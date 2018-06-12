Ведущие сборные планеты продолжают каждый день прибывать в Россию на чемпионат мира. Открытые тренировки с участием звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси собирают столько зрителей, что не могут вместить всех желающих. Тем временем арбитры будущего мундиаля уже давно в Москве, и тренируются на стадионе "РЖД-Арена" столичного "Локомотива".

Во вторник, в День России, рефери провели тренировочное занятие в открытом для СМИ режиме. Причем в отличие от национальных команд, готовящихся с большим стартам, судьям скрывать нечего, поэтому пресса имела возможность наблюдать за тренировкой с начала и до самого конца.

Занятия были запланированы на 10 утра, но в связи с поздним выездом арбитров началась с 40-минутной задержкой. И это, пожалуй, хорошо. Вопреки распространенному МЧС предупреждению, обещавшего в Москве непогоду с порывами ветра до 20 метров в секунду, к 10:35, рефери вышли на изумрудный газон в Черкизово, солнце окончательно вышло из-за туч, а температура воздуха прогрелась до комфортных 18-20 градусов.

Практические занятия для судей ничем не напоминают тренировки футбольных команд. За исключением, пожалуй, разминки. Все бригады арбитров, которые будут работать на ЧМ, разделены на семь групп. Взору журналистов предстали бригады Нестора Питаны (Аргентина), Симона Марциняка (Польша), Бьорна Куйперса (Нидерланды), Джанлуки Рокки (Италия), Джюнейта Чакыра (Турция) и Бакари Папа Гассама (Гамбия).

Что объединяет международных судей и отечественных футболистов, так это желание тренироваться в самом дальнем от камер углу поля.

После ничем не примечательной разминки арбитры приступили к практическим занятиям, и это было весьма любопытно и необычно. Дело в том, что в отличие от футболистов, арбитрам требуется объект судейства. С этой целью были приглашены молодые футболисты команд "Строгино" и "Долгопрудный". С их помощью рефери моделировали различные игровые эпизоды. Просто вдумайтесь, молодых парней, только начинающих свой путь в большом футболе судили лучшие арбитры мира! Разве это не круто? Это еще одно доказательство того, что ЧМ это не только матчи, а нам в наследство останутся не только вокзалы и стадионы.

Судьи ЧМ отрабатывают офсайд при стандарте pic.twitter.com/toL3RNLBvc — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 12 июня 2018 г.

Судьи отрабатывали различные эпизоды - выходы один на один, завершившиеся контактом в штрафной площади (преимущественно с вратарем), подачи со стандартов (офсайд или контакт атакующего с защитником) и многое другое. Особое внимание арбитры уделяли жестикуляции, предъявляению предупреждений и прочим деталям, которым обычные болельщики не придают особого значения.

А это - контакт в штрафной pic.twitter.com/lNt6ehGE5u — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 12 июня 2018 г.

ЧМ-2018 станет первым турниром такого уровня, где будет применяться система VAR, так что количество результативных ошибок в любом случае обещает быть значительно меньшим, чем на предыдущих мундиалях. Однако и качество подготовки арбитров демонстрирует их высокий уровень и серьезный настрой, а значит любителям судейских скандалов поживиться будет нечем. Во всяком случае, мы в это верим.