Журналист The Guardian из Волгограда шлет статью об истории своего деда, который попал в плен под Сталинградом и выжил.

Спортивный обозреватель английской The Guardian Барни Роней приехал в России не только для того, чтобы описывать приключения сборной Англии на чемпионате мира. Когда Роней узнал, что англичанам предстоит играть в Волгограде, он понял, что непременно должен оказаться в этом городе – городе, с которым тесно связана история его семьи. В своей статье для The Guardian журналист рассказывает эту историю.

«Мой дедушка Джозеф (в то время его еще завли Йозефом) жил в Вене, когда Германия аннексировала Австрию. Он был футболистом, играл в в венской лиге до Второй мировой войны. Как раз в золотые времена австрийского футбола и Вундертим Хуго Майсля.

Будучи физически развитым мужчиной, он был призван в ряды немецкой армии подобно тысячам австрийцев. В итоге, судьба занесла его под Сталинград. Там он был ранен и взят в плен русскими, которые отправили его в военный госпиталь. Все это происходило во время самой кровавой и решающей битвы второй мировой войны.

Были убиты более 800 тысяч солдат с обеих сторон. Те, кому повезло, умерли мгновенно. Другие замерзали до смерти, голодали и оказались в неописуемом военном аду. Эта огромная жертва России справедливо вспоминается каждый год. Она стала точкой сплочения россиян в последние годы.

Но как обычно у каждой медали есть две стороны. Служба Джозефа в немецкой армии не была чем-то осознанным. Семья моей бабушки была еврейской. Они делали керамику в Вене. Есть фотография, где изображены все братья и сестры, держащие скрипки под подбородками. Я не очень хорошо знаю эту часть своей семьи.

Моя бабушка познакомилась с дедушкой незадолго до прихода Гитлера. Мой дед был футболистом, бабушка – фигуристкой. На фотографиях, которые я видел, они много улыбались. Затем пришли нацисты. В одну секунду фигуристка стала еврейкой, а футболист – солдатом. Ужасно».

Как пишет Барни Роней, его родственники оказались в затруднительном положении. Они попали под гонения на евреев и только чудом им удалось спастись от концлагеря. С помощью знакомых, они переселились в Англию, где открыли гончарную мастерскую.

«Но моя бабушка осталась в Берлине, – пишет Барни Роней. – У нее уже был ребенок – мой отец. С трудом она пережила войну. Моего отца доставили в Англию из Западного Берлина на самолете Красного Креста. Единственное, что он помнил, как бабушка дала ему меховую шапку. Она была полна вшей и голова ужасно зудела.

Но все же бабушке удалось как-то выкарабкаться и без дедушки Джозефа. А ведь тогда его уже отправили служить под Сталинград. Как я понимаю, он попал в 44-ю стрелковую дивизию, в которую входили австрийские призывники. В январе 1943 года она понесла серьезные потери, а в 1944-м была расформирована.

Джозеф и сам выжил каким-то чудом. Говорили, что его нашли под большой плитой стены здания, которая фактически убила его взвод. Дедушка спасся благодаря своей физической форме, потому что играл в футбол. И конечно, из-за доброты русских. Его отвезли в военный госпиталь, где он лечился и в итоге полностью выздоровел.

Конечно, условия тогда были ужасными. Семья уже считала его погибшим. Но после войны он вышел из тюремного лагеря и вернулся в Вену. Где, как гласит семейная легенда, был очень сильно удивлен, увидев свое надгробие с собственным именем. Потом он уехал в Англию, ходил на матчи «Арсенала». В Англии он и умер через несколько лет.

Наша семья, и уж точно бабушка, всегда испытывала уважение и благодарность к России и русским. Бабушка может быть снобом по жизни. Но она помнила, что именно русские спасли Джозефа.

И вот я впервые нахожусь в бывшем Сталинграде – теперь это Волгоград – чтобы освещать матч Англии против Туниса. И у меня есть шанс постоять под внушающей благоговение статуей Родины-матери. Невозможно увидеть эти места, залитые кровью и полные памяти, и не почувствовать пронзительные эмоции.

Нетрудно представить, чтобы сделал Джозеф. В первую очередь, он бы дал «от ворот поворот» тем, кто говорит ему, что именно он должен думать о русских или вообще о ком-либо. Но в целом, он бы просто хотел пожать руки русским и посмотреть футбол».