- Что можете сказать о результате? Испания, по-вашему, сыграла хорошо?

- Я горжусь своими ребятами. Мы преодолели сложные вызовы и добились неплохого результата. Мы много работали эти два года и проявили характер в игре с Португалией. Каждый наш игрок индивидуален по своим качествам, и все вместе мы показываем отличный футбол

- Как вам игра Диего Коста?

- Прежде всего, мы - команда. У каждого игрока бывают как хорошие дни, так и не очень. Диего Коста провел неплохую встречу. В любом случае я не стану кого-либо за неудачный матч выкидывать за борт. В нынешней сборной Испании все: от первого номера до двадцать третьего - важны.

- План на матч принадлежал вам или предыдущему тренеру - Лопетеги?

- Мы следуем устаканившемуся плану. Я на самом деле благодарен всем, кто сотрудничал с нами, в том числе Юлену Лопетеги. Скажу откровенно: непросто приспосабливаться за столь короткий срок к новой должности

- Можно охарактеризовать матч как гений Роналду против системы Испании?

- Когда играешь против Криша, такие вещи случаются. Всегда стоит ожидать от него сюрпризов. Он забил три гола, и мы знаем, какими опасными бывают его стандарты. Что касается нас, то мы больше владели мячом. Но иногда возникали моменты, когда происходил сбой. Вот этими моментами соперник и воспользовался.

Я счастлив наблюдать за игрой Криштиану, но я бы не поменял его ни на одного своего игрока.

- Всю неделю вы были в заголовках ведущих спортивных изданиях мира…

- Я сразу понял, что ситуация будет непростая, но команда меня поддержала. Мне очень повезло, что с самого начала и до конца сотрудники федерации и игроки работали с большим желанием, и я им благодарен за 3 последних дня.

- В концовке вы сознательно играли на ничью?

- Мы выпустили Тьягу для того, чтобы укрепить центр поля. Я посчитал, что последняя замена Васкеса на Иньесту прибавит остроты впереди, но, к сожалению, этого не произошло.

- Де Хеа сыграл не так хорошо. Поставите ли вы его в ворота на следуюущую игру?

- Повторюсь: у нас команда. И для нас все важны. Вратарь – позиция с особой психологией. Давид сыграет в следующем матче, я ни в коем случае не намерен менять его из-за одной ошибки.