Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич и защитник команды Александр Коларов – о предстоящем матче против Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира.​

«СЕРБИЯ ГОТОВА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА»

– Как я сплю? Мы хорошо подготовились к чемпионату мира, поэтому мой сон ничто не тревожит. О составе говорить не будем, но, думаю, все и так догадываются, кто появится на поле, – сказал тренер.

У многих был сложный клубных сезон, команда в очередной раз перезагрузилась и теперь готова оправдать ожидания. Я доволен игроками и их отношением к тренировкам, мне нравится их поведение на поле и вне его.

«КОСТА-РИКА БУДЕТ НЕ ТАКОЙ, КАК В ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ»

– Нас результатами товарищеских матчей не одурачить. Мы понимаем, что завтра Коста-Рика будет совершенно не такой, как в последних играх. Будет тяжело. Они быстры в атаке и хороши в обороне, но мы верим в собственные силы, – заявил Коларов.

– У вас молодая команда. Не станет ли это проблемой?

– Думаю, нет. Мы сосредоточены на чемпионате мира и подошли к нему со всей ответственностью. Все наши футболисты заслужили участие на ЧМ своей игрой и личными качествами. Я вообще не делю матчи на официальные и товарищеские, мы готовы.

«ШВЕЙЦАРИЯ И БРАЗИЛИЯ – ГЛАВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ»

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес – о предстоящем матче первого тура против Сербии.

– Первый матч в группе на ЧМ – почти всегда решающий. Сербия здорово прессингует в первые 20 минут матча, нам придется подстроиться. Но я спокоен, мои игроки учитывают слабые места соперника и хорошо используют свои сильные стороны. Мы находимся примерно на том же уровне, что и Сербия. Но, как показал прошлый чемпионат мира, может случится все. Швейцария и Бразилия – вот это, поверьте, уже другой уровень. Эти команды – главные претенденты на выход в плей-офф, но мы тоже поборемся.

Завтра нам нужно победить, нам нужны три очка. Потому что после матча с Сербией будет ясно, кто из нас – они или мы – навяжут борьбу двум остальным командам за выход из группы.

– Вы все это сказали как тренер. А как человек? Как вам спится?

– Не могу объяснить, у меня разные ощущения. Есть разные периоды в жизни для разных ощущений. У меня очень четкий подход к работе, я сконцентрирован на футболе. Проснусь завтра и буду ждать начала матча. Вот и все.

Но у меня есть эмоции, я живой человек, и если мои планы и наш футбол принесут плоды, конечно порадуюсь. Сейчас конечно сплю меньше, чем обычно, но не более того.

– За товарищеские матчи вам удалось добиться разнообразной игры? Сможете менять тактику?

– Нам нужно посмотреть, как будет выглядеть Сербия. И потом я решу, как нам формировать свои атаки, как меняться по ходу матча и что предпринимать. У нас достаточно вариантов в атаке, чтобы выиграть. В обороне тоже найдем баланс. У меня есть хороший набор футболистов. К тому же, сейчас никто не удалился, никто не сломался, так что состав сейчас полный.

Сербы могут хорошо прессинговать, плюс они сильны на стандартах, у них высокие парни, которые хорошо играют наверху. От этого тоже отталкиваемся.