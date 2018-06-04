Всего в Россию буквально через неделю приедет 32 команды – по 23 футболиста в каждой: 736 игроков.

С миру по нитке

Большинство из них будут представлять команды английской премьер-лиги – 124 футболиста. На втором месте – Испания, которая идет с огромным отставанием – лишь 81 игрок. Теперь мы вполне можем сделать вывод о сильнейшей футбольной лиге планеты на данный момент. Россия, кстати, далеко не на последних ролях – сразу 36 футболистов: 21 из состава нашей национальной команды и еще 15 человек разбросаны по другим сборным.

Из клубов больше остальных преуспел английский «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы делегировала в Россию 16 своих игроков. Кстати, за каждго by них ФИФА будет выплачивать клубу компенсацию – мелочь, а приятно. Вторым стал действующий и трехкратный подряд победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал» - 15 своих представителей на ЧМ-2018. Барселона осталась лишь третьей, отрядив 14 своих рекрутов.

Среди российских клубов лидера не нашлось. По 6 игроков на ЧМ-2018 поедет от трех команд: ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». При этом у армейцев и зенитовцев по 5 футболистов вызваны в сборную России, тогда как у «Локо» - всего двое. Еще четверо железнодорожников отправятся в расположение других национальных команд.

Сборная Англии стала единственной командой, которая на ЧМ-2018 обойдется без легионеров – все футболисты играют во внутреннем первенстве. На втором месте идем мы – с двумя «иностранцами» в составе, Денисом Черышевым из испанского «Вильярреала» и Владимиром Габуловым из бельгийского «Брюгге».

Зато сразу в двух командах вообще нет представителей внутреннего чемпионата: в Сенегале и, что удивительно, в сборной Швеции. Правда, несколько футболистов с ЧМ-2018 все же играют в шведских клубах: из сборной Коста-Рики, Исландии и даже из Ирана. Сенегал так и остался единственной страной, пробившейся на ЧМ-2018, но оставшийся без представителей своего клубного футбола на мировом первенстве.

Переходим на личности

Теперь, как говорится, пройдемся по персоналиям – выберем самых-самых из вызванных на ЧМ-2018 736 футболистов.

Вполне можно было бы предположить, что самым возрастным игроком на российском чемпионате мира окажется наш Сергей Игнашевич, которому за день до финала стукнет 39 лет. Однако он остался лишь третьим в этом списке. Совсем немного его опередил Рафаэль Маркес из сборной Мексики, родившийся буквально на 5 месяцев раньше. Но самым «пожилым» футболистом ЧМ-2018 оказался даже не он, а голкипер наших соперников, сборной Египта – Эссам аль-Хадари, выступающий за саудовский клуб «Аль-Таавун». Он появился на свет 15 января 1973 года. То есть, в этом году он отпраздновал юбилей – ему исполнилось 45 лет. Сразу три тренера сборных-участниц ЧМ-2018 оказались младше Эссама. Если он выйдет на поле – установит мировой рекорд. А это вполне возможно – не просто так же он отправляется в Россию в таком возрасте...

Есть и другая сторона медали. Здесь, правда, гарантированно обойдется без рекордов. Самым молодым футболистом, попавшим в окончательную заявку ЧМ-2018, стал 19-летний Дэниэл Арзани – нападающий сборной Австралии, выступающий за «Мельбурн Сити». Он появился на свет 4 января 1999 года.

От возраста – к росту, еще одному параметру, нашедшему отражение в заявке ФИФА. В сборной России самым высоким является Артем Дзюба – 196 сантиметров мышц и мощи. Но есть на чемпионате мира люди, которые будут смотреть свысока даже на него. Одним из таких гигантов станет самый высокий человек ЧМ-2018 Ловрен Калинич – голкипер сборной Хорватии. Его рост – 201 сантиметр. Он – единственный участник чемпионата мира, вымахавший выше двух метров.

Самых низкорослых игроков, которые могут появиться на российских полях во время чемпионата мира, оказалось сразу трое. Рост каждого из них – всего 165 сантиметров: полузащитник сборной Панамы и перуанского клуба «Университарио» Альберто Кинтеро, полузащитник сборной Саудовской Аравии и испанского «Леганьеса» Яхья аль-Шехри, а также звездный игрок сборной Швейцарии и английского «Сток Сити» Джердан Шакири.

Интересно, что в заявке ФИФА указан еще и вес игроков, который вроде бы прямого влияния на игру не оказывает. Отчасти логично было бы предположить, что самый высокий игрок окажется и самым тяжелым, но здесь нас ждет сюрприз. Больше остальных на чемпионате мира будет весить защитник сборной Панамы и клуба «Сиэтл Саундерс» Роман Торрес. При достаточно среднем для футболиста росте в 188 сантиметров он умудрился набрать массу аж в 99 килограмм. Парочка пельменей в саранском ресторане, борщ, и на весах уже сотка!

Пушинками по сравнению с этим маленьким гигантом большого футбола будут выглядеть трое самых легких игроков ЧМ-2018: полузащитник сборной Японии и испанского «Эйбара» Такаши Инуи, хавбек сборной Мексики и местного клуба «Тигрес» Хавьер Акино, а также наш хороший знакомый Мбарак Буссуфа из сборной Марокко и эмиратского клуба «Аль-Джазира». Каждый из них весит на 40 кг меньше Торреса – по 59 килограмм. Самым худым можно считать японца, ведь он оказался выше остальных «пушинок» - 169 сантиметров.