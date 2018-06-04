В понедельник 4 июня московский «Спартак» выиграл у «Краснодара» борьбу за защитника бельгийского клуба «Гент» Самуэля Жиго.

Если вы тоже впервые слышите имя этого футболиста, не опростоволосьтесь – ставьте ударение на последний слог, ведь он француз.

В сборной о нем не знают

О 24-летнем центральном защитнике в интернете можно найти лишь скудные сведения: начинал свою карьеру в клубе «Арль-Авиньон», потом перешел в скромный бельгийский «Кортрейк» и в январе 2017 года оказался уже в элитном по бельгийским меркам «Генте». Сумма трансфера тогда составила порядка 1,3 млн евро.

В форме «индейцев» Жиго зарекомендовал себя, как один из лучших центральных защитников чемпионата. Его трансферная стоимость по мнению экспертов портала Transfermarkt возросла до 6 млн евро. «Спартак» же, вроде как, готов заплатить за футболиста 8 млн евро. Если так, то Жиго станет вторым по стоимости защитником красно-белых в истории, уступив лишь Нико Парехе, купленному в свое время за 10 млн евро. Правда, в сбрной о Жиго, судя по всему, не помнят. Его ни разу не вызывали в национальную команду ни на юношеском, ни на мододежном, ни тем более на взрослом уровне.

Так Жиго забивает в Бельгии

Статистика знает все

Вот какую характеристику Жиго дает профессиональная скаутская система InStat Scout: Уверенный центральный защитник. Сильный, с хорошим темпом и подкатом. Уверенно работает с мячом и опасен в атаке во время стандартных положений».

Самая сильная черта по версии системы – игра на последнем рубеже. К сильным характеристикам также можно отнести: борьбу в воздухе при росте 187 сантиметров, длинный пас, игру при стандартах. Футболист не очень уверенно чувствует себя при высоком прессинге. Он играет в основном ближе к правому флангу. Может Самуэль сыграть и чистого правого защитника, но профильной эту позицию назвать нельзя.

Не лучше Кутепова

Предлагаем сравнить потенциального новичка по ключевым показателям за последние 20 матчей с его возможным будущим коллегой в «Спартаке» Ильей Кутеповым.

В среднем Жиго принимает участие в 11 единоборствах за матч, 74% из которых заканчиваются в его пользу. Кутепов «борется» за мяч больше – в среднем 18 раз за игру, но и чуть менее удачно, выигрывая лишь в 68%.

Если выделять верховые единоборства – прямую обязанность центрального защитника, то в них Жиго участвует в среднем 4,7 раза за матч, выигрывая в 73% случаев. У Кутепова «наверху» та же картина, что и раньше – больше борется (8 раз за матч) но чуть меньше выигрывает – 65%.

А так Жиго забивает в свои ворота

Отборы – еще одна защитная обязанность. Здесь у Жиго наблюдаются небольшие проблемы – всего 1,7 отборов за игру, 76% из которых оказываются удачными. Кутепов в отборах участвует заметно чаще – 3,7 раз за матч, выходя победителем в 67% случаев.

Еще один важный для защитника компонент – овладевание мячом. В случае с Жиго этот показатель останавливается на уровне 7 за матч. Кутепов и здесь обходит своего оппонента – 12 овладеваний за игру.

Понятно, что многое зависит от интенсивности футбола в чемпионата, от уровня соревновательности. Но и чемпионат Бельгии к сильнейшим в Европе вряд ли можно отнести.