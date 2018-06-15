Сын весь в отца! Пять рекордов, которые сборная установила в матче с Аравией
В матче открытия чемпионата мира сборная России установила сразу пять рекордов! А еще один повторила.
Победа с разницей в 5 мячей – это повторение рекорда сборной России, когда она обыграла в 1994 году сборную Камеруна 6:1. И совсем немного уступает достижению сборной СССР, которая выиграла 6:0 у Венгрии в 1986 году.
Победой над Саудовской Аравией 5:0 сборная России прервала две свои самые длительные серии – 5 матчей без побед и 5 матчей с пропущенными мячами. Обе серии начались после победы над Тунисом на чемпионате мира-2002.
В матче с Саудовской Аравией в составе сборной России впервые сыграл натурализованный футболист – Марио Фернандес, родившийся в Бразилии.
Семья Черышевых – отец Дмитрий и сын Денис – это первые отец и сын, забивавшие за сборную. Дмитрий забил гол в 1995 году в ворота команды Сан-Марино, а Денис на чемпионате мира-2018 забил два в ворота Саудовской Аравии. А вот первой парой отец-сын, сыгравшей за нашу национальную сборную, стала династия Шустиковых, Виктор играл за сборную СССР (1963-1964), а его сын Сергей за сборную СНГ (1992).
Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом нашей сборной, сыгравшим в финальных турнирах: в день игры против Саудовской Аравии ему было 38 лет и 335 дней.
Впервые на чемпионатах мира, с 1970 года, когда были разрешены замены, в нашей сборной сразу три мяча забили футболисты, вышедшие на замену. Отличились Денис Черышев (дважды) и Артем Дзюба. До матча с Саудовской Аравией, игроки «с лавки» в нашей сборной более одного гола в одном матче не забивали.