Сборная России начала домашний ЧМ-2018 с победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0.

Да кого обыграли-то? Тю.

Да, но как! Красотища-то какая!

Аравия есть Аравия? Ха! 5:0 есть 5:0.

…Одни составители статистических отчетов по добыче нефти ставят на первое место в отрасли Россию, другие – Саудовскую Аравию, но во всех версиях разница между этими двумя странами невелика и на их долю приходится примерно четверть всех мировых объемов.

Правда, если у нас черную жидкость приходится выуживать с приличной сибирской глубины в лютый зимний мороз или в тучах летнего гнуса, то в жаркой арабской пустыне она лежит у самой поверхности, хоть лопатой черпай, и потому обходится в сущие копейки. Такой дешевой нефти больше нет нигде: себестоимость – четыре доллара за баррель или, говоря по-нашему, 15 рублей ведро. Это дает саудовским редискам возможность рулить через ОПЕК мировыми ценами на нефть, так что наше с вами материальное благополучие всерьез зависит от настроений тамошних шейхов.

Кстати, в списке самых нефтедобывучих государств вы не найдете никого из фаворитов стартовавшего чемпионата мира. Благополучные-развитые страны есть (США), спортивные супердержавы тоже (Китай), а вот с футболом какая-то загадочная нестыковка получается. Разве что Бразилия плетется в самом конце первой нефтяной десятки. Может, и нам стоит поменьше качать, а? Вдруг классных футболистов в России прибавится?..

Так или иначе, ЧМ-2018 открылся финальным матчем по двоеборью «футбол+нефть» (кстати, в рейтинге ФИФА Россия с Саудовской Аравией тоже стоят рядом, пусть и сильно ниже – на 70-м и 67-м местах соответственно) и наша сборная его выиграла. Уверенно, без вопросов. Считайте, мы уже чемпионы мира.

Вообще, Россия в самом начале календаря – это было непривычно и потому тревожно. Я понимаю, что хозяева открывают турнир по традиции. Но ведь еще недавно было не так, до 2006 года первыми играли действующие чемпионы. Вот и дали бы начинать немцам с мексиканцами. От них бы не убыло.

Да какая разница, Аравия или Антарктида? Мы ж давно привыкли, что любой ЧМ или ЧЕ с нашим участием делится как бы надвое: в одной половине – глотаем пригоршнями пилюли всех сортов от игры сборной России, в другой – смотрим красивый футбол. А тут даже в чемпионат не дали толком втянуться. Сразу в аптеку захотелось бежать.

К счастью, оказалось, что пока не стоило. Пустынников в Лужниках наши нахлобучили на славу, со смаком. Особенно, конечно, порадовал прессинг. То ли Хиддинком пахнуло, то ли даже, прости господи, Лобановским. А уж четвертогольный удар Черышева – такое о-го-го…

Но!

Если следовать логике Артема Дзюбы, на днях обвинившего журналистов во враждебности к сборной, то теперь мы должны пасть перед командой ниц и, слезно покаявшись в грехах, слиться с ней в патриотическом экстазе. Чтобы дальше плечом к плечу двинуть громовой поступью к новым великим побе...

Ой ли? Радуемся – да. Хотим такого же больше и дальше – да, разумеется. Но верим ли?

Сейчас, в данный момент – все-таки верим. Но потом… Нашего болельщика, много и крепко битого прошлыми чемпионатами, одной Аравией не проведешь. Он, конечно, сегодня порадовался-покричал, но мешок с таблетками далеко убирать все равно не станет. И по-прежнему, как антилопа, будет пугливо дергаться от любого, самого отдаленного рычания. Знает-помнит и стартовые 2:0 с Тунисом на ЧМ-2002, и совсем уж ослепительные 4:1 с чехами на ЧЕ-2012. С одинаково печальными итоговыми результатами.

Кстати, в 2008-м – единственном постсоветском году, когда наши сумели выйти из группы, – все тоже начиналось с 4:1, только наоборот: с поражения от Испании. Зато закончилось – бронзовыми медалями. И не по каким-то там ведеркам с нефтью, а прямо-таки по игре в футбол.