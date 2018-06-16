Известный российский арфист-виртуоз с мировым именем Александр Болдачев принимал участие в церемонии открытия мундиаля наряду с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной, а уже на следующий день дает концерт в Париже. Но несмотря на плотный график он нашел возможность рассказать корреспонденту «Советского спорта», каково это – открывать главный спортивный фестиваль планеты?

«Чтобы наслаждаться футболом, его надо понимать»

– В четверг вы приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира. В какой роли вы выступили?

– Сразу в двух ролях. Я был композитором и исполнителем музыки на электронной арфе. Технически это было интермеццо – мое соло, осуществляющее переход от одной песни Робби Уильямса к другой.

– Довольны реакцией зрителей?

– Да, очень. Никогда арфа не играла на мероприятии такого уровня, как церемония открытия чемпионата мира. Это очень большой шаг вперед не только для меня, но и моей профессии. Потому что арфа до сих пор воспринимается очень архаично. У людей сложился определенный стереотип по поводу арфы, и они совершенно не готовы воспринимать ее как сольный инструмент. Вся моя профессиональная деятельность, которая продолжается уже 23 года, направлена на то, чтобы развить у людей кругозор и желание слушать арфу. Они просто не знают, на что способен инструмент.

– Вы сами увлекаетесь футболом?

– Конечно. И считаю, что люди, которые говорят, что не любят футбол, просто банально не знают правил. Нужно понимать эту игру, и тогда можно ее смотреть и наслаждаться. То же самое и с музыкой. Если человек не понимает, в чем наслаждение от музыки, ему ее сложно воспринимать.

Сам я болею за «Зенит» с самых пеленок, потому что я из Ленинграда. Очень много играл в футбол и даже вошел в Цюрихе в региональную полупрофессиональную команду – мы выступали в третьей лиге. Это было хобби, к сожалению, времени на все не хватает. Но и сейчас, когда вижу мяч, у меня трясутся ляжки, и меня тянет вперед.

Поэтому на церемонии открытия, где мне надо было при выходе на центральную сцену обойти практически все поле, ощущения были самые драйвовые. Тянуло даже пробежаться по полю трусцой.

– Каково это – стоять в центре стадиона, который примет финал чемпионата мира?

– В тот момент я думал только о музыке и атмосфере. Честно говоря, ожидал, что атмосфера будет грузящей, потому что так со стороны и из телевизора воспринимается стадион. И я очень рад, что нам удалось создать такую атмосферу праздника. Находясь там, в центре поле, я испытывал только колоссальный эмоциональный подъем.

Поддержка людей была удивительно высока. Не ожидал этого после всех тех событий, которые сейчас окружают нашу сборную и российский футбол в целом. Не ожидал такой поддержки, и заслуга зрителей в том, что мы выиграли со счетом 5:0 тоже очень велика.

«Несколько лет назад сказал, что хочу выступить на открытии ЧМ-2018»

– Помните, как получили приглашение на церемонию открытия?

– Когда объявили, что Россия будет принимать мундиаль, я был в Швейцарии. Мы говорили с моим менеджером о будущем, и он меня спросил: «Где вы видите себя через несколько лет?». Это такой стандартный вопрос. И еще тогда я ответил, что хочу принять участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Это было очень давно, и с тех пор жизнь двигалась во всех направлениях, кроме этой. Я работал на сцене в Большом театре и на фестивале Burning Man в пустыне Невада, сейчас у меня турне по 16 странам, но в сторону мундиаля моя жизнь никак не двигалась.

И вот во время моего прошлого концерта в Париже, где я сейчас нахожусь, мне позвонили и спросили, могу ли я написать музыку и принять участие в открытии чемпионата мира. Не то чтобы я решил, что это розыгрыш, но, конечно, поначалу не верилось. Осознал, что все реально, только когда начали говорить о контрактах, билетах и прочих деталях.

– Было ли что-то необычное в вашей подготовке из-за специфики мероприятия?

– Все было необычным. Ведь нам с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной нужно было выступить командой. У нас была сложная задача – за восемь минут перед матчем показать, что Россия добилась огромных успехов и готова принять чемпионат мира, а весь негатив, который окружает нашу страну, это выдумки. Что мы очень дружелюбны, доброжелательны и гостеприимны.

На всех нас лежал большой груз ответственности, и я был даже удивлен, насколько слаженно все было сделано. Намного лучше, чем даже на схожих мероприятиях, в которых я участвовал в Европе. Команда работала, как часы – все было выверено, отрепетировано, по 10 раз перепроверено. Это действительно была колоссальная и очень классная работа.

– Что было после церемонии?

– Как только вышел с поля, посмотрел начало игры, но дольше не мог. Для всех артистов вне зависимости от уровня мероприятия дальнейшая рутина – вернуться, переодеться, поговорить с прессой, коллегами и фанатами – такая же часть работы. У футболистов такая же судьба.

К сожалению, с Робби Уильямсом увиделись только на сцене. Он был на другой стороне стадиона, и пока я туда дошел, он уже уехал (улыбается).

«Роналду или Месси? Однозначно Месси»

– А с кем-нибудь удалось пообщаться?

– Было много интересных людей, но у меня был очень плотный график, и я так и не дождался Роналдо, с которым мы должны были пересечься. Но он опоздал примерно на час. Мундиаль будет идти еще месяц, и я уверен, что еще успею повидаться с теми, с кем мне хотелось бы. Конечно, один из них – Лионель Месси, у которого прямо во время чемпионата мира будет день рождения.

– То есть для вас ответ на вопрос: «Роналду или Месси?» очевиден?

– Абсолютно очевиден, но не с точки зрения футбола. С точки зрения игры у них очень разная техника, поэтому их просто невозможно сравнивать. Не понимаю, как люди умудряются это делать. А если отбросить спорт и подойти к вопросу персонально, тот ареол, который я вижу вокруг Месси, мне нравится значительно больше, чем то, что я вижу у Роналду. Это чисто личное отношение.

– Чего ждете от сборной России в следующих матчах?

– Следующие матчи на чемпионате мира будут куда сложнее, чем этот, поэтому жду, что команда не поддастся шапкозакидательским настроениям.

– Вы запустили в соцсетях музыкальный челлендж, перекладывая гимны стран-участниц чемпионата мира на арфу. Уже есть ролики с гимнами Германии, Бразилии, Мексики и Египта. Гимн какой страны будет следующим?

– Сегодня у меня репетиция и концерт, поэтому мне надо успеть между этими мероприятиями успеть записать следующий гимн. Мне очень нравится реакция зрителей. Если почитать комментарии под роликом с гимном Египта, который посмотрели уже почти полмиллиона человек, можно обратить внимание, что люди этому очень рады, они рассматривают это, как жест гостеприимства, интернациональности события.

Это очень важно, потому что если почитать прессу вокруг мундиаля, очень много негатива. Даже по поводу нашего выступления в Лондоне пресса сколько уже ругала Робби Уильямса за то, что он посмел сюда приехать. А мы хотим дарить людям приятные эмоции. Арфа всегда была символом мира, и если люди будут связывать арфу с Россией, уверен, наши отношения будут крепче и ближе.

Что касается гимна, который я запишу сегодня, это будет гимн страны, не участвующей в чемпионате мира. Буквально пару дней назад 10-летний мальчик из Сирии написал мне очень теплое сообщение о том, что он слушает гимны, и ему это очень нравится. Он понимает, что Сирия не принимает участия в чемпионате мира, но он очень хотел бы, чтобы я записал гимн Сирии. И вот сегодня я постараюсь это сделать. Надеюсь, что он послушает, и это принесет ему какие-то положительные эмоции в такое трудное время.

– Вопрос творческо-философский. Вы перекладываете на арфу различные популярные композиции. А можно ли переложить на нее дух футбола, и как она будет звучать?

– Это очень хороший вопрос. Как раз сейчас я занимаюсь одним проектом, который, возможно, сможет это продемонстрировать. Большего пока сказать не могу.

Дух футбола – он в болельщиках, в этом гуле, который стоит на стадионе. И основное, что мне надо передать, как музыканту, это ощущение единства в одном потоке. Пока не знаю, какими словами могу это объяснить, но внутри, как болельщик, чувствую, как это должно звучать.

Справка «Советского спорта»

Александр Болдачев родился 21 января 1990 года в Санкт-Петербурге.

Арфист-виртуоз, композитор, педагог, музыкант с мировым именем, эксклюзивный артист итальянского Арфового дома Salvi Harps, приглашенный солист Большого театра и один из наиболее востребованных арфистов в мире. Получил дипломы магистра по арфе, композиции и дирижированию в Цюрихской Академии искусств, став лучшим выпускником легендарного профессора Катрин Мишель.

Лауреат более десятка престижных международных конкурсов; обладатель премий «Британские блестящие дарования» и ProEuropa, которую получил лично от президента Австрии Хайнца Фишера за выдающийся талант и высокие культурные достижения; стипендиат международных фондов Vontobel в Швейцарии и Banque Populaire во Франции.

За уникальное исполнение песни «Californication» американской группы Red Hot Chili Peppers на арфе удостоен премии «Best Rock Cover Song» от The Akademia Music Awards в Лос-Анджелесе.