Команда Перу в товарищеском матче победила команду Саудовской Аравии. О пылком, но пустом футболе соседей по группе сборной России – в репортаже «Советского спорта».

ДА КАКИЕ ТАМ СОСТАВЫ

Вы вряд ли знаете кого-то из саудовцев. Зато честно. Несколько футболистов играют в чемпионатах Испании и Бельгии, но в целом – это сборная солянка из средних игроков различных клубов азиатских лиг («Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Шабаб» и пр.). А те, кто сумел зацепиться за шанс проявить себя в Европе, толком на поле в этом сезоне и не появлялись: Салем аль-Досари из «Вильярреала» провел в примере один матч, Фахад аль-Муваллад из «Леванте» выходил на поле дважды, а Яхья аль-Шери вообще ни разу не сыграл за «Леванте».

У перуанцев состав наполовину соткан из игроков европейских клубов («Уотфорд», «Локомотив», «Гранада», «Фейенорд», «Витория», «Ольборг») и футболистов, выступающих в Южной Америке за топовые и околотоповые клубы («Фламенго», «Сан-Паулу», «Депортиво Мунисипаль», «Веракрус»). Важно знать, что с первых минут появился ранее отстраненный за употребление кокаина Паоло Герреро, а на скамейке остался Джефферсон Фарфан.

МОРЕ СВОБОДНОГО МЕСТА И ДВА ГОЛА

Перуанцы справедливо владели инициативой, территорией и мячом. Разрывы в линиях у саудовцев позволяли Перу комбинировать и разносторонне атаковать: то с фланга, то через центр, то как-то еще. Несмотря на то, что команды играли в Санкт-Галлене, южно-американцев прилетели поддержать около десяти тысяч болельщиков. После этой встречи они все должны были отправиться в Россию и постепенно обживаться в Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Первый гол перуанцев забил хавбек «Уотфорда» Андре Каррильо. После серии рикошетов и киксов полузащитник поймал на грудь верховой мяч и, по-голливудски его обработав, послал с левой ноги из-за пределов штрафной в дальний угол. Уходящая траектория не позволила вратарю дотянуться. В моменте с голом триумфально вернувшегося Герреро все было немного иначе: после отличного наброса в штрафную и удара Коррильо на добивании сыграл наш кокаиновый герой и заставил крохотный швейцарский стадиончик взорваться от экстаза.

ГЕРРЕРО В ПОРЯДКЕ, ФАРФАНУ НЕ ХВАТИЛО УДАЧИ

И все-таки уровень не пронюхаешь! Герреро тот еще мастер, нивелировал любое желание Саудовской Аравии сделать в этом матче хоть что-то. Паоло подставил голову на кросс слева и вогнал второй мяч в ворота соперника. Дубль после полугодичной паузы, триумфальное возвращение в сборную! После такого можно и сесть на скамейку, уступив место Фарфану.

Но толком ничего Джефферсон в этой встрече не показал, разве что однажды опасно прострелил на Пенью и не оформил ассист и один раз . Зато кое-что, по совокупности, показали саудовцы: много желания, беготни, хорошего перепаса и нацеленности на атаку. Главная проблема азиатской команды: при потере мяча коллектив ужасно перестраиваться на оборонительную модель игры, практически не использует контрпрессинг и быстро садится к своим воротам, оставляя огромные дыры в опорной зоне, что позволяло Перу постоянно оказываться первыми на подборе.

Легко прошлись по сопернику перуанцы, сохранили тонус и с хорошим настроением могут отправляться в Россию. Саудовской Аравии неплохо бы тактически подучиться и чуть строже играть без мяча. Главное оружие этой легковесной и шальной команды – контратаки и фарт, который может чудесным образом появиться в матче открытия чемпионата мира против сборной России. Но если отбросить всю эту ересь, то наша команда, даже в столь не оптимальном составе и при полном отсутствии игры, должна легко справляться и готовиться к Египту и Уругваю.