий мяч на счету Алессандро Шёмпа.

… Игра сборной Португалии во многом зависит от КриРо. Но тренеры стараются его беречь. Иногда даже создается впечатление, что сам Криштиану выбирает себе графики тренировок и игр. На этот раз его не оказалось даже среди запасных. Но и без своей главной звезды португальцы на равных боролись с хозяевами. Атаки сменялись одна другой, и зрители не скучали.

Концовка первого тайма осталась за гостями. Опасно били Мартин, Бернарду Силва и Гузденш. Однако мяч всякий раз летел мимо.

В перерыве наставник бельгийцев Роберто Мартинес сделал сразу четыре замены, убрав с поля, в числе прочих, лидеров команды Лукаку и Дембеле. Чуть позже с поля ушел и Компани. Но этот, похоже, из-за повреждения.

Но хозяева продолжали искать счастья в атаке. Против были только защита Португалии и ее вратарь Бету. Ну, у южан голкиперы всегда играли ярко и красиво. И были героями, пока не начинали пропускать «пенки». Он ошибся в самой концовке встречи на выходе после навеса Де Брейне со штрафного, но ни Вертонген, ни Боята к мячу не дотянулись. Можно сказать, гостям повезло.

Но откуда у этих сборных столько сил? Чего стоит только прессинг гостей у штрафной бельгийцев на 85-й минуте! Эти звезды мирового и европейского футбола не знали, куда от него спрятаться.

В итоге все закончилось нулевой ничьей, но и Бельгия, и Португалия остались фаворитами ЧМ-2018.

6 июня Бельгия сыграет с Египтом. Эту встречу, думается, сборная России должна смотреть в обязательном порядке.

КСТАТИ

Бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источник издания в окружении Его Величества пишет, что Филипп «выразил интерес и желание посетить один из трех первых матчей с участием национальной сборной». Сообщается, что премьер Бельгии Шарль Мишель уже проинформировал об этом Совет министров страны.

По информации издания, в нашу страну собирается и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, которого пригласил глава российского МИДа Сергей Лавров.

СТАТИСТИКА

Бельгия – Португалия – 0:0

Бельгия: Куртуа, Компани (Боята, 55), Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Шадли, 46), Дембеле (Феллайни, 46), Азар (Азар, 80), Мертенс (Янузай, 46), Лукаку (Бентеке, 46).

Португалия: Бету, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Гонсалу Гедеш, Моутинью (Бруну Фернандеш, 87), Бернарду Силва (Андре Силва, 78), Жоау Мариу (Фернандеш, 72), Желсон Мартинш (Куарежма, 63), Вильям Карвалью.

Предупреждение: Пепе (54).