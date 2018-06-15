До матча: соперники как братья

С самого утра в Петербурге пропало ощущение, что Марокко против Ирана – один из самых ненужных матчей всего чемпионата. Да, будет ожидаемо, если обе команды останутся в группе, а дальше пойдут испанцы с португальцами. Но тем ценнее их игра между собой. Побеждаешь – дико поднимаешь шансы на сенсацию.

Год назад сюда приезжали чилийцы: в городе перед финалом Кубка конфедераций они были повсюду, на стадионе мощно шумели. Когда появилась возможность сравнить с марокканцами и иранцами, вывод оказался очевидным. В пользу первой игры на «Санкт-Петербурге».

Круто было, как марокканцы и иранцы зажигали вместе. Каждый кричал свое, но какая разница. Соперники легко смешивались, из-за близких родных цветов часто было не различить, кто где: красно-зеленая толпа, обнимаются и братаются все. И даже мотивы песен периодически совпадали.

В вагоне метро по пути к «Крестовскому острову» аплодировали именно сводному хору, на аллее парка, по которому идти полтора километра до стадиона, марокканцы и иранцы часто шли навстречу друг другу. Одни заранее забирали паспорта болельщиков и шли гулять по парку или просто валяться на траве у воды, другие двигались по направлению к арене. Люди чаще обнимались, чем проходили друг мимо друга.

А мост от «Новокрестовской» до входа на стадион вообще был похож на большое протестное движение. Оттуда постоянно доносился как будто недовольный гул. На самом деле, если оказаться ближе (а потом внутри стадиона все это поняли отчетливо), не оставалось сомнений: это очень мощные иранские дудки. Не вувузелы, которые официально запрещены, но нечто очень похожее. Конкретно такой разновидности в стоп-листе не было. Но эффект был очень похожим.

Это шейпур, национальный иранский инструмент. И выглядит, и звучит действительно очень похоже на вувузелу. Южноафриканская дудка в 2010-м стала мегабрендом, который работает до сих пор. Но в ФИФА решили, что смотреть футбол при таком шуме некомфортно. Теперь вувузелу можно использовать только как символ, она встречается только в списке запрещенных предметов.

У иранцев будет, вероятно, всего три матча. Шейпур прозвучит еще в Казани и Саранске. Масштаб не тот, как в ЮАР, когда на трибуны с вувузелами каждый раз приходили местные. Запрещать его вряд ли станут, слишком не значительный в масштабах повод. Но болельщикам, у кого билеты на матчи Ирана с испанцами и португальцами, стоит готовиться к головной боли после.

Первый тайм: самый яркий футбол турнира

Да, всего лишь третья игра, и тем не менее. Марокканцы бежали вперед, а команды в сумме показывали скорости гораздо активнее и выше, чем сборная России (да, окей, с какого-то момента отпала необходимость) и весьма звездный Уругвай (да, окей, все равно выиграли – но с трудом ведь).

Марокканские болельщики поддерживали своих голосом. Они сидели очень кучно и остро реагировали на все. Яркие моменты – опасность, фолы против, важные отборы – от североафриканских болельщиков звучали мощнее, чем монотонные шейпуры.

Даже тогда, когда Иран убежал в гениальную контратаку: Сердар Азмун запорол идеальный выход, лучший иранский форвард (да, он не из «Рубина», а из АЗ) Алиреза Джаханбахш не смог добить. Спас марокканский вратарь Мунир Эль-Кажуи.

Второй тайм: давление и недостаток мастерства

Марокканцы продолжали настаивать: владели мячом, искали способы. Но ни юный Амин Арит с дриблингом, ни опытные Буссуфа и Беланда не могли организовать атаки так, чтобы на решающий сейв не оставалось времени и возможностей. В концовке классно спас иранский вратарь: в отличие от эпизода из первого тайма, где ему повезло самому и подфартило с неточностями марокканцев, заслуга полностью его.

Скорости после часа игры упали, матч перестал смотреться суперярким, но все равно был содержательным. В концовке марокканцы добавили на поле еще одного знакомого нам парня: Мануэла да Кошту, который успел поиграть за «Локомотив». Возможно, с расчетом на крутой прыжок и стандарты последних минут.

Интенсивная, жесткая игра привела к тому, что четвертый арбитр Сергей Карасев часто звал на поле врачей, в конце концов понадобились даже носилки. Шикарным болельщикам Марокко и тоже крутым, но надоедливо шумным иранцам не хватило в этом матче только голов. В добавленное время ему пришлось даже останавливать драку: сначала на поле, потом между скамейками.

Важной в итоге оказалась другая замена: Карлуш Кейруш выпустил форварда Азиза Бухаддуза из немецкого «Санкт-Паули». На пятой добавленной минуте он решил помочь своим при угловом. Но только все испортил: прыжок, удар головой под самую штангу – все как надо. Только в свои. Иран нелогично выиграл, теперь это официально главный претендент на сенсацию в группе В.

Ключевой момент

В середине первого тайма марокканцы нанесли три удара по воротам Ирана почти из вратарской, с очень близкого расстояния. Два заблокировали защитники, с третьим справился вратарь. Этот эпизод – символ плохой реализации Марокко, которая и помешала африканцам победить.

Три звезды

Али Бейранванд – вратарь иранцев, который, может, и паниковал, но в итоге с помощью защитников справился со всеми задачами от марокканцев.

Мунир Эль-Кажуи – дважды выручил, когда на него выходили Азмун с Джаханбахшем, предотвратил главное футбольное правило-штамп

Амин Арит – 20-летний парень из Марокко, который уже много играет за «Шальке-04», пытался обыгрывать и обострять активнее остальных.

Оценки игроков

Марокко

12 Эль-Кажуи 7

2 Хакими 6

5 Бенатия 6

6 Саисс 5,5

7 Зийех 6

8 Аль-Ахмади 5,5

9 Эль-Кааби 6

(20, Бухаддуз, 77) б/о

10 Беланда 6,5

14 Буссуфа 6

16 Н. Амрабат 6

(21 С. Амрабат, 76) б/о

18 Арит 7

(4 да Кошта, 81) б/о

Иран

1 Бейранванд 6

3 Хаджсафи 5,5

4 Чешми 6

7 Шоджаи 5,5

(17 Тареми, 68) 5

8 Пурлиганджи 5,5

9 Эбрахими 6

(15 Монтазери,79) б/о

10 Ансарифард 6

11 Амири 5

18 Джаханбахш 6,5

(14 Годдос, 84) б/о

20 Азмун 6

23 Резаэян 6,5

Рейтинг тренеров

Карлуш Кейруш – 6,5. Сделал ставку на контратаки, и это почти сработало. Иранцы резво убегали, грамотно располагались, но не всегда могли довести до последнего или предпоследнего паса. Когда вышло, загубил Азмун.

Эрве Ренар – 6,0. Организовал игру так, что марокканцы держали мяч и много давили. Его подвели исполнители. Выпущенный на замену игрок забил в свои – но тут сложно говорить о вине тренера.

Рейтинг матча

7,0 – по накалу и страстям получилось шикарно, до топ-уровня не хватило умений и спокойствия в атаке