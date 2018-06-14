Сборная России выиграла стартовый матч домашнего чемпионата мира у Саудовской Аравии (5:0).

ДО МАТЧА:

ГАЗИНСКИЙ И КУТЕПОВ – В СТАРТЕ

Для команд эта очная встреча стала второй в истории. Причем баланс был не в нашу пользу: в далеком 1993-м аравийцы выиграли товарищеский матч со счетом 4:2. А спустя год, кстати, они успешнее, чем мы, выступили на ЧМ в США. Тогда супергол Овайрана в ворота бельгийцев (после сольного прохода через все поле) не позволил команде Павла Садырина попасть в 1/8 финала.

Однако в этой игре безоговорочным фаворитом считалась Россия. Коэффициент букмекеров на победу команды Станислава Черчесова составлял 1,45. Даже несмотря на то, что наши подошли к ЧМ-2018 с 7-матчевой безвыигрышной серией, а команда Хуана Антонио Пицци в рамках подготовки к турниру бодалась с Германией и Италией (достойные поражения 1:2).

На матче ожидаемо собрался аншлаг, в котором поучаствовали Владимир Путин и наследный принц ближневосточного королевства. А вот что удивило – это выход с первых минут Ильи Кутепова в центре защиты и Юрия Газинского в опорной зоне (в паре с Романом Зобниным).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ:

РЕКОРДНЫЙ ГОЛ, ТРАВМА ДЗАГОЕВА

Ход Черчесова с Кутеповым оправдал себя наполовину. Как и в контрольном матче с турками, защитник «Спартака» допускал позиционные ошибки (в отличие от 38-летнего Сергея Игнашевича, который побил рекорд Льва Яшина, став самым возрастным участником официального матча в истории сборной России). Зато сработал выход Газинского. Именно полузащитник «Краснодара» на 12-й минуте стал адресатом навеса Александра Головина с левого фланга и головой переправил мяч в сетку. Этот гол стал самым ранним для сборной России на чемпионатах мира. Ни в 1994-м, ни в 2002-м, ни в 2014-м наши в своих стартовых матчах до перерыва не забивали.

А на 24-й минуте случился самый неприятный эпизод. Алан Дзагоев после неудачного столкновения повредил заднюю поверхность бедра, которая беспокоила его и на сборах. Судя по тому, как армеец, хромая, покидал поле, турнир мог для него завершиться досрочно. Обычно после таких травм восстанавливаются три недели. На замену вышел Денис Черышев, который занял привычный левый фланг. А на место Дзагоева в центр сдвинулся Головин.

Концовка тайма осталась за россиянами. И на 43-й минуте отличился Черышев – после передачи Романа Зобнина он мастерски убрал на замахе двух защитников и хладнокровно переиграл вратаря Саудовской Аравии.

ВТОРОЙ ТАЙМ:

120 МИНУТ АКИНФЕЕВА, ЕЩЕ ОДИН РЕКОРДНЫЙ ГОЛ И ШЕДЕВР

Главным показателем при равенстве очков на чемпионатах мира является разность мячей, поэтому после перерыва нашим было желательно забить. И не пропустить. За вторую задачу мы так и не побеспокоились. Сухая серия Игоря Акинфеева на чемпионатах мира достигла 120 минут. Рекорд Руслана Нигматуллина составляет 141. Побить его в следующей игре с египтянами более чем реально.

Ну а на решение первой задачи Артем Дзюба потратил примерно минуту – ровно столько прошло с момента появления форварда «Зенита» на поле вместо Федора Смолова. Голевой пас (второй в игре) отдал Головин. Понятно, что Дзюба установил еще один российский рекорд. Так быстро после замены на чемпионатах мира еще никто не забивал.

Кроме того, наши одержали первую крупную победу на чемпионатах мира. Которая стала разгромной уже в компенсированное время. Черышев забил еще более красиво, чем до перерыва, закрутив мяч внешней стороной стопы в дальнюю «девятку». А на закуску аравийцы получили от вездесущего Головина, который обвел «стенку» со штрафного.

КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД

Пожалуй, выход Черышева. Полузащитник «Вильярреала» не стушевался, когда пришлось в экстренном порядке менять Дзагоева. Денис добавил команде мобильности слева – и воплотил свою активность в гол, который окончательно успокоил игру. При 2:0 последние сомнения в успехе россиян отпали.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Головин, Черышев, Дзюба.

Чемпионат мира

Группа А

1-й тур

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0)

Голы: Газинский, 12 – 1:0. Черышев, 43 – 2:0. Дзюба, 71 – 3:0. Черышев, 90+1 – 4:0. Головин, 90+4 – 5:0

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70)

Саудовская Аравия: Аль-Майюф, Аль-Брейк, У. Хавсави, О. Хавсави, Аль-Шахрани, Утаиф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Сахлави (Ассири, 85)

Предупреждения: Головин (88), Аль-Джассим (90+3)

Судья: Нестор Питана (Аргентина)

14 июня. Москва. Стадион «Лужники».