В матче открытия чемпионата мира сборная России установила сразу пять рекордов! А еще один повторила.

Победа с разницей в 5 мячей – это повторение рекорда сборной России, когда она обыграла в 1994 году сборную Камеруна 6:1. И совсем немного уступает достижению сборной СССР, которая выиграла 6:0 у Венгрии в 1986 году.

Победой над Саудовской Аравией 5:0 сборная России прервала две свои самые длительные серии – 5 матчей без побед и 5 матчей с пропущенными мячами. Обе серии начались после победы над Тунисом на чемпионате мира-2002.

В матче с Саудовской Аравией в составе сборной России впервые сыграл натурализованный футболист – Марио Фернандес, родившийся в Бразилии.

Семья Черышевых – отец Дмитрий и сын Денис – это первые отец и сын, забивавшие за сборную. Дмитрий забил гол в 1995 году в ворота команды Сан-Марино, а Денис на чемпионате мира-2018 забил два в ворота Саудовской Аравии. А вот первой парой отец-сын, сыгравшей за нашу национальную сборную, стала династия Шустиковых, Виктор играл за сборную СССР (1963-1964), а его сын Сергей за сборную СНГ (1992).

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира? Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Мохамед Салах (Египет)

Гарри Кейн (Англия)

Роберт Левандовски (Польша)

Федор Смолов (Россия)

Луис Суарес (Уругвай)

Серхио Агуэро (Аргентина)

Антуан Гризманн (Франция)

Неймар (Бразилия)

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Денис Черышев (Россия)

Другой футболист

Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом нашей сборной, сыгравшим в финальных турнирах: в день игры против Саудовской Аравии ему было 38 лет и 335 дней.

Впервые на чемпионатах мира, с 1970 года, когда были разрешены замены, в нашей сборной сразу три мяча забили футболисты, вышедшие на замену. Отличились Денис Черышев (дважды) и Артем Дзюба. До матча с Саудовской Аравией, игроки «с лавки» в нашей сборной более одного гола в одном матче не забивали.