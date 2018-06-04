Во вторник 5 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

СБОРНАЯ РОССИИ: АКСАКАЛЫ, ЗАЙЦЫ И ЗАКОНЫ ГОР

В воскресенье тренерский штаб определил пятерых футболистов из «списка 28», которые не сыграют на ЧМ-2018. Рассуждаем, по каким критериям именно их оставил на обочине Станислав Черчесов..

«НАГРУЗКИ – ЭТО ОТМАЗКИ»

Плохой футбол не имеет оправданий, даже уважительных. Эксперт «ССФ» Евгений Ловчев горюет над беспомощностью сборной России и замечает, что она потеряла уважение у болельщиков.

ЧМ-2018: ЗДЕСЬ ЧЕМПИОНСКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ

В дни турнира его участники будут базироваться в разных уголках России. Репортажные зарисовки из мест будущих дислокаций трех экс-чемпионов мира – сборных Испании, Бразилии и Франции.

«ПОКА НЕ ЗНАЮ, БУДУ ЛИ СУДИТЬ»

После 12-летнего перерыва российские арбитры допущены к работе на чемпионате мира. Сергей Карасев, возглавляющий нашу бригаду, рассказал «ССФ» о своей подготовке к турниру.

ЕВРОФУТБОЛ: «ДОМА ОН ДЛЯ НАС НИКАКАЯ НЕ ЗВЕЗДА»

Мама Криштиану Роналду Мария Долорес душ Сантуш Авейру – о воспитании знаменитого сына, о его первых шагах в футболе и о том, на что ради него готова вся семья.

ИСТОРИЯ. «ОТОЗВАЛ ГУСА В СТОРОНКУ: «В РОССИИ МЕДАЛЬ ПРИНЯТО ОБМЫВАТЬ»

Ровно десять лет назад сборная России добилась наивысшего успеха в своей биографии. Тренер той «бронзовой команды» Александр Бородюк вспоминает, каким был путь на пьедестал под управлением Гуса Хиддинка.