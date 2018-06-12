Единственный шанс посмотреть на хорватскую команду у болельщиов был накануне, когда состоялась открытая тренировка. Следующий выпадет уже на сами матчи, если вдруг не случится что-то необычное. Подглядывать из-под забора, как у мальчиков в Краснодаре, тут точно не получится. Все возможные щели закрыты досками, а еще за «Рощино Ареной» дежурила полицейская машина.

Как в Рощино решают вопрос с тем, чтобы никто не подглядывал за тренировками сборной Хорватии #ЧМ2018 pic.twitter.com/yCS4JKcvy4 — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) June 12, 2018

Теперь все открытые занятия команды предназначены только для журналистов, и лишь на первые 15 минут. Ничего кроме разминочного бега, растяжки и игры в квадрат, для которой футболистов разбили на три группы, прессе не показали. Но можно было увидеть, как главный тренер Златко Далич расставлял манекены. Итоговая конструкция была похожа схему с пятью защитниками. Примерно так свой последний контрольный матч играла сборная Нигерии – первый соперник хорватов на групповом этапе.

По сравнению с первым днем на традиционную пресс-конференцию пресс-служба сборной привела более статусных игроков. Даниел Субашич в этом году должен быть первым номером команды, а от Марио Манджукича всегда ждут голов. На прошлом чемпионате мира форвард «Ювентуса» забил два гола, но последующий Евро во Франции у него получился совсем нерезультативным.

Большинство вопросов адресовалось обоим игрокам, и в таких случаях Субашич часто перекладывал ответ на рядом сидящего Манджукича. Футболисты могли и перешучиваться друг с другом, но их приколы понимала только хорватская часть зала.

«Тренер очень много общается с игроками»

– Какие первые впечатления от Петербурга, базы в Рощино? – как раз пример, что спросили и Марио, и Даниеля, но отвечать взялся Манджукич.

– Мы здесь всего два дня. Организация – на высоком уровне. Нас отлично приняли на стадионе и отеле. Поле тут хорошее. Мы чувствуем себя как дома.

– О вас многие говорят, что вы золотое поколение Хорватии. Как думаете, сборная может повторить достижение ЧМ-1998?

– Это история на многие годы. Сейчас у нас хорошая команда, игроки сильны индивидуально, но посмотрим. Наша первая цель – выйти из группы. Потом все возможно.

– Будете ли играть в первой игре?

– Сейчас только вторник, матч будет лишь в субботу. Еще очень рано. Мы пока не знаем стартовый состав, но все игроки готовятся к Нигерии. Со своей стороны могу сказать, что я буду готов.

– Не будет ли проблем из-за усталости после долгого клубного сезона?

– Нет большей мотивации, чем играть за сборную Хорватию на чемпионате мира. У многих игроков был длинный сезон. Не думаю, что эту тему стоит обсуждать.

– Что нового привнес Златко Далич в команду после назначения?

– Вы это видели в матче с Украиной и стыковых играх с Грецией. Он был важной фигурой в достижении тех результатов. Лучше всего его самого спросить о том, как мы будем играть с Нигерией.

– Ваш партнер по нападению Андрей Крамарич сейчас находится в хорошей форме.

– Я рад за любого одноклубника, который хорошо выступает: будь это в сборной или клубе. Все игроки будут полезны для национальной команды.

– Белые ночи не будут мешать спать?

– У нас очень хорошие занавески. Это не будет проблемой.

– Как между собой общаются тренер и игроки?

– Он (Далич – Прим.ред.) очень много говорит со всеми игроками. Это хороший знак. В любой момент у него можно спросить совета или чего-то еще.

– Мне нравится, что тренер с нами общается, – редкий случай, когда Субашич ответил более развернуто, чем просто согласился с партнером по сборной. – Он может написать или позвонить в любой момент. Важно, что тренер это делает со всеми футболистами, не только с основными игроками.

«Выиграем первый матч – дальше будет проще»

Самостоятельно Субашич отвечал меньше, чем Манджукич.

– Вы играете с Модричем, Ракитичем – одними из лучших полузащитников в мире.

– Очень хорошо для команды, что есть такие игроки. Но не все могут тянуть в одиночку настолько долго. Нам нужно играть как команда и делать это как можно лучше. Только в командной игре футболисты могут показать свои лучшие качества.

– У вас была травма на первом этапе подготовки к турниру.

– Сейчас все хорошо, я готов играть.

– Каковы ваши цели на Кубок мира?

– Для меня очень важно, что я нахожусь здесь. Я в сборной уже девять лет, какое-то время был вторым вратарем. Сейчас мне выпал шанс сыграть тут в роли первого номера. Я с нетерпением жду турнира. Сейчас самое важное – матч с Нигерией, потому что если выиграть эту встречу – дальше будет проще. Команда отдаст все свои силы, чтобы победить в первом туре.

– Первый матч на чемпионате мира всегда труден. То, что первый соперник представляет Африку, усложняет ситуацию?

– Всегда стоит опасаться Нигерию: это очень быстрая команда, игроки не похожи на тех, что играют в Европе. Первый тур всегда был сложным, но мы будем готовы. Я уверен, что команда сможет победить.