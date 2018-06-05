- По предыдущему матчу с Австрией вашему бывшему партнеру по сборной Роману Павлюченко показалось, что ребята впервые собрались. Что увидели вы в игре с Турцией?

- Ждал увидеть тренерскую мысль, хотел увидеть какой-то стиль игры, все-таки команда провела месяца на сборах и работала над тактикой.

- Ваши ожидания не оправдались?

- Ни задумки, ни мысли я не увидел. Ничего не было.

- Сейчас все будут обсуждать, что за два матча нанесли только один удар в створ. Удручающий показатель?

- На самом деле играть на выезде с Австрией достаточно непросто, это хороший соперник, с ним наверняка решали конкретные задачи по подготовке к чемпионату мира, а вот дома с Турцией рассчитывал все-таки увидеть атакующую игру, так как наш тренер же говорил, что мы выходим на пик формы к чемпионату мира. Но, честно говоря, впереди получалось немного.

- Должно настораживать, что в концовке больше мячом владели турки, хотя мы играли перед своими зрителями, которые ждали победу?

- Это как раз ожидаемо. В голове у каждого сидело, что это последний матч перед чемпионатом мира и особо рисковать не стоит. А вот в первые 15 или 30 минут стоило ждать более атакующей игры. Тем более Турция играла не в сильнейшем составе. А на деле я смотрел с друзьями и на соседнем телевизоре была трансляция матча теннисного «Ролан Гаррос» Джокович – Чеккинато, и скажу, что эта игра смотрелась поживее.

- Вы дважды были в сборной на крупных турнирах и перед бронзовым Euro в товарищеских матчах смотрелись хуже, чем четыре года спустя, когда не вышли из группы. Как правильнее относиться к результатам товарняков?

- Вы знаете, я играл под руководством многих тренеров, и каждый из них ставил какой-то стиль – как команде двигаться на поле. Условно кто-то просит атаковать через фланг, кто-то через центр и уже идет подбор футболистов под систему и так далее. Сейчас же сколько товарищеских матчей мы не увидели никакой мысли не было. Только мысль играть в пять защитников. А в пять защитников, считаю, у нас в стране лучше всех строит игру Курбан Бекиевич. Причем, что важно, из любых футболистов.

- Вы же играли в «Спартаке» под руководством Черчесова – как тогда было с мыслью в атаке?

- Атаковали мы точно больше. Но у нас были такие мастера как Егор Титов. Когда он получал мяч, твоя задача была просто бежать вперед, а передача тебя найдет.

- Сейчас, надо понимать, вы нового Титова в составе не видите?

- Пробуем во что-то играть. То Газинский не вызывается, то с чистого листа выходит в основе в генеральной репетиции. Давайте верить, что сборная Саудовской Аравии окажется слабее Турции. Хотя более слабого состава Турции, чем сегодня, я не видел давно. Ни одного известного футболиста.

- С учетом вашего опыта, насколько корректна популярная точка зрения, что игрокам приходится справляться с колоссальным давлением, что еще более закрепощает?

- Ты готовишься к турниру, копишь силы, заряжаешься эмоциями и результаты товарищеских матчей не так важны. Проиграй мы сегодня 0:3 но с десятью собственными опасными атаками и пятью ударами в створ, думаю, мало кто бы говорил о пропущенных мячах. А сейчас мы видим, что ставка даже в игре с Саудовской Аравией будет делаться на результат. Будем надеяться, что он придет. Играть мы явно будем также невнятно, с расчетом на контратаки и не раскрываясь. Может, в пять или шесть защитников. Не знаю, что придумает наш тренер. Осталось восемь дней, пора придумывать новую тактику – самое время. Очень срочно.

- Совсем все плохо?

- Все равно так не хочется думать. Я буду верить, что мы просто копим эмоции, и сейчас выплеснем их в играх чемпионата мира. Ребята собраны лучшие, которые у нас есть, а как ими распоряжается главный тренер уже другой разговор. А если им говорят на установке: «Не атакуем!»?

- Несмотря на неудачи и критику в интернете, сборную все равно трибуны отлично поддерживали и будут поддерживать.

- А как может быть по-другому? Как бы не поливали грязью в интернете, спорт наш народ любит. Тем более такие масштабные мероприятия. Сборную поддерживать надо. Мы можем ее ругать, критиковать, но не можем оставить без поддержки. Думаю, даже самые ярые критики все равно хотят, чтобы сборная выиграла.