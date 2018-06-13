Корреспондент «Советского спорта» посетил тренировку бразильцев, которые во время чемпионата мира будут базироваться в Сочи.

Корреспондент «Советского спорта» посетил тренировку бразильцев, которые во время чемпионата мира будут базироваться в Сочи.

НЕЙМАР УЖЕ ИСКУПАЛСЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ

Сочи – город контрастов. Наверное, только здесь можно увидеть людей в плавках и купальниках, которые днем в среду с интересом разглядывали автобус с игроками и тренерским штабом бразильцев.

Свой первый матч на турнире главные фавориты чемпионата мира проведут в Ростове-на-Дону, но базой для тренировок команда Тите выбрала курортный Сочи. Теплый климат, который похож на бразильский, хорошие поля, и, конечно, море, к которому можно попасть прям из отеля, где проживают«звезды». К слову, ночь в их гостинице стоит около 25 тысяч рублей.

Вода в море уже прогрелась до 23 градусов, и уже в день приезда в Россию Неймар отправился на местный пляж. Компанию ему составил Флипе Луис. Звездным гостям Черное море, судя по улыбкам, точно пришлось по душе.

ТРАВА С ЖАРОЙ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТРУДОМ

Погода в Сочи добавила проблем местным агрономам. Днем воздух здесь прогревается до 32 градусов тепла, а для спортивных газонов такие погодные условия – катастрофа. По словам одного из местных работников,трава растет до тех пор, пока на улице меньше 25 градусов. То, что выше – перебор для всех. В том числе и для рабочих, которым приходится «пахать» по 18 часов в сутки.

Проблем добавляет и требования ФИФА по длине газона на тренировочных базах. Слишком короткая трава (25-27 миллиметров) быстро выгорает.

- Красивый внешний вид обманчив, - резюмировал агроном в разгар тренировки бразильцев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВРАТАРЕЙ

Тренировка сборной была назначена на 16 часов, но у бразильцев привычка опаздывать, видимо, в крови. Начало занятия растянулось на полчаса и первыми на поле вышли вратари. Тройка времени терять не стала и устроила веселую разминку по правилам настольного тенниса.

Полевые игроки вышли на поле минут через пятнадцать. Никаких секретов тренерский штаб бразильцев раскрывать не стал. Прессе показали лишь разминку с мячом, которая проходила в центре поля. В «квадрате» участвовали 19 полевых игроков. Отсутствовал лишь Фред. Нападающий продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Во время открытой части тренировки ничего выдающегося. Самый весёлый Марсело#Чм2018 pic.twitter.com/WCca4vcj9x — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 13 июня 2018 г.

Веселее всех по время «квадрата» было Марсело и Неймару, которые развлекали партнеров по команде шутками на португальском.

«ГРУСТНО, ЧТО В ИСПАНИИ ПОМЕНЯЛИ ТРЕНЕРА»

Занятие бразильцев длилось около полутора часов. После – к журналистам отправили полузащитника Паулиньо, для которого российский чемпионат мира первый в карьере.

- Некоторое время я играл в Китае, но сейчас вернулся в Европу и получаю удовольствие от футбола. Рад, что сейчас в сборной, - отметил футболист.

- Как оцениваете свою физическую готовность?

- Тите делает так, чтобы мы набирали форму через игры. Это важно для всех нас. Мы готовы к турниру и чувствуем себя отлично.

- Считаете ли вы Испанию фаворитом турнира? У них произошли перестановки.

- Да. У них отличный состав. Но еще естьГермания, Франция, Бельгия, Аргентина. Смена тренера в Испании? Я не хочу обсуждать это. Мне грустно, что это произошло, но сейчас я сосредоточен на Бразилии.

- Кто сейчас лидер сборной Бразилии?

- Это ТиагоСилва. Стараюсь всегда советоваться с ним, так как он опытный футболист. Но наш тренер показывает нам, что важен каждый игрок.

- Чего ждете от матча с Швейцарией?

- Я примерно понимаю, как они играют. Отметил бы их сильную защиту. Будем стараться играть со страстью.

- Нормально ли, что бразилец Марио Фернандес играет за сборную России?

- В этом нет ничего необычного. Кстати, я видел, как играет Фернандес, когда он выступал на родине.

Завтра бразильцы продолжат свои тренировки в Сочи. В Ростов-на-Дону команда отправится 15 июня.