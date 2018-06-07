Это был последний контрольный матч египтян. Следующую встречу они проведут уже в рамках ЧМ-2018 15 июня против команды Уругвая, а 19 июня в Санкт-Петербурге встретятся с Россией.

Египту без Салаха тяжело. Очень. У них и с этой-то суперзвездой после триумфального завоевания путевки на ЧМ-2018 получалось не особо. Безвыигрышная серии команды Эктора Купера достигла шести матчей - по три ничьи и поражения. И забивают египтяне крайне мало (3 мяча в шести встречах), и пропускают много (8).

В дебюте гости попытались навязать сопернику нужный им уровень жесткости. Правда, оборонительные приемы Хамеда и Фатхи в стартовые восемь минут не очень понравились греческому арбитру Сидиропулосу. Итог – две желтые карточки и живое предупреждение другим яро настроенным игрокам сборной Египта.

Поправившийся Эль-Ненни (еще один лидер сборной Египта, выступающий за лондонский «Арсенал») вышел на своей любимой позиции опорного полузащитника. Он попытался наладить игру в центре поля и сам два жды неплохо атаковал ворота Куртуа. Конечно, он не мог выступать в роли удава, который гипнотизировал бы бельгийских игроков-кроликов. Те тоже, в большинстве своем, выступают в ведущих европейских клубах. Эль-Ненни, все же, зачастую устраивал очень быстрые переходы из обороны в линию атаки. А вот там явно не хватало Салаха. Да и по игре Эль-Ненни явно чувствовалась нехватка игровой практики. Но если они выйдут в паре с Салахом 19 июня на матч со сборной России, это будет грозная египетская сила.

Посмотрели хозяева поля на эти попытки и начали забивать сами. Сначала Лукаку добил мяч после коварного удара Азара из-за штрафной. Здесь явно египтян подвел вратарь. Да-да, тот самый 45-летний Эль-Хадари, который скоро войдет в число аксакалов чемпионатов мира. Это был его 158-й матч за сборную. А Лукаку напомнил, что забил в отборочном цикле к ЧМ-2018 11 мячей в 10 встречах.

Еще один гол «придумал» опытнейший защитник египтян Фатхи (126 матчей за сборную). Сначала он отобрал мяч у Карраско и двинулся с ним… к своим воротам! Бельгиец вернул мяч своей команде и выложил его под удар Азару – 2:0! Эктору Куперу оставалось только качать головой.

Чтобы не травмировать ветеранов их заменили – вратаря Эль-Хадари в перерыве, а Фатхи на 71-й минуте. Второй тайм вновь начался под диктовку сборной Бельгии. Хотя счет 2:0 позволял им играть на его удержание. Египет серьезно огрызнулся лишь однажды - Собхи почти выскочил на свидание с Куртуа, но в последний момент его накрыл Карраско.

Разгром Египта оформил Феллайни, забивший в пустые ворота после чудесного прохода Батшуайи.

Египет не впечатлил и продолжает ждать возвращения в строй Мохаммеда Салаха, своей главной суперзвезды. Кстати, Эктор Купер сказал, что у форварда есть шансы сыграть даже в первом матче команды на ЧМ-2018 против Уругвая 15 июня.

Бельгия 11 июня встретится в контрольном матче с Коста-Рикой и только после этого отправится в Москву. Первый матч ЧМ-2018 бельгийцы проведут 18 июня против Панамы в Сочи.

СТАТИСТИКА

Бельгия – Египет – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 27 Лукаку, 2:0 – 38 Азар, 3:0 – 90 Феллайни.

Бельгия: Куртуа, Симан, Вертонген (Боята, 81), Менье (Азар, 70), Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель (Феллайни, 46), Азар (Янузай, 46), Мертенс (Шадли, 46), Лукаку (Батшуайи, 46).

Египет: Эль-Хадари (Эль-Шенави, 46), Габр, Абдель-Шафи, Фатхи (Аль-Мухаммади, 71), Хегази, Эль-Саид, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 62), Уарда (Габер, 79), Собхи (Кахраба, 67), Мохсен (Трезеге, 56).

Предупреждения: Хамед (2), Фатхи (8), Эль-Ненни (68).

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

6 июня. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн»