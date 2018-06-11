Тезис «Один город – одна команда» остается живучим. В городе на Неве больше не будет дерби. И «Зенит» в них не пострадает, как было в Кубке.

Говоря откровенно, накануне большого праздника – первого и последнего при нашей жизни чемпионата мира по футболу в России, не слишком хочется отвлекаться на внутренние дела. Тем более, не касающиеся элитного дивизиона нашего футбола. Однако специфика этого вида спорта в России такова, что он всегда напоминает о себе невовремя, и часто – в совершенно неуместной форме.

Разумеется, никакой связи между кончиной «Тосно», грядущим отпеванием «Амкара», вакханалией в ФНЛ, где спортивный принцип превратился в ничто, и грядущим чемпионатом – нет. Это все происходит на разных планетах. Однако это очень здорово иллюстрирует, как именно, и в каком направлении российский футбол развивался все эти годы. Случаи коллапсов и переездов команд бывали и ранее, но тогда, по крайней мере, можно было гордиться ЦСКА, «Зенитом» и сборной, пошумевшими в первое десятилетие века. Думаю, получили мы ЧМ-2018, во многом оседлав эту волну успеха. Сейчас гордиться нечем абсолютно – русский футбол остается спортом весьма беспощадным, а порой и бессмысленным.

«Амкар» едва не лишил «Локомотив» чемпионства, однако ему не на что дальше жить. Игрок пермяков Николай Зайцев предположил, что скоро гордиться будут зонами, в обилии прописанными в крае. А что? Вы же когда покупаете «Илецкую» соль в магазине, разве вспоминаете, чем знаменито это место?

Ехидство по поводу возведения новых стадионов в Саранске и Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде, городах, не имеющих команд элитного уровня – можно, конечно, считать троллингом – да только это подтверждает абсолютную искусственность существования спорта номер 1 на российской земле. Как, кстати, и в ЮАР, принимавшей чемпионат в том самом 2010-м, когда Россия выиграла право на турнир. В Бразилии, как бы бедна она не была, футбол все же почти религия. И даже у них на аренах ЧМ-2014 порой творится черт знает что. Что будет у нас?

Сочи, город климатически едва ли не идеально пригодный для футбола – не имел своей команды вообще. Ни хорошей, ни плохой. Теперь она там будет. Искусственная, что твои гвоздики в венке, который стоит украсить логотипом петербуржского «Динамо». Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко (интересно, новообразованный ФК может считать себя «родившимся в рубашке»?) бодро рапортует: Мы обсуждаем название клуба, чтобы совпасть во взглядах с администрацией города. Даже было бы интересно послушать, какие есть варианты?

В истории Сочи футбол был. И приличный. «Жемчужину» тренировал покойный Арсен Найденов, а играл за нее Гоча Гогричиани, получивший известность еще в СССР. Потом клуб (как это в наших провинциях принято) помирал и воскресал, отметился вызывавшими бурный смех растяжками на «Рублевке» с надписью «Мы отказались от него!» и изображением Дэвида Бекхэма, после чего помер окончательно. Интересно, что в то время там работал нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, пиаром занимался небезызвестный коллега Андрей Малосолов, а сам клуб радостно заказывал у «НТВ-плюс» трансляции своих матчей, и щедро это дело оплачивал. Не помогло. Новая «Жемчужина» не стала в городе явлением хотя бы того же порядка, что ХК «Сочи», выступающий в КХЛ. На хоккей люди идут – это новое развлечение. На футбол – нет.

И думаю – не пойдут.

У нас не Америка, где команды спокойно переезжают из города в город, а болеют за них многие по региональному принципу. Например, сегодняшний «Виннипег Джетс», самый успешный канадский клуб прошедшего сезона в НХЛ – не имеет никакого отношения к оригинальному «Джетс», который теперь базируется в Финиксе (это даже другая страна), и называется «Аризона Койотс». Нынешний «Виннипег Джетс» – это бывшая «Атланта Трэшерс», однако болеют за них, как за просто представителей Виннипега. Ничего подобного у нас нет, это американский менталитет. Достаточно вспомнить прежние переезды команд – к счастью, это в основном происходило в низших дивизионах, а потому не вызывало большого внимания. Но такие истории были – например с клубом «Лукойл» (Челябинск), который патронировал Юрий Первак, генеральный директор московского «Спартака». Переезд в Нижний Новгород фактически стал для когда-то фарм-клуба 12-кратных чемпионов России шагом в могилу.

Я вовсе не желаю, и не предрекаю такой судьбы «Динамо» из Санкт-Петербурга. Однако я очень сомневаюсь, что этот «питерский побег» приживется на южной земле, и станет там интересовать более чем пару тысяч любознательных. Все происходящее более напоминает не очень ловкие попытки занять чем-то стадион, в чьей славной истории скоро будет не только Олимпиада, но и чемпионат мира. И приткнуть куда-то мало кого интересующий в самом Петербурге (в сравнении с армией болельщиков «Зенита») проект. Занять и приткнуть – вот под таким девизом, оказывается, живет наш футбол. «Амкар» ведь тоже пытались приткнуть – в пустующий Нижний Новгород. Но людей не обманешь, чужое всегда останется чужим. А когда под видом возрождаемого своего тебе пытаются впихнуть неизвестно что – получается именно неизвестно что, без роду и племени.

Естественный путь развития футбола – не для нас, мы часто выбираем искусственный, как резиновую куклу из секс-шопа вместо настоящей любви. В истории Нижнего Новгорода футбол тоже был (командовал им соратник Найденова Валерий Овчинников), потом случились «Волга» и ФК «Нижний Новогород». Иных уж нет, как говорится, а те далече – и играть в этом славном городе будет клуб с совершенно идиотским для футбола названием «Олимпиец» (если что – последние футбольные олимпийцы были у нас 30 лет назад. Добровольский, Михайличенко, Савичев, Бышовец и другие).

Сочинский клуб, кстати, тоже можно назвать «Олимпиец». А что? Ну не «Паралимпиец» же? Какая разница, как называть команду без истории и традиций (применительно к Сочи)? Можно даже «Алюминиевым огурцом на брезентовом поле».

Хуже искусственности в мире спорта нет ничего – ибо естественность развития является его главной питательной силой, его хребтом, его стержнем. Полые трубки (без стержня) ломаются очень легко. Так же легко, как появляются и исчезают искусственные клубы, похожие на пластиковые гвоздики. Не пахнут, не вянут, и не живут. Вспомните бесконечные московские «Торпедо», «Роторы», «Аланию». Вспомните так называемый «Объединенный чемпионат». Что это было? Натуральный продукт? Нет, ни в коем случае. Это эрзац, заменитель, подделка (и поделка, кстати, тоже).

Чемпионат мира будет длиться месяц. Потом Роналду, Месси и Салах уедут. А футбол останется. Или, вернее, останется то, что к тому моменту останется от него.