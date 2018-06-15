А я про что говорил? Про что я талдычу всегда? Я говорил и талдычу про одно и то же: надо выходить на поле линчевателями из подворотни, с выражением "не первая волку зима".

Я, признаться, ожидал увидеть зверей с той стороны, но узрел лишь "кротких, убогих и притесненных"; банда ипохондриков и то сыграла бы качественнее.

Но шут с ними, сами виноваты, лучше порадуемся тому, что наши обрели (надеюсь) уверенность, которая и им, и нам всем нужна, как позвоночник телу.

Дзюба предстал тем, кем он обязан быть всегда: воплощенным Киану Ривзом из "Джона Уика".

Я еще не смотрел сечу Египет - Уругвай, но есть подозрение, что уж эти ребятки не будут играть как после гибернации.

Легендарный Ярцев вечор на Первом в прямом эфире мне сказал: "Отарик, даже для лирика и коверного ты подозрительно бесноватый, но, прошу, не впадай в эйфорию: впереди два тяжелейших матча".

Мне-то напоминать без надобности, я расписание затвердил, но ведь пять мячей в кои веки, дайте поплясать, Георгий Александрович!

Главное - чтобы сейчас никто не встал в позу, надо сохранить джекичановскую прыть у чужих ворот и нейтрализовать во вторник генерального египтянина, символа панэтнической мужланской красотищи.

Главное сейчас - не "лишиться добродетели и ума".

Не дадим удаче нас одурачить.