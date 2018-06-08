О финансовых аспектах предстоящего чемпионата мира в большом интервью нашему изданию рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Мы затронули и другие футбольные темы. Ведь самый молодой член правительства является давним поклонником ЦСКА. К 35 годам он посетил более ста матчей любимой команды.

РАСХОДЫ МЕНЬШЕ, ГОРОДОВ БОЛЬШЕ

- Скоро старт чемпионата мира. Жители российских городов видят происходящие вокруг позитивные перемены, но у многих волосы встают дыбом, когда они узнают, сколько на все это было потрачено. Как страна собирается возвращать вложенные средства?

- Давайте начнем с того, сколько, собственно, было потрачено. Значительная часть расходов - инвестиции в инфраструктуру городов, принимающих матчи чемпионата мира. Это ремонт аэропортов, дорог, строительство гостиниц, водоотведение, канализация, повышение качества жилищно-коммунальной сферы в целом. То есть, все то, чем население будет пользоваться после турнира без всякой привязки к спорту. Так вот, размер этих инвестиций составил почти 400 миллиардов рублей.

Как такие вложения могут преобразить жизнь города, мы видим на примере Сочи. Но там инвестиции превысили триллион рублей. То есть, на один олимпийский Сочи было потрачено больше, чем на 11 городов чемпионата мира.

- Чем объясняется такое расхождение?

- Ну а вы вспомните, что мы имели в Сочи изначально. Имеретинская низменность представляла собой болото. Красная Поляна состояла из нескольких десятков домов вдоль узкой дороги, ведущей в горы. К Олимпиаде в долине появился новый микрорайон с современными спортивными сооружениями, апартаментами, пляжами, портом. А горный кластер получил Розу Хутор, Горки Город, систему горнолыжных трасс. Теперь это полноценный зимний курорт, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

Из-за масштабности сочинских инвестиций их полного возврата пока нет. Однако это не значит, что траты неоправданны. Качество жизни, деловой микроклимат улучшились кардинально. Такого же эффекта можно добиться и в городах чемпионата мира, где инфраструктуру не пришлось выстраивать с нуля.

- Что в долгосрочном плане могут дать инфраструктурные инвестиции условному Саранску? Там, в отличие от Сочи, курорта не появится.

- Зато теперь в любом городе - и в Саранске тоже - можно провести мероприятие международного уровня - благодаря наличию обновленного аэропорта и новых отелей. Новые трассы и развязки решили транспортные проблемы. Все это повысит качество жизни и поможет бизнесу.

- Сколько потрачено на стадионы ЧМ-2018?

- Порядка 180 миллиардов. Но давайте о футболе чуть позже. Сейчас хотел бы уточнить важную вещь относительно возврата инвестиций. В любой стране есть трудности с оценкой инфраструктурных проектов. Это ведь не то же самое, что автомойку открыть. Там ты вложил деньги, закупил оборудование, начинаешь получать выручку. Все прозрачно и понятно. Здесь ты построил дорогу, отремонтировал аэропорт, но никакого прямого денежного потока не имеешь. Позитивный эффект достается большому количеству секторов экономики и влияет на качество жизни людей. В цифры это непросто перевести.

Повторюсь, с появлением современных гостиниц, аэропортов, дорог активность населения региональных центров будет повышаться. Вести бизнес в том же Ростове или Нижнем станет намного проще. Соответственно, и сами города продолжат преображаться. Сейчас многие смеются, когда видят, как во многих местах поспешно маскируют фасады старых, неотремонтированных зданий, завешивая их баннерами. Однако подготовка к чемпионату мира не предполагала обновления всей городской инфраструктуры. Задача состояла в том, чтобы создать предпосылки для дальнейшей модернизации.

«А ЧТО НАМ АНГЛИЧАНЕ?»

- Массовый приезд иностранных туристов - одна из таких предпосылок?

- Безусловно. Тут будет два эффекта. Первый - краткосрочный, который как раз можно измерить в денежном выражении. По нашим оценкам, во время чемпионата мира иностранцы потратят в России более 100 миллиардов рублей.

Второй эффект - долгосрочный. Он выразится в том, что эти самые туристы после возвращения домой расскажут о том, что в нашей стране не медведи в ушанках с балалайками по улицам ходят, а действительно интересно. Сюда стоит ехать.

Есть еще и внутренний туризм. Большое благо - упрощение авиасообщения между российскими городами. Президент в своем послании поставил задачу увеличить к 2024 году долю прямых рейсов - не через Москву - до 50 процентов. После развала региональной авиации этот показатель падал ниже 25 процентов. Сейчас, благодаря чемпионату мира, достиг примерно 30. И будет продолжать расти.

- Как на экономику чемпионата мира повлияли антироссийские санкции?

- Почти никак. Есть политика, есть экономика, а есть жизнь реальных людей. Спрос на такое глобальное соревнование, как чемпионат мира, всегда высок. Посмотрите, по каким ценам раскупаются билеты. На матчах ожидаются аншлаги. Кстати, та же самая картина наблюдается и в культурной сфере. Пока вокруг бушуют политические бури, гастроли музыкантов, театральных и балетных трупп не прекращаются.

- Но англичан в России наверняка приедет меньше, чем могло бы.

- А что нам англичане? Зато сколько будет китайцев, американцев, чьи сборные пропускают турнир. Люди из стран, ориентированных на внешний туризм, не могут обойти вниманием такое событие, как чемпионат мира. Потому что это круто!

- Зачем сейчас так жестко регулируют гостиницы и частников, лишь бы те не задирали цены? Разве нам не выгодно, чтобы иностранцы оставили в стране как можно больше денег?

- Перегибов быть не должно. Допустим, сейчас кто-то захочет сдать квартиру в Саранске за 250 тысяч рублей в сутки. Будет ждать до упора - и никому ее не сдаст. В итоге те люди, которые могли бы приехать в Саранск при более низком тарифе, туда не попадут, не пообедают в ресторане, не купят сувениры. Бизнес недополучит выручку.

Любой футбольный болельщик знает, как часто перед топовыми матчами раздувается искусственный ажиотаж, спекулянты начинают перепродавать билеты по сумасшедшим ценам, а в итоге в день игры не успевают реализовать их в полном объеме даже за половину цены - и мы видим свободные места на трибунах. Полупустые гостиницы нам во время чемпионата мира тоже не нужны.

«У РАЗНЫХ АРЕН РАЗНАЯ СУДЬБА»

- Предыдущие два чемпионата мира, с финансовой точки зрения, оказались провальными для ЮАР и Бразилии. Говорят даже, что ЧМ-2014 подорвал бразильскую экономику…

- Ну, это сильное преувеличение. Никакой чемпионат мира более или менее крупную экономику обрушить не может.

- Но негативный опыт этих стран перед ЧМ-2018 изучался?

- Тогда я еще не участвовал в этой истории (Орешкин возглавил Минэкономики в ноябре 2016 года. - Прим. ред.). Зато могу сказать, что для Катара экономический эффект от следующего чемпионата мира будет отрицательным. Там все арены построили не то что в одном городе, а на одной улице. Будет страшная жара. Чисто имиджевая история. Хотя для футбола такой турнир - всегда плюс.

- Минэкономики занимается прогнозированием ВВП. Чемпионат мира существенно повлияет на этот показатель?

- Слава богу, у нашей страны большой ВВП. 100 триллионов рублей. Сотни миллиардов инвестиций находятся в пределах десятых долей процента. С другой стороны - для конкретных городов и регионов эффект от увеличения спроса за счет приезда туристов может измеряться десятками процентов. Масштабы Москвы и того же Саранска несопоставимы.

- Вернемся к теме стадионов, на которые, по вашим словам, было потрачено 180 миллиардов рублей. После чемпионата мира они могут стать точками роста?

- У разных арен разная судьба. С теми же «Лужниками», даже в отсутствие клуба РФПЛ, проблем не возникнет. В Москве проходит масса мероприятий, не связанных с футболом. А где-то для оптимизации расходов на эксплуатацию понадобится уменьшать трибуны. И все равно не получится добиться максимальной загрузки. Вопросы остаются.

В то же время современные арены дадут мощный толчок развитию футбола. Это другая телевизионная картинка, другой уровень комфорта - и, соответственно, другое восприятие игры зрителями. Мы же видим, как за последний год выросла посещаемость чемпионата России. Когда в Питере при минус 15 на улице футболисты играют при плюс 17, это же замечательно. Да, стадион стоил дорого, было много скандалов, но в долгосрочной перспективе он принесет массу пользы и «Зениту», и РФПЛ. А возьмите арену в Краснодаре, которая, кстати, не задействована в чемпионате мира. Просмотр трансляции оттуда - всегда удовольствие. Независимо от качества игры.

«ХАЙП ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВА ИГРЫ»

- В «Краснодаре» к футболу относятся как к бизнесу. Но стал ли футбол значительным сегментом экономики России? И как, кстати, осуществляется взаимодействие между вашим ведомством и Минспорта?

- Если говорить о чемпионате мира, то Минэк участвовал во всех проектах госинвестиций, в каждом объекте турнира есть прямой вклад Алексея Грановского, директора департамента капвложений. Что касается структуры российской экономики, то пока удельный вес в ней футбола, да и вообще спорта, невелик.

- В чем причина?

- В значительной степени в недостаточно эффективном управлении. Большинство руководителей клубов - выходцы из 90-х, подход к футболу у них советский. Они видят в нем в первую очередь спорт, а не шоу. Логика такая: мы наберем команду, займем такое-то место, желательно получим призовые от участия в еврокубках. А в современных реалиях, чтобы начать стабильно зарабатывать на футболе, основное внимание нужно уделять атмосфере вокруг игры, работе с болельщиками.

Часто приходится слышать жалобы, что клубы получают мало денег от ТВ. Но ведь это вопрос того, насколько заинтересован болельщик. Пора уже, наконец, понять, что массовый зритель смотрит футбол не потому, что команда играет по схеме 3-4-3, а в середине матча благодаря гениальной тренерской находке переходит на 5-3-2. Людям мало видеть бегающие фигурки с номерами - они хотят следить за личностями, которые имеют жизнь за пределами поля, которые регулярно появляются в телешоу, участвуют в различных акциях, вокруг которых, выражаясь современным языком, создается хайп.

- Наши футболисты - не такие уж редкие гости на телешоу. Претензии у народа как раз к уровню игры.

- Нет, уровень игры - не главная проблема. И не надо преувеличивать узнаваемость наших футболистов в публичном пространстве. Да, благодаря новой инфраструктуре мы получим классную телекартинку, повысим посещаемость. Но в происходящем за пределами поля надо многое улучшать.

Приведу в пример Турцию. Уровень футбола там ниже, чем в РФПЛ. Но турки делают из игры шоу. И начинают прилично зарабатывать не только на билетах и атрибутике. Я уже не говорю о топ-чемпионатах. Там основная статья доходов главных звезд - давно не клубные, а рекламные контракты. Мы же не просто не раскручиваем футбол, а зачастую даже не стремимся к этому.

«У ГИНЕРА ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

- Когда в РФПЛ появятся самоокупаемые клубы?

- Мой любимый ЦСКА близок к самоокупаемости.

- Но ведь все равно в минусе.

- Год на год не приходится.

- А как же долги в связи со строительством «ВЭБ-Арены»? В прессе регулярно появляются сообщения о колоссальных финансовых трудностях Евгения Гинера, о том, что игрокам урезают зарплаты.

- Я не заглядывал в контракты футболистов и в бухгалтерию клуба. Но если в ЦСКА люди готовы играть за меньшие деньги, чем в других клубах, разве это не говорит об эффективности управления? Это идеал работы любого предприятия. Мне, кстати, выстроить такую структуру в Минэке пока еще не удалось. А хотелось бы. Когда карьерный рост каждого сотрудника неразрывно связан с решением долгосрочных, общих для коллектива задач.

Что касается долгов ЦСКА… В самом наличии заемных средств нет ничего страшного, если зарабатываешь больше, чем должен платить по кредиту. И я думаю, у ЦСКА все будет хорошо. В следующем сезоне большие деньги клубу принесет Лига чемпионов. Надеюсь, вот-вот решится вопрос с арендой башни «ВЭБ-Арены». Это стабильная статья доходов. Возможны и вливания со стороны новых акционеров.

- Часто общаетесь с Гинером?

- Регулярно видимся на футболе. Была одна история, которая хорошо характеризует Евгения Ленноровича. Как-то взыграло во мне болельщицкое, начал давать советы, что, мол, если поставить такой состав - точно победим. А он мне отвечает: «Отлично. Давай сейчас я тебя назначу тренером - и будешь отвечать за результат». В ЦСКА - четкое разграничение зон ответственности. Не представляю себе, чтобы Гинер давал советы тренеру по составу. Там каждый занимается своим делом. И старается быть лучшим на своем участке. Поэтому команда и держится столько лет на лидирующих позициях. Но если в начале 2000-х результат достигался за счет ковровых закупок звезд, то теперь успех основан на работе собственной школы и щепетильном расходовании каждого рубля. Система работает.

«НУ КАКОЙ ДВОРКОВИЧ - ГЛОРИХАНТЕР?»

- В новом правительстве вице-премьером по вопросам культуры и спорта стала Ольга Голодец. У многих это вызвало вопросы.

- Я неоднократно встречал Ольгу Юрьевну на матчах баскетбольного и футбольного ЦСКА. К спорту она точно неравнодушна. А культура - это смежная сфера. Принципы организации массовых зрелищ везде одинаковые. Говорю это, как большой поклонник балета и футбола.

- А разве Ольга Юрьевна болеет не за «Динамо»? Она же племянница легендарного тренера бело-голубых Адамаса Голодца.

- Честно, я не спрашивал. Но на матчах ЦСКА ее видел (улыбается).

- Кто в правительстве самые заядлые футбольные болельщики?

- Дискуссии на тему футбола идут часто. В основном, когда большая делегация выезжает за границу - и образуется пауза. Интересы ЦСКА обычно защищаю я, «Спартака» - Сергей Викторович Лавров, «Зенита» - Алексей Борисович Миллер. Бывает, уважительно подкалываем друг друга.

- Например?

- Мне было сложно скрыть радость по поводу развязки заключительного тура премьер-лиги, когда ЦСКА, победив «Анжи», поменялся местами со «Спартаком», который проиграл «Динамо». Напомнил об этом Сергею Викторовичу… Разумеется, в уважительном ключе. Я же намного младше.

- Вы вспомнили всех главных болельщиков?

- Из предыдущего состава правительства в этом плане выделялся еще Аркадий Дворкович.

- Пользователи соцсетей обвиняют его в «глорихантерстве». Дескать, появляется на групповых фото с разными клубами-чемпионами.

- Аркадий Владимирович - спартаковец. При этом он очень любит футбол, общается со многими тренерами, игроками. Что зазорного в том, что председатель совета директоров «РЖД» пришел поздравить «Локомотив» с чемпионством? Команда провела великолепный сезон. По праву завоевала золото. Думаю, большинство российских поклонников футбола искренне радовались успеху «Локо».

«ГЛАВА ВТО ПОДДЕРЖИТ БРАЗИЛИЮ В РОСТОВЕ»

- Как собираетесь смотреть чемпионат мира?

- Надеюсь попасть на несколько игр. Точно буду на матче открытия. Не только ради футбола, но и по работе - для переговоров с министрами стран ЕврАзЭС и представителями других делегаций.

- Много ли высокопоставленных гостей приедут на турнир из дальнего зарубежья?

- Недавно в Париже проходила конференция ВТО. Глава организации Роберту Азеведу заявил о планах посетить матч Бразилия - Швейцария в Ростове-на-Дону. У многих ведущих политиков турнир вызывает огромный интерес. Вот и японский премьер Синдзо Абэ на экономическом форуме в Петербурге выразил надежду, что в финале 15 июля сыграют Россия и Япония. На что наш президент в шутку ответил, что побаивается такого финала. Проиграть японцам было бы не очень хорошо (улыбается).

- Как оцениваете нашу сборную?

- Команда молодая. Она не может никого уничтожать на классе. Шанс в том, что ребята поймают кураж, найдут правильную химию. Тогда, имея в тылу Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича, у которых коленки точно не затрясутся, реально преподнести сюрприз. Талант-то есть. Возьмите того же Сашу Головина. Еще два года назад в нем был виден потенциал футболиста мирового уровня. Сейчас он этот потенциал раскрывает.

- Надо Головину уезжать за границу? Вроде бы появился вариант с «Монако».

- Чемпионат Франции - не лучшее место для прогресса. Вот Англия - другое дело. Скажем, «Арсенал» или любая другая команда, которая борется за зону Лиги чемпионов.

«ЦЕЛЬ - ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ»

- На какой результат может рассчитывать сборная на ЧМ-2018?

- Надо настраиваться на то, чтобы сыграть на своем уровне с Саудовской Аравией и Египтом, выглядеть прилично против Уругвая и выдать один топовый матч в плей-офф. Так получилось у команды Гуса Хиддинка на Евро-2008. Тогда этого хватило для попадания в полуфинал. Сейчас хватит для четвертьфинала.

- То есть, мы способны обыграть в 1/8 условную Португалию?

- Почему нет? Голландцев же десять лет назад победили.

- Раньше бывали на матчах чемпионата мира?

- Только на одном. В 2014-м в Рио-де-Жанейро, когда в Бразилии проходил саммит БРИКС. Сходил на финал Германия - Аргентина. А вообще, я больше клубный болельщик. За сезон посещаю примерно половину домашних матчей ЦСКА. Бывал и на выездных.

- Самый памятный?

- Конечно, финал Кубка УЕФА 2005 года. Тогда я еще был рядовым сотрудником Центробанка. Сам поехал в Лиссабон. Смотрел игру из фанатского сектора. А в этом году удалось вживую посмотреть матч Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В Белграде проходила встреча с руководством Сербии.

- «Црвена» - злейший враг ЦСКА и клуб-побратим «Спартака»…

- Именно поэтому сербский министр инноваций на стадион не пошел. Он бывший президент «Партизана». Значит, болел бы за ЦСКА. Народ неправильно бы понял (улыбается).