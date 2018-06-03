64-летний сербский специалист вывел сборную своей страны на ЧМ-2018 с первого места, но за турниром в России будет наблюдать со стороны.

Отставка Муслина состоялась 30 октября 2017 года - вскоре после того, как сербы опередили всех в отборочной группе с Ирландией, Уэльсом, Австрией, Грузией и Молдавией. Для команды, которая не участвовала в финальных турнирах ЧМ и Евро с 2010 года, это был грандиозный успех. Тем не менее, Федерация футбола Сербии дала Муслину от ворот поворот, доверив национальную команду его ассистенту, не имеющему самостоятельного тренерского опыта Младену Крстаичу.

За полторы недели до старта ЧМ-2018 наш корреспондент связался с Муслином, для которого, как известно, Россия - не чужая страна. В нашем чемпионате он тренировал «Локомотив» (2006 год), «Химки» (2007-2008), «Краснодар» (2011-2013) и «Амкар» (2014). Было бы любопытно понаблюдать за его работой и на мировом первенстве, но… Теперь было интересно узнать, что же произошло между ним и сербскими футбольными властями осенью прошлого года.

«ВИДИМО, Я ЗАТРОНУЛ ЧЬИ-ТО ИНТЕРЕСЫ НАВЕРХУ»

- Когда тренера увольняют после выхода команды на чемпионат мира, это всегда сенсация. Объясните, как же так получилось?

- Давайте по порядку. Подписав со мной контракт главного тренера сборной Сербии, федерация предоставила мне максимально широкие полномочия. Я всегда сам решал, кого вызывать на сборы и матчи, какую тактику выбирать против того или иного соперника, каких людей вводить в тренерский штаб. На протяжении всего отборочного цикла в мою работу никто не вмешивался. Всех все устраивало. Но стоило нам решить задачу, как мне недвусмысленно дали понять, что на чемпионате мире будет лучше внести изменения в состав и игру. Я ответил, что это мое личное дело. И что я не собираюсь никого слушать. Возникла конфликтная ситуация. В итоге пришлось уйти.

- А зачем федерация вмешалась? Результат-то был. И игра - тоже. Что не устраивало?

- Для меня самого это нонсенс. Многие в Сербии, кстати, до сих пор не понимают, почему на чемпионате мира у сборной будет другой тренер. Очевидно, я затронул чьи-то интересы наверху. У кого-то был иной взгляд на развитие сербского футбола. И мною пожертвовали.

- Вам ставят в вину, что вы не вызывали Сергея Милинковича-Савича из «Лацио».

- Тренер формирует состав исходя из того, какие игроки лучше подходят под выбранную им модель игры. А дальше все определяет результат. Если он есть, значит, состав был выбран правильно. Мы вышли на чемпионат мира без Милинковича-Савича. При этом игравший на его позиции Душан Тадич забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Вы вдумайтесь в эти цифры! Из 20 забитых нами мячей 12 сделал Тадич. По-моему, вполне логично, что я сделал ставку на его связку с Адемом Льяичем.

«ФРАНЦУЗЫ НЕ ВЫЗЫВАЮТ БЕНЗЕМА. И ЧТО?»

- Но вы могли взять Милинковича-Савича на чемпионат мира, если бы сохранили пост?

- Теоретически - да. У меня нет предвзятого отношения к Сергею. Он замечательный футболист. Но я сразу сказал федерации: пока в составе места ему нет, а окончательное решение будет приниматься по итогам клубного сезона.

- Если честно, со стороны игнорирование Милинковича-Савича действительно выглядит странно. Парень на хорошем счету в далеко не последнем клубе Италии. Пожалуй, это сейчас один из главных сербских талантов…

- И что дальше? Карим Бензема - основной нападающий «Реала», который три года подряд выигрывал Лигу чемпионов. Но ведь его не вызывают в сборную Франции, и никого это не смущает. Потому что из-за отсутствия Бензема французы не играют хуже.

- В сборной России похожая ситуация. Все знают, что лучший опорник страны - это Игорь Денисов. Но в команде Станислава Черчесова места ему не находится.

- Однако Черчесова же за это не уволили. РФС не давит на тренера, как давили на меня в Сербии. Хотя мы добились результата, а ваша сборная, пусть и в товарищеских матчах, выглядела не самым лучшим образом.

- Как команда отреагировала на ваш уход?

- Многие игроки звонили, старались поддержать. Для ребят это был настоящий шок. Команда оказалась заложницей ситуации. Но я сказал, чтобы парни продолжали играть в футбол, как умеют, и постарались достойно выступить на чемпионате мира.

- В заявке сборной Сербии на ЧМ-2018 не оказалось Зорана Тошича. Вы бы взяли бывшего форварда ЦСКА на турнир?

- Тошич - опытный игрок. Я редко выпускал его на поле, но Зоран являлся важным звеном в коллективе, на него равнялась молодежь. Для микроклимата в команде такие футболисты очень полезны. Думаю, на чемпионате мира он бы Сербии пригодился.

«ИВАНОВИЧ В РОССИИ КАК РЫБА В ВОДЕ»

- Как оцениваете капитана национальной команды Бранислава Ивановича после неудачного для его «Зенита» сезона?

- Если помните, именно я когда-то привез этого игрока в «Локомотив», раскрыл его талант. Бранислав - профессионал высшей пробы, любой тренер на него всегда может положиться. И в провале «Зенита» уж точно не он виноват. С таким подбором исполнителей питерцы должны были выигрывать чемпионат России. Но Роберто Манчини, на мой взгляд, не понял российский менталитет и ваш футбол. У тренера так и не сложился контакт с командой.

Мы с Бано, кстати, обсуждали «Зенит». Он Манчини ни в чем не винит, высказывается о нем уважительно. Но мое мнение: итальянец и близко не раскрыл потенциал команды и персонально Ивановича. Занять пятое место в чемпионате с такой командой - это что-то немыслимое.

- Манчини в «Зените» сменил Сергей Семак. Иванович останется в команде?

- Думаю, да. Ему в Петербурге очень комфортно. И в российском футболе Бано как рыба в воде.

- До назначения Семака в прессе среди возможных преемников Манчини назывался Синиша Михайлович…

- Синиша - опытный специалист, за плечами у которого большая тренерская карьера в Италии. Никто не знает, как бы он проявил себя в «Зените». Но если его кандидатура действительно рассматривалась, то это был интересный вариант для Питера.

- РФПЛ на ЧМ-2018 в составе сборной Сербии может представить Урош Спаич, подписавший недавно контракт с «Краснодаром». Что о нем скажете?

- Как только он перешел в «Андерлехт», я начал вызывать его в сборную. Однако Спаича замучили травмы, из-за которых не удалось его полностью раскрыть.

Урош способен играть как крайнего, так и центрального защитника. Но я бы предпочел видеть его именно в центре. У него и скорость хорошая, и первый пас. Да и игру он классно читает.

«ЧЕРЧЕСОВУ НЕ ХВАТАЕТ ЛЕГИОНЕРОВ ИЗ ТОП-ЧЕМПИОНАТОВ»

- Сербия выйдет из группы?

- Многое зависит от первого тура. Если победим Коста-Рику, станет намного проще в плане психологии. Понятно, что фаворит группы - Бразилии. Но опередить костариканцев и швейцарцев нашей команде по слам.

- А чего ждете от сборной России?

- Откровенно? По тем матчам, которые довелось посмотреть, команда не произвела впечатления. Группа у вас намного проще, чем у Сербии, но это ничего не значит. Команде явно не хватает баланса между опытом и молодостью. Есть таланты вроде братьев Миранчуков или Александра Головина, но они никогда не играли на таких турнирах. Есть ветераны, но они уже не в лучшей форме. А промежуточное звено отсутствует. Так что в отношении перспектив россиян я пессимист. Хотя, буду рад ошибиться.

- Тренерская рука в сборной России чувствуется?

- Уверен, Черчесов старается выжать максимум из тех, кто имеется в его распоряжении. Но выбор не богат. На мой взгляд, качество чемпионата России за последние несколько лет упало. Раньше в вашей стране было больше классных футболистов. И своих, и легионеров.

Поэтому для прогресса вашим лучшим игрокам надо ехать в топ-чемпионаты. Иначе сборная будет топтаться на месте. Посмотрите на Сербию. У нас тоже не самая сильная лига, но сборная может опереться на Неманью Матича, который постоянно играет за «МЮ», Александра Коларова, являющегося одним из лидеров «Ромы». Уверен, Черчесов не отказался бы иметь в составе легионеров ведущих европейских лиг.

- Как восприняли то, что чемпионом России стал «Локомотив»?

- Это тренерское чемпионство. Юрий Семин - очень сильный специалист. Ему удалось сделать команду, в которой все бьются друг за друга и за тренера. Ни у кого больше это в минувшем сезоне не получилось.

- Поддерживаете контакт с «Краснодаром»?

- С тех пор, как я покинул клуб, с Сергеем Галицким не общались. Он сделал ставку на российских тренеров. Сейчас, как я знаю, с командой работает Мурад Мусаев. Я его немного помню. Он занимался молодыми футболистами. И раз Галицкий ему доверяет, значит, есть за что. Босс «Краснодара» тщательно взвешивает любое решение.

- Сами где намереваетесь продолжить карьеру?

- Ясность наступит через пару недель. Предложения поступают как от кубов, так и от национальных сборных.

- Из РФПЛ кто-нибудь обращался? Вот в «Уфе» пост главного тренера пока вакантен…

- Нет, звонков из России не было. Если позовут, буду думать.