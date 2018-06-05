Немногим больше года форварда сборной России Федора Смолова в школе «Мастер-Сатурн» тренировал Михаил Белов, ныне главный тренер новотроицкой «Носты». В интервью «Советскому спорту» он рассказал, в чем Смолов превосходил сверстников, на каком этапе притормозил в своем росте и почему мог играть в сильнейших клубах мира.

«ФЕДОР ХОРОШО УЧИЛСЯ»

- Как Федор попал к вам?

- Я тренировал группу 1990 года рождения, в которой было несколько ребят из города Саратова. Например, Артем Молодцов, который играл у меня в «Торпедо», затем в «Шиннике», «Мордовии», а сегодня - в воронежском «Факеле». Ребята сказали мне, что есть такой футболист - Федор Смолов, и попросили разрешения, чтобы он приехал на просмотр. Я не возражал.

- Он приехал в Егорьевск один?

- Федор приехал с родителями. Вначале прошел тестирование на функциональную подготовку, затем участвовал в тренировке. Я видел, что у парня хорошие скоростные качества, но хотел посмотреть его в игре. На следующий день Федор сыграл в контрольной игре, и мне он очень понравился. Не знаю, почему он не подошел «Локомотиву», но в моей группе игрока такого уровня не было.

- Чем Смолов выделялся?

- Для 15-летнего юноши Федор обладал отличной координацией, стартовой и дистанционной скоростью, хорошо был оснащен технически, смело шел в обводку.

Я поговорил с родителями; показал им условия, в которых жили, учились и тренировались наши воспитанники. Им понравилось все, и Федор остался. Это был конец августа 2005-го года, на носу - учебный год.

- Почему после «Локомотива» они не обратились в «Спартак» или «Динамо»?

- Я такие вопросы не задавал. О просмотре 15-летнего юноши еще надо договориться. Академия «Мастер-Сатурна» в те годы являлась одной из передовых школ, наравне с Академией имени Коноплева в Тольятти. У нас была строгая дисциплина и порядок, ребята находились под присмотром. Знаю, что в московских академиях часто мальчишки после тренировок отправлялись в школу, но до школы не доезжали. У нас такого быть не могло. А учеба для Федора и его родителей была очень важна. Федор - интеллектуальный парень, учился хорошо. В 15 лет очень прилично владел английским.

Мы как-то поехали на турнир в Римини, в Италию. А переводчика у нас не было. Так вот, Федор выступил в роли переводчика на жеребьевке. Кстати, тот турнир мы выиграли, а Смолов стал самым полезным игроком, лучшим бомбардиром и победителем конкурса на самый сильный удар.

«ОН ВСЕГДА МНОГО ЗАБИВАЛ»

- Вы нарисовали портрет идеального футболиста.

- Смолов выделялся среди сверстников. При этом его не очень хорошо знали на всероссийском уровне. Наша команда играла в чемпионате Московской области, там нам не было равных. Со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА мы могли встретиться только на юношеских первенствах страны.

- Но его ведь пригласили в юношескую сборную России…

- Наша школа представляла Московскую область на турнире в Крымске. Победила команда Академии имени Коноплева, мы заняли второе место. Смолов там здорово сыграл, его заметили. После турнира Федора пригласили в юношескую сборную России 1990 года рождения, которую тренировал Андрей Талалаев. Так он прошел с этой командой до ее совершеннолетия. В той команде играли Шатов, Дзагоев, Камболов, Бурлак, Григорьев, Рыжков, Померко, Делькин.

- Я посмотрел статистику. Смолов - лучший бомбардир в истории юношеских сборных России: 16 голов в 32 матчах.

- Он действительно много забивал не только за сборную, но и за нашу команду. После того, как Федор попал в юношескую сборную, им заинтересовалась наша главная команда - «Сатурн» из Раменского.

- Но Смолов оказался в московском «Динамо». Расскажите, как это получилось?

- Это было осенью 2006 года, мы вернулись с первенства России. И пять человек из моей команды должны были подписать контракты с «Сатурном». Подписали четверо, Смолов отказался. Приехал его отец и твердо сказал, что с «Сатурном» они ничего подписывать не будут.

- Какие приводил аргументы?

- За Федором уже пристально следили агенты, все хотели с ним подписать договор, в итоге - подписал Дмитрий Градиленко. Он убедил отца, что «Сатурн» не его уровень, что Федю ждет большое будущее. Отец поблагодарил меня за работу, забрал документы из нашей школы, и перевел сына в академию «Динамо». Федору было тогда 16 лет.

Юридически у нас не было никаких рычагов воздействия, мы обычное специализированное училище. Родители могут в любой момент забрать своего ребенка.

«СЛОЖНО В 18 ЛЕТ ПРОЙТИ «ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

- Почему у него не получилось в «Динамо»?

- Трудно сказать. Тогда «Динамо» тренировал Андрей Кобелев. Но переходный возраст у Смолова затянулся. По своему таланту это игрок уровня мадридского «Реала». Если б у него не было этого периода, если б он прогрессировал - в 25 лет мог играть в «Реале». Федор не хуже Бензема.

- В чем вы видите причину того, что Смолов на каком-то этапе перестал прогрессировать?

- Очень сложно в 18 лет пройти «огонь, воду и медные трубы», особенно играя в московской топовой команде премьер-лиги.

- Он с вами в тот непростой период общался?

- Общался. Но я не имею права рассказывать, о чем мы говорили. Это сугубо личное. Мы до сих пор иногда перезваниваемся, связь не утратили.

- Ходили разговоры, что на него плохо влиял Кокорин?

- Я в это не верю. Саша на год моложе. Но дело даже не в этом. Федор - самодостаточная личность, с мощным интеллектом. Я не представляю, как его можно склонить к чему-то, что ему не нравится. Кокорин и Смолов на данный момент сильнейшие нападающие в России. Разноплановые, отлично друг друга понимают. На чемпионате мира это был бы прекрасный дуэт в нападении.

- Есть еще одна версия: женитьба на Виктории Лопыревой сказалась на карьере Смолова не лучшим образом?

- Мне трудно рассуждать о влиянии семейной жизни на карьеру Федора. Например, я женился в 23 года, и мне семейная жизнь не помешала – играл в премьер-лиге.

Когда Федор женился, уехал с Викторией отдыхать на Бали. Он в это время только что ушел из «Динамо» и был вообще без клуба. А я тренировал «Торпедо». Президент клуба Александр Тукманов загорелся: было бы здорово заполучить Смолова. Я позвонил, скорее, для очистки совести. Поздравил Федю с бракосочетанием, пожелал всего самого-самого, а затем пригласил в «Торпедо». Федор поблагодарил, но от предложения вежливо отказался. Первая лига не для Смолова.

«ХОРОШИЙ ДУЭТ С АНТОНОМ МИРАНЧУКОМ»

- Федор пересидел в России - надо было уезжать год-два назад?

- Ехать ради того, чтобы попасть, в условный «Вильярреал» или «Айнтрахт» не стоило.

- «Вильярреал» не достоин уровня Смолова?

- Сейчас вряд ли можно надеяться на предложение от «Манчестера», ПСЖ или «Реала». Но если уезжать, то в клубы уровня Лиги чемпионов. Например, Федор вполне мог бы заменить Диего Косту в «Атлетико» Мадрид. С такими партнерами он проявил бы себя. Сейчас на чемпионате мира скауты будут внимательно следить за Смоловым. Предложения наверняка будут.

- Критика сборной после матча с Австрией усилилась, в команду верит, пожалуй, только один Черчесов. Согласны, что все плохо?

- Нет, только Черчесов знает, насколько готова команда. До старта чемпионата осталось немного, давайте надеяться, что сборная подойдет к 14 июня в хорошем состоянии.

- Похоже, Черчесов все-таки склоняется к игре с одним форвардом. Но разве Смолов и Дзюба не отличный дуэт разноплановых нападающих?

- Мое мнение - они не очень разноплановые. Мне кажется, более продуктивный дуэт у Федора с Алексеем Миранчуком, который должен действовать немного в оттяжке. Алексей может сделать тонкую разрезающую передачу, а Федор умеет под такие передачи открываться. Они могут очень продуктивно действовать накоротке в штрафной площадке.

- А Дзюба будет выигрывать верх и сбрасывать Смолову…

- В нашем чемпионате, возможно. Не думаю, что на чемпионате мира Дзюбе позволят «снимать» верх. Процентов девяносто передач выиграют защитники соперников.

В любом случае – пожелаю нашей сборной команде успеха в домашнем чемпионате мира, и в частности, Федору Смолову проявить себя и достойно сыграть за Россию.