Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ответил на вопросы журналистов перед матче своей команды с Панамой в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

– Будет ли какой-то результаткроме побуды приемлемым завтра?

– Важно победить, чтобы почувствовать вкус побед. Мы хорошо подготовились, но также важно расти по ходу турнира. Завтрашний матч покажет, насколько мы готовы к старту. к панаме мы относимся с большим уважением. Ее выход стал одним из главных событий чемпионата мира. Они невероятно верят в свои силы и хотят победить. Они будут опасны для любой команды на этом чемпионате мира.

– И для вас и для игроков это – важнейший матч. вы наверняка захотите впечатлить всех игрой. Согласитесь ли на «уродливую» победу?

– Никто не знает, как пойдет матч. Панама тоже захочет воспользоваться этой возможностью. Они сделают все, чтобы сыграть успешно. Для нас это может быть опасно – первый матч в истории страны на чемпионате мира все-таки. Все с ними будут только знакомиться. Легкой игры мы не ждем. Уже было сыграно десять матчей, но ни одна из игр не была легкой. Так что мы должны готовиться к битве. Я вижу в глазах игроков, что они готовы, возбуждены перед игрой. мне остается только дать им эту возможность.

– Как насчет атмосферы в команде перед игрой? Много говорили о неидеальных условиях, что Де Брюйне не вышел на тренировку…

– Меня удивляет ваш вопрос. У нас в команде прекрасная атмосфера. Мы уже давно играем вместе и уже стали друг другу как семья. Лучшей атмосферы, чем сейчас, у нас и быть не могло.

– Вчера у вас был личный разговор с Кевином Де Брюйне. Часто ли вы говорите с ним глаз на глаз? Является ли он продолжением тренера на поле?

– Я говорю со всеми игроками. Да Де Брюйне важен для команды из-за его позиции диспетчера на поле, которая сильно влияет на игру. Наверное, это было совпадением, что вы навели камеру на нас, когда мы говорили. Я часто говорю с разными футболистами отдельно.

– Панаму будут поддерживать тысячи фанатов, вас – сотни. Не повлияет ли это на результат?

– Мы готовы ко всему. мы уже играли здесь год назад и показали хороший футбол. Все будет зависеть от того6 что будет происходить на поле.

– Это будет и психологический матч.

– Да, такое возможно. Игра будет идти 90 минут и все 90 минут будут требовать концентрации. Не стоит ожидать быстрой победы, не стоит думать, что все решится в первые 60-70 минут. Эта игра, которую нужно выиграть сначала у себя в голове, а уже потом – на поле.

– Эден Азар в лучшей форме в своей карьере. Вы с этим согласны?

– Он завершил сезон, завоевав трофей. Он отлично проявил себя за клуб и подошел к чемпионату мира в отличном психологическом настрое. После четырех недель подготовки игроки чувствуют себя великолепно, не очень уставшими.

– Мы видел хет-трик Роналду. может на этом чемпионате мира Эден Азар его догонит?

– Эден находится на великолепном этапе карьеры. Он – капитан, у него – отличный возраст Он – один из лучших. Но таких игроков даже в нашей команды много. де Брюйне полностью готов к чемпионату, Лукаку готов забивать. Но нельзя полагаться на одного футболиста, надо рассчитывать на команду. Завтра я жду командного результата. Если мы хотим раскрыть индивидуальные качества наших футболистов, надо быть командой.

– Не назовете нам состав сборной, как это делают тренеры команд-фаворитов?

– Я без проблем бы назвал вам состав. Он у меня уже есть. Проблема в том, что его не знают даже игроки. Сейчас все следят за социальными сетями и еще до того, как я выйду отсюда, они будут знать, что я сказал. Кто-то может расстроиться, а я хочу, чтобы они все хорошо сегодня работали на тренировке.