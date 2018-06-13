Рэшфорд не тренировался из-за травмы, Кейн забил четыре, а Батленд надеется попить чай из подарочного самовара.

12 июня англичане прилетели в Россию и заселились в отель в Репино.

А на следующий день они вышли на поле стадиона «Спартак», которое находится в Зеленогорске: в 40 минутах езды от Петербурга и в 10 от английского отеля. В отличие от не менее звездных хорватов, англичане были не очень приветливы.

На входе журналистов ждали трудности с проходом внутрь стадиона: пресс-служба англичан запускала внутрь лишь по одному представителю российских СМИ. Всем остальным пришлось ждать, пока все англичане получат билет для прохода внутрь. Спустя час, все смогли зайти внутрь.

Тренировка началась с 45-минутным опозданием: вместо 11:30 англичане появились на газоне только в 12:15. Все это время их ждали представители местной администрации, которые в итоге поприветствовали родоначальников футбола, а также вручили главному тренеру Гарету Саутгейту и капитану Харри Кейну каравай и самовар соответственно.

Кейну дали самовар, а Саутгейду - каравай. Пробовать не стали pic.twitter.com/MORnxNTXX9 — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.

– Самовар мы обязательно используем по назначению – выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно, – рассказал журналистам уже после тренировки второй вратарь англичан Джек Батленд.

Твое лицо, когда после тренировки пойдешь пробовать каравай с чаем из самовара



"Самовар мы обязательно используем по назначению - выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно"



(с)



Джек Батлэнд pic.twitter.com/mjwWfarpP0 — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.

Пару дней назад хорваты в Рощино с улыбками играли с местными мальчишками, а англичане с хмурыми лицами приняли каравай и начали тренировку.

Ни одной улыбки. Максимально суровые англичане. Кажется, Роуз ищет на трибунах расизм pic.twitter.com/6GULvag37j — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.

Более того, волонтеры, которые стояли рядом с трибунами, запрещали детям выкрикивать фамилии англичан, чтобы не отвлекать игроков. Интересное решение, правда? Но был один человек и один кот, которым ничто не мешало смотреть футбол: женщина просто вышла на балкон своего дома со своим питомцем. И смогли насладиться тренировкой с лучших мест.

Женщина наблюдает за тренировкой сборной Англии со своего балкона. Кажется, это нарушение ФИФА. Но это не точно pic.twitter.com/8gXmturnaz — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.

Кстати, на занятии не было Маркуса Рэшфорда – форвард «Манчестер Юнайтед» прилетел в Россию с повреждением и в первой тренировке участия не принимал.

Полтора часа продолжалось занятие: бег по кругу, квадраты и недолгая двухсторонка. Лучший форвард англичан Кейн забил четыре мяча. В прошедшем сезоне премьер-лиги, он уже забивал столько за одну игру. Например, «Лестеру».

Кейн забил на тренировке всего 4 раза. Прямо как в ворота "Лестера" pic.twitter.com/cxoBVTAddl — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 13 июня 2018 г.

Весь негатив, который был до начала и во время тренировки, англичане убрали после нее: всем составом игроки отправились к болельщикам и каждому дали автограф и возможность сделать селфи.

Одним из самых популярных у болельщиков был Джейми Варди.

– Это так здорово, что даже так далеко меня узнают, – с улыбкой рассказал журналистам форвард «Лестера». – Круто, что они знают, кто я такой, кто такой Варди. Да и всех других футболистов нашей команды. Вообще, нас очень тепло приняли в России. Все здорово. Видно, как много организаторы готовились к чемпионату мира, и всё получилось хорошо. У нас есть всё, что есть: хороший отель и замечательное тренировочное поле.

Согласен с партнером и полузащитник Эрик Дайер.

– На базе здорово, вокруг лес – это прекрасно. Отель замечательный, поле тоже отличное. Нам все нравится. Мы приехали выкладываться по полной, чтобы добиться максимального результата.

– Чувствуете давление на команду?

– Тренер спокоен и уверен. Конечно, чувствуется повышенное внимание к нам со стороны болельщиков и СМИ. Но мы будем делать все, чтобы оправдать их ожидания.



– Джордан Хендерсон рядом дает интервью, вы с ним будете соперничать за место в основе в игре с Тунисом. На что готовы, чтобы выйти на поле?

– Буду делать все, чтобы попасть в состав. А дальше тренер решит, ставить меня или нет. На тренировках выкладываюсь по полной. Очень хочется сыграть в первом же матче.



– Важно начать турнир с победы?

– Два года назад мы начали очень плохо с ничьей против России. Сейчас нам очень важно победить в первой игре.

В самом конце общения игроков с болельщиками и СМИ пришла новость, что испанцы уволили главного тренера Хулена Лопетеги. Об этом моментально спросили Джордана Хендерсона.

– Честно говоря, я в шоке, что Лопетеги уволили... Не помню таких ситуаций ранее, но у испанцев – супер-команда. Может, без Лопетеги она сыграет даже лучше, кто знает? – сказал капитан «Ливерпуля», который дождался своего главного тренера и вместе с ним последним покинул газон стадиона «Спартак».