Чемпионат мира в России невероятно богат на снайперов самого высокого уровня. Для полноты картины не хватает только Мауро Икарди.

Лионель Месси, Аргентина

Статистика в сезоне: 45 голов в 54 матчах

Месси и сборная Аргентины это тема, которой посвящены сотни трудов. После побед на молодежном чемпионате мира-2005 и Олимпиаде-2008 от гения ждали триумфа и с первой сборной, но кто-то наложил заклятие, и у него никак не получается принести стране большой трофей. Причем у бело-голубых было четыре финала (три в Кубке Америки и один на чемпионате мира), и все они были проиграны. Более того, в этих четырех матчах Аргентина не забила ни одного мяча!

В общем, мотивация у Месси запредельная. К тому же по ходу турнира ему исполнится 31 год, и не исключено, что этот чемпионат мира может стать для него последним. Форму в нынешнем сезоне аргентинец набрал отличную и готов вести партнеров за собой. Для него ситуация проста – сейчас или никогда.

Криштиану Роналду, Португалия

Статистика в сезоне: 44 гола в 44 матчах

Главный оппонент Месси в последнее десятилетие, как и аргентинец, ни разу не выигрывал ни чемпионат мира, ни бомбардирскую гонку мундиаля. Серьезный пробел в резюме. Два года назад португалец осуществил мечту нации на чемпионате Европы, став заодно вторым бомбардиром турнира (3 гола), и теперь постарается повторить успех на ЧМ-2018. Форму в весенней части сезона он набрал просто невероятную – с февраля вышел в 10 матчах примеры и забил 18 мячей.

Мохамед Салах, Египет

Статистика в сезоне: 44 гола в 52 матчах

Главная «страшилка» сборной России на этом чемпионате мира. В финале Лиги чемпионов получил травму и может пропустить первый матч против Уругвая, зато со второго тура точно выйдет рвать и метать – как минимум дважды, против России и Саудовской Аравии.

Египтянам будет довольно сложно пробиться в четвертьфинал, но для победы в бомбардирской гонке Салаху трех матчей может быть достаточно. В качестве примера можно вспомнить Олега Саленко, разделившего лавры лучшего снайпера с Христо Стоичковым в 1994 году. 5 из 6 мячей российский форвард забил в ворота Камеруна (6:1). С ролью «Камеруна» Саудовской Аравии справиться по силам.

Гарри Кейн, Англия

Статистика в сезоне: 41 гол в 48 матчах

Англичанин – прирожденный бомбардир, но в сборной демонстрирует не столь высокую результативность, как в клубе: 13 голов в 24 матчах. У «трех львов» очень специфическая команда, перспективы которой очень сложно угадать. Привыкнув к постоянным неудачам, британские фанаты уже даже не требуют от своих футболистов непременной победы. Это может сыграть подопечным Гарета Саутгейта на руку – давление спало, и можно вздохнуть спокойнее.

Из группы с Панамой и Тунисом англичане наверняка выйдут, а в плей-офф перспективы сборной будут в значительной степени зависеть от того, смогут ли они «накормить» мячами своего главного бомбардира. Если да, шансы забраться высоко будут вполне реальными – в клубе Кейн доказал, что он может забивать на регулярной основе, главное дать ему такую возможность.

Роберт Левандовски, Польша

Статистика в сезоне: 41 гол в 48 матчах

Еще один суперснайпер. Естественно, Левандовски – главная звезда сборной Польши, и во многом от его голов будут зависеть результаты и перспективы «белых орлов». Группа полякам досталась сложная, но ровная – в соперниках Сенегал, Колумбия и Япония. А вот дальше 1/8 финала пройти будет сложно. Впрочем, история знает случаи, когда этого и не требуется. Хамес Родригес четыре года назад добрался с Колумбией лишь до четвертьфинала, зато с 6 мячами выиграл гонку бомбардиров.

Луис Суарес, Уругвай

Статистика в сезоне: 31 гол в 51 матче

Суарес умеет не только кусаться, но и забивать. На его счету уже 51 гол в майке национальной сборной, и нет никаких сомнений, что он уже в самое ближайшее время лицевой счет пополнит. Он провел очередной сильный сезон в «Барселоне» и в отличной форме подошел к мундиалю.

В 2010 году пяти голов Диего Форлана хватило Уругваю, чтобы добраться до полуфинала. Почему бы спустя шесть лет небесно-голубым не повторить тот успех?

Серхио Агуэро, Аргентина

Статистика в сезоне: 30 голов в 39 матчах

В сборной Аргентины есть футболист, который может прийти на помощь, если у Месси не пойдет. В АПЛ Агуэро в прошедшем сезоне стал только третьим бомбардиром после Салаха и Кейна, но связано это в первую очередь с тем, что он пропустил значительное время из-за травмы. Зато когда был на поле, забивал стабильно.

Проблема только в том, что с 12 марта он сыграл в чемпионате Англии всего 14 минут, и невозможно предсказать, в какой форме 30-летний нападающий подошел к турниру.

Антуан Гризманн, Франция

Статистика в сезоне: 29 голов в 49 матчах

Лучшему бомбардиру Евро-2016 вполне по силам повторить успех в России. Главное, чтобы мысли о переходе в «Барселону» не отвлекали его от футбола.

Сборная Франции располагает великолепным подбором игроков и является одним из фаворитов предстоящего мирового первенства, а Гризманн – лидер команды на поле и в раздевалке. В последних контрольных матчах чаще действует не на острие, как большинство конкурентов, а по всему фронту атаки, исполняя роль свободного художника.

Неймар, Бразилия

Статистика в сезоне: 28 голов в 30 матчах

В XXI веке всего однажды бразильцу удавалось стать лучшим бомбардиром мундиаля – в 2002 году Роналдо выиграл Золотую бутсу у и принес желто-зеленым пятый титул чемпионов мира. В 2014 году историю должен был повторить Неймар, но он сломался по ходу турнира и с трибун наблюдал за унижением от Германии (1:7).

В нынешнем сезоне вновь пережил серьезную травму, пропустив более трех месяцев. Но стоило ему вернуться и надеть майку национальной сборной, как он моментально принялся делать то, что умеет лучше всего – забивать. Так, 3 июня выйдя на замену в перерыве товарищеского матча с Хорватией (2:0), отличился всего через 24 минуты.

Ромелу Лукаку, Бельгия

Статистика в сезоне: 27 голов в 51 матче

Форвард «Манчестер Юнайтед» давно созрел для больших свершений, и сейчас для этого наиболее подходящий момент. Сборная Бельгии имеет один из лучших составов на этом чемпионате мира и обещает серьезно пошуметь на российских полях. В нынешнем состоянии бельгийцам вполне по силам повторить успех сборной Хорватии на ЧМ-1998, а Лукаку способен примерить на себя роль Давора Шукера, ставшего с шестью голами лучшим бомбардиром мирового первенства.