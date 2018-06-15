Но некоторые представители сборных едут в нашу страну как к себе домой. Опыт выступления в РФПЛ однозначно сыграет на руку многим. Как минимум, привыкать к к атмосфере России уже не надо.

В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии российскую премьер-лигу представляли сразу 15 футболистов. Интересно, что спустя четыре года это количество не поменялось. Представительство клубов стало другим, но общее число иностранцев из РФПЛ осталось прежним. Справедливости ради, стоит заметить, что проигранная конкуренция в своей национальной сборной, причудливые решения тренеров и травмы тоже сыграли свою роль. Вот и получается, что Эдер не попал в заявку сборной по воле тренера, Паредеса и Краневиттера отцепили из-за поражения в борьбе за место под солнцем, а Эммануэль Маммана выбыл с разрывом «крестов».

И все же на ЧМ-2018 в России будет кому зажечь из иностранных футболистов РФПЛ.

Сердар Азмун (Иран, «Рубин»)

Большой любитель забивать за сборную, 23-летний Азмун выдал не лучший сезон в своей карьере. Видимо, все силы иранец бросил на квалификацию к чемпионату мира. Именно в рамках этого турнира он наколотил 11 голов в 14 матчах. У Ирана не так много шансов соперничать с Испанией и Португалией на равных. Но именно голевое чудо Азмуна может изрядно потрепать нервы грандам.

Джефферсон Фарфан (Перу, «Локомотив»)

Во многом как раз на плечах Фарфана и «Локомотив» взобрался на Олимп чемпионата России, и сборная Перу в финальную стадию мундиаля. Будет очень странно, если по какой-то причине Фарфан не попадет в основной состав. Ведь на счету Джефферсона 14 мячей в чемпионате России. И не смотрите на возраст: 33 – это еще далеко не предел.

Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон (Исландия, «Ростов»)

Именно ростовчанин Сигурдссон – единственный из стройки исландских одноклубников в «Ростове» имеет стабильное место в основе сборной Исландии. А значит, именно у него есть все шансы зажечь на чемпионате мира. Компанию ему при определенных обстоятельствах может составить и Сверрир Ингасон. Какой тренер не любит защитников, умеющих забивать? А на счету Игнассона целых три мяча в 18 матчах в составе национальной сборной.

Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив»)

Травмы одолели хорвата в чемпионский для «Локомотива» сезон. Потому и не видели так часто болельщики Чорлуку на поле. Но опытный защитник все же попал в заявку сборной Хорватии, где скорее всего сыграет в паре с Ловреном в центре обороны. Если Чорлука все же набрал нужную форму, то вкупе с опытом выступлений за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Ведран может стать одним из главных зажигающих сборной Хорватии в обороне.

Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар» («Хельсинборг» с лета 2018)

Гранквист–тот человек, что должен повести за собой сборную Швеции на чемпионате мира. Став лучшим игроком своей страны в ноябре 2017 года, другого от него и не ждут. Несмотря на то, что Андреас покинул «Краснодар», в котором отпахал верой и правдой с 2013 года, он все же остается иностранцем РФПЛ в нашем рейтинге. Уверенная игра Гранквиста должна стать «хэппи-эндом» его большого приключения в России. Да и этот чемпионат мира станет скорее всего для него последним в карьере. Так что мотивация будет запредельной.

Бранислав Иванович (Сербия, «Зенит»)

Еще один ветеран своей национальной сборной. Счетчик матчей Ивановича в сборной уже отбил добрую сотню. Именно Бранислав оказался лучом света в темном царстве «Зенита» под руководством Роберто Манчини. Иванович – не только опытный футболист, но и наставник линии обороны сборной Сербии. Пожалуй, от него все еще стоит ждать сюрпризов.

Милад Мохаммади (Иран, «Ахмат»), Саид Эззатолахи (Иран, Амкар)

Иранский легионер «Ахмата» по праву заслуживает звание одного из лучших крайних защитников РФПЛ. Карлуш Кейруш наверняка найдет место для Мохаммади на поле во время матчей чемпионата мира. Что касается Эззатолахи, то совсем юный полузащитник все еще не нашел для себя постоянного пристанища в каком-то клубе РФПЛ. Самое время проявить себя на полях чемпионата мира и показать свой талант. Кстати, Эззатолахи был даже в поле зрения скаутов «Атлетико» из Мадрида. А это много значит.

Ахмед Муса (Нигерия, ЦСКА)

Блудный сын московского ЦСКА вернулся в родные пенаты. Не слишком удачная поездка в Англию оказала влияние и на физическую форму, и на моральное состояние футболиста. Но чем ближе был чемпионат мира, тем ярче раскрывался Муса в московском ЦСКА. Нигериец – ключевая фигура своей национальной сборной. А его возвращение на былой уровень – большая надежда для тренерского штаба команды.

В список «зажигающих» не попали Мануэл Фернандеш, Бьорн Сигурдарссон, Виктор Классон, Мацей Рыбусь и Брайан Идову. Всем этим игрокам придется ы первую очередь бороться за место в составе из-за высокой конкуренции в сборной. Особенно это касается Мануэла Фернандеша, который провел великолепный сезон в «Локомотиве». Кто знает, может быть нас удивит кто-то именно из этой пятерки.