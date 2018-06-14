Ведущие игроки Саудовской Аравии съездили в аренду в клубы испанской Ла Лиги и теперь готовы преподнести неприятный сюрприз Станиславу Черчесову.

СПАСИТЕЛЬ МОХАММЕД

Еще недавно футбол в Саудовской Аравии находился в плачевном состоянии. Местные клубы утопали в долгах, лигу сотрясали коррупционные скандалы, а на лучшего арбитра страны Фахада Аль-Мирадаши навесили пожизненный бан за то, что перед финалом национального кубка он предложил президенту одной из команд за деньги обеспечить нужный результат. И знаете, как он это сделал? Написал ему в Whatsapp!Мужик натурально потерял страх.

Но в тот момент, когда больше половины клубов местной лиги стояли на коленях, ситуацию спас наследный принц и глава антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Он закрыл долги всех команд (больше 340 миллионов долларов), а также разработал для них локальный финансовый фэйр-плей. Согласно нему клубы не смогут тратить больше, чем зарабатывают, а фонд оплаты труда не может составлять больше 70% бюджета. Кроме того, заявки команд сократятся с 33 до 28 человек, пять из которых должны быть младше 23 лет и являться местными воспитанниками.

Все эти реформы входят в «Концепцию принца Мохаммеда 2030», у которой более глобальная цель – изменить страну: диверсифицировать производство, смягчить зависимость от энергоносителей, избавиться от коррупции и т.д.

Если вернуться к футболу, то в Саудовской Аравии примерно те же проблемы, что и у нас. Практически все клубы дотируются из государственного бюджета и совсем не считают деньги. Одна из идей бин Салмана – переводить команды на частный капитал, что позволит повысить их финансовую стабильность.

Также разработан и должен вступить в силу с нового сезона гигантский ТВ-контракт с Saudi Telecom на 1,8 миллиарда долларов, по которому каждый из клубов получит почти по 13 миллионов. По предыдущему договору местные команды получали чуть больше миллиона.

Бин Салман надеется, что комплекс этих мер позволит чемпионату Саудовской Аравии войти в топ-7 мировых футбольных лиг к 2020 году, а средняя посещаемость матчей увеличится минимум в три раза. Для реализации программы были привлечены европейские эксперты – из Италии и Англии. Но работа ведется не только на этом фронте.

ВСЕ ДЛЯ СБОРНОЙ

Сборная Саудовской Аравии – неотъемлемая часть новой футбольной реальности королевства. И для ее развития тоже разработан отдельный план. В команду приглашают тренеров, которые могут поставить исключительно комбинационный стиль, основанный на контроле мяча.

На чемпионат мира Саудовскую Аравию вывел Берт Ван Марвейк, доходивший с Голландией до финала ЧМ-2010. Он известен тем, что, как правило, строит игру своей команды, исходя из ее возможностей, но даже его заставили играть в контроль. По ходу отбора в некоторых матчах саудиты владели мячом до 60% времени.

Однако с Ван Марвейком не удалось договориться о продлении контракта, а бывший тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса, назначенный вместо него, был уволен спустя два товарищеских матча как раз из-за того, что не смог соответствовать стилю. У нынешнего наставника Саудовской Аравии – Хуана Антони Пицци, выигрывавшего Кубок Америки с Чили, с этим нет никаких проблем.

Он с большим энтузиазмом включился в работу – под его руководством команда провела уже пять сборов – больше чем любая другая сборная мира. И, разумеется, Пицци одобрил идею отправить самых перспективных игроков Саудовской Аравии по арендам в клубы испанской лиги.

Для этого президент местной федерации футбола Адель Эззат заключил договор о сотрудничестве с Ла Лигой. Основная цель – отправить игроков на стажировку, чтобы через тренировки в более конкурентной среде они выросли и прибавили в мастерстве к чемпионату мира. Испанцы извлекали из этого свой профит – продвигали свой бренд на новый рынок.

В Ла Лигу уехало девять игроков, но на ЧМ в России сыграют только трое. Два инсайда: Салем Аль-Досари и Фахад Аль-Муваллад, а также центральный атакующий полузащитник Яхья Аль-Шехри. Их статистика, мягко говоря, не впечатляет. У Аль-Муваллада два матча за «Леванте», у Аль-Досари – один за «Вильярреал», а Аль-Шери так и не сыграл за «Леганес». Все остальные футболисты из Саудовской Аравии, уехавшие на испанскую стажировку, рассматриваются в качестве игроков сборной лишь в отдаленной перспективе.

ИСПАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Во многом из-за того, что футболисты практически не выходили на поле, этот эксперимент был признан неудачным. Но, если разобраться в вопросе более детально, то Аль-Досари, Аль-Муваллад и Аль-Шехри, потренировавшись в Испании, как минимум, ничего не потеряли.

Все трое, как были, так и остаются главной ударной силой команды. В последних матчах Пицци играл без номинального нападающего, используя в качестве «ложной девятки» 167-сантиметрового Аль-Муваллада по кличке «арабский Месси». Аль-Досари и Аль-Шехри поддерживали его с флангов, периодически смещаясь в центр, тем самым предоставляя место для подключения крайних защитников. Вообще, активная смена позиций – одна из фишек Пицци, которую он регулярно использовал в сборной Перу. В его нынешней команде даже просматривается свой Алексис Санчес – его роль исполняет Аль-Шехри, который довольно часто опускается за мячом в глубину и продвигает его между линиями.

Аль-Досари же яркий индивидуалист, который регулярно берет на себя функцию продвижения мяча за счет обыгрыша. При этом неважно, какой соперник ему противостоит – он уверенно пер и на Давиде Дзаппакосту, и на Йосуа Киммиха. Но что самое удивительное – его финты проходят! В матче против Италии у него 7 из 9 успешных обводок, против немцев – 6 из 8. Правому флангу обороны и опорникам сборной России сегодня придется побегать за этим парнем.

Оставлять Аль-Досари один в один ни в коем случае нельзя. Если он набрал скорость, лучше догнать его где-нибудь в центре и сфолить. У Саудовской Аравии не очень хорошие стандарты, поскольку это низкорослая и легкая команда – бороться вверху им тяжело.

Их стихия – контроль и активные перемещения без мяча. Именно поэтому испанская аренда была полезна для троих ведущих игроков Саудовской Аравии. Местные журналисты, пристально следившие за своими футболистами в Ла Лиге, отметили, что те же Аль-Досари и Аль-Муваллад стали более выносливыми и лучше переносят нагрузки в интенсивных матчах.

🇸🇦: Safe to say that GSA's Spain project with La Liga has proved fruitful so far? Salem and Fahd have become more agile and vigorous in offensive play. Yahya playing 90 mins with good intensity is God's gift to the @SaudiNT_EN before Eid.



Objective ✅ for Turki Al Sheikh. pic.twitter.com/IfSO7a1hUQ — Shuaib Ahmed (@footynions) 30 мая 2018 г.

Просто с ними сегодня точно не будет.