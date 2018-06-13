Очаровательная супруга защитника ЦСКА Василия Березуцкого рассказала о том, как они с мужем будут следить за чемпионатом мира.

«ТОЛЬКО СЕЙЧАС ОЩУТИЛА СЕБЯ НОРМАЛЬНЫМ БОЛЕЛЬЩИКОМ СБОРНОЙ»

– До того, как Станислав Черчесов обнародовал заявку на чемпионат мира, было много шумихи вокруг вашего мужа и сборной России. Когда вопрос отпал, стало спокойнее?

– Разговоры на тему Васи и сборной все равно продолжались. Но морально стало полегче. Мы же в семье были заранее готовы к такому исходу.

– Как отреагировали, когда в интернете вдруг появилась новость о том, что Василий и его брат Алексей согласились сыграть за сборную?

– Шутки шутками, но, несмотря на то, что владела ситуацией, все равно дождалась, пока Вася проснется – и сразу подошла к нему с вопросом: «Я чего-то не знаю? Может, ты что-то мне не сказал?». В тот момент нервное напряжение все еще брало верх над здравым смыслом (улыбается).

– И что Василий ответил?

– Посмотрел на меня своим брутально-хладнокровным взглядом и сказал: «Ну, ты-то куда?».

– Вскоре же еще Сергей Игнашевич согласился вернуться.

– И он сейчас, на мой взгляд, лучший на поле. Очень рада, что тренер вызвал его в сборную, исходя из объективных критериев.

– За Игнашевича отдельно переживаете, как за представителя старой школы?

– Не только за него, а за всех одноклубников Васи и тех футболистов, врачей, массажистов, администраторов, кого знаю лично. Все-таки мы одна большая семья.

Вообще, именно сейчас, когда впервые за долгие годы мужа нет в составе, почувствовала себя нормальным болельщиком сборной России. Гиперэмоции отбросила в сторону. Например, товарищеские матчи смотрела спокойно, бодро, без нервных срывов от переживаний за состояние здоровья Васи.

Мне кажется, даже когда муж завершит карьеру, мы не перестанем ощущать себя частью сборной. Такое не вычеркнуть. Душой и телом мы все там, с командой.

«НЕ ЗРЯ МУЖ УЧИТСЯ НА ТРЕНЕРА»

– Вы привыкли видеть Василия на поле, а тут сборная играет, а он смотрит трансляцию рядом с вами…

– Рядом со мной муж футбол никогда не смотрит (смеется).

– Но вы же наверняка знаете, какой он зритель.

– Эмоций у него гораздо больше. Но они все внутри, как и полагается профессиональному спортсмену.

– То есть матчи сборной он спокойно и молча смотрит?

– Совсем нет. Так же переживает, болеет. Просто он выдержанный человек. И в быту, и на поле, и на трибуне стадиона. Не важно, играет Вася полуфинал чемпионата Европы или смотрит футбольную трансляцию дома. Такой вот человек. Не зря же муж учится на тренера и готовит себя к новой профессии.

– Вы, кстати, были на Евро-2008?

– Не была. На тот момент мы с Васей только познакомились. Это был год моего активного внедрения в футбольную жизнь. За турниром наблюдала вместе со всей страной. Никогда не забуду тех ощущений.

Я еще выступала в составе группы «Винтаж», мы ездили с гастролями по небольшим российским городам. Видели бы вы, что творилось после победных матчей сборной! Не могу даже слов подобрать. Никогда не видела такого массового ликования, счастья и радости. Целый город выходил на улицы праздновать. Это было невероятно.

– Тогда и осознали значимость футбола?

– Да-да! Именно в тот момент поняла, насколько футбол эмоционален. И почему он считается спортом номер один в мире.

«Я – АНТИПУБЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

– Наша сборная – многострадальная, столько всего на нее льется. Как воспринимали негатив раньше? И как – сейчас, когда лично вас он напрямую не затрагивает?

– Я как поражалась людям, которых будто силой заставляют болеть за сборную, так и буду им поражаться. Ну не хотите смотреть матчи команды – не смотрите! Мне, как бывшей спортсменке (Березуцкая - мастер спорта по синхронному плаванию. – Прим. ред.), воспринимать критику в адрес Васи проще. Я все понимаю. При победах всегда будет море радости, поздравлений, а после неудач – потоки ругани, оскорбления, мемы в интернете. Ко всему этому отношусь спокойно. При такой популярности футбола по-другому и быть не может.

– Вы сами – публичный человек?

– Нет!

– Но вы же активно ведете страницу в инстаграме. Пишут вам личные сообщения всякие хейтеры?

– Напишите большими буквами: я – антипубличный человек! В моем понимании публичность – что-то более глобальное, чем страничка в соцсетях. Инстаграм веду исключительно ради того, чтобы делиться позитивом и мотивировать. Подписчиков у меня немного – в основном, это все знакомые мне люди, поэтому злобных комментариев и уж тем более оскорблений почти не бывает. Хотя, может, меня просто боятся? Или Васю? (Улыбается).

– Жена вратаря «Спартака» Артема Реброва как-то вступила в публичную конфронтацию с болельщиками. У вас такого желания никогда не возникало?

– Ой, нет. Бывают моменты, когда за мужа хочется и убить или выбежать на поле, если он лежит с травмой. А вступать в перебранку с хейтерами?.. Дело это неблагодарное и бесполезное. Как у ребят, так и у их родственников должен срабатывать стоп-сигнал, чтобы не опускаться до уровня тех, кто критикует. Надо уметь сдерживаться. Ведь конечная цель любого критика – быть замеченным, вызвать ответную реакцию. Так зачем радовать таких людей?! Как говорится, улыбайтесь – это всех раздражает! (Смеется.)

– Обычно родственники читают всякие комментарии в интернете чаще самих спортсменов, чтобы потом им пересказать…

– Я не из таких. Чтобы Вася пришел домой, а я ему начала говорить о том, что и где о нем прочитала – такого никогда не было. Вообще, у меня есть два табу. Первое – не ездить на гостевые матчи ЦСКА…

– Ого. Почему?

– Принципиально не хочу нервировать мужа. Чтобы он не переживал перед важными играми. Естественно, мне, как болельщице, не пропустившей ни одного домашнего матча, хотелось бы присутствовать всюду, но пришлось жертвовать.

– А какое второе табу?

– Что бы я ни прочитала о муже – никогда не говорить Васе, а оставлять внутри себя. Прочитала, переварила, успокоилась, выдохнула – и пошла дальше. Ночь после неудачной игры – самая бессонная. Думаю, со мной родственники всех футболистов согласятся. Вот эту самую ночь нужно выдержать. А с утра начать новый день, как с чистого листа.

Собственно, я нарушила табу лишь однажды – как раз когда спросила у Васи, правда ли он возвращается в сборную.

«ПОБОЛЬШЕ ВЫДЕРЖКИ И ЭНДОРФИНОВ, ПОМЕНЬШЕ – ВАЛИДОЛА»

– Кстати, ваши дети понимали, что папу всей страной зовут в сборную, а он вынужден отказаться? Сейчас же все от мала до велика сидят в интернете, в телефоне.

– Ну, на телефоны у нас в семье категорический запрет. А вот с друзьями дети, конечно, футбол обсуждает. Думаю, для Васи вообще самым сложным было объяснить сыну свое решение. Вова, конечно, очень хотел, чтобы папа сыграл на чемпионате мира. Но он с пониманием отнесся к ситуации. Сам уже занимается профессиональным спортом и не понаслышке знает, что такое травмы и невозможность физически помочь команде.

Вообще, я безумно горжусь мужем. Принимая свое решение, Вася в первую очередь думал о сборной и болельщиках, а не руководствовался личными амбициями. Иначе он был бы в составе.

– А вас об отказе отца сыграть на чемпионате мира Вова спрашивал?

– Я никогда не лезу в разговоры мужа с сыном. Даже не знаю, какие вопросы Вова задавал Васе. Мне он потом сказал так: «Все правильно. Здоровье папы важнее». Вообще, мы стараемся максимально изолировать детей от всего, что связано с публичностью Васи. Для нас публичность – это сходить на стадион и поболеть за папу.

– В сборной России образца ЧМ-2018 много молодых ребят. Что посоветуете их вторым половинкам, которым предстоит впервые столкнуться с тем, через что вы сами неоднократно проходили, когда Василий ездил с командой на крупные турниры?

– По жизни – терпения и труда! Причем во всех сферах. А во время чемпионата – побольше выдержки и эндорфинов и поменьше валидола в прямом смысле слова!

– Уже знаете, что будете делать 14 июня?

– Ох… Раскрашу щеки в цвета национального флага и буду искренне болеть. Вряд ли получится сходить в «Лужники». Скорее буду смотреть матч Россия – Саудовская Аравия по телевизору. Но это не помешает по-настоящему поддержать ребят.

Надеюсь, все получится. И мы всей страной, как в 2008-м, получим огромный заряд положительных эмоций и счастья.