Во вторник 12 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

ЧМ-2018: КАЛЕНДАРЬ

РАСПИСАНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ НА БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ

Номер, приуроченный к чемпионату мира, логично и естественно открывает «пошаговый», день за днем, распорядок предстоящих матчей – с самым свежим, насколько это было возможно, прогнозом погоды в каждом городе.

ЧМ-2018: НАШИ

23 НАДЕЖДЫ РОССИИ

Как бы ни относились мы к сборной и персонально к ее игрокам, все они – наша надежда. На то, что хотя бы дома Россия не будет досрочно изгнана с футбольного карнавала – и наконец-то поправит вкрай испорченную репутацию.

ЧМ-2018: СОСТАВЫ

ОТ АРАВИИ ДО ЯПОНИИ

Идеально точные расстановки – с учетом запасных – всех 32 команд, выступающих на чемпионате. С помощью «ССФ» вы сможете разобраться, на каких позициях играют три аравийских Хавсави, и кто из пятерых корейских Кимов считается игроком основного состава.

ЧМ-2018: ЗВЕЗДЫ

ДЕМБЕЛЬСКИЕ АККОРДЫ

Знаменитые ветераны чемпионата, включая Криштиану Роналду, Лео Месси и Андреса Иньесту; шанс для австралийца Тима Кэхилла сравняться с Пеле; пятый турнир Рафы Маркеса и атака на рекорды Диего Марадоны; удивительная статистика сборной Бельгии – все в свежем номере «ССФ».

ЧМ-2018: ПРЕЗИДЕНТ

«В РОССИИ НАС ЖДУТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

Накануне старта руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино ответил на вопросы «Экип» об ожиданиях от предстоящего турнира, о проблемах следующих и о новых идеях, которые продвигает ФИФА.

ЧМ-2018: ГОРОДА

КУДА ПОЙТИ В САРАНСКЕ И СОЧИ

Занимательный гид по культурным и злачным местам от тех, кто уже испытал все на себе, для тех, кому это еще предстоит. Рассказы помогут вам сориентироваться на местности, а карты – не заблудиться.

ИСТОРИЯ ЧМ

«РЕКОРД САЛЕНКО ПОБЬЕТ САЛЕНКО»

Единственный в мире футболист, забивший пять мячей в одной игре чемпионата, рассказал «ССФ» о том, кто станет новым чемпионом, кто покорит его уникальное достижение, и за счет чего сборная России на ЧМ-1994 могла завоевать медали.