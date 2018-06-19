О ПОЛЯКАХ

- Вячеслав Аркадьевич, поздравьте меня! Я иду на матч Польша – Сенегал.

- Поздравляю! Каждая игра чемпионата мира – это как праздник.

- Вы ведь работали консультантом сборной Польши по хоккею, когда ее возглавлял Игорь Захаркин. Опишите менталитет поляков.

- Их отличает стойкий боевой характер. Как и русские, они традиционно патриотичны. Все это отражалось на игре нашей сборной. Тут многое зависит от атмосферы, которую мы создаем. Но поляки будут биться за команду, готовы играть друг за друга и выполнять все действия, которые им предложены. А еще их отличает высокая дисциплина.

- Вам было легко работать с поляками?

- Да. Мы с ними беседовали по-русски, они нас понимали. Пытались говорить на нашем языке. Вот на такой вавилонской смеси мы и общались. У нас было взаимное уважение.

Вообще мы провели вместе два года, они были очень интересными и познавательными. Политика ничего не решает в спорте. Важны только человеческие качества.

- Есть два мнения о поляках в России. Глобальное – они нас не любят. И локальное – общаешься, вроде нормальные ребята. Где грань?

- Каждый человек подвластен влиянию извне. И все зависит от пропаганды, которую ведет страна. Как человек может создать себе защиту от информационных атак, иметь свою точку зрения.

Когда мы там работали, поляки играли в наш советский хоккей. Они помнили тот стиль, на нем выросли, сохранили традиции, хотели так играть. Мы с Игорем были этому очень рады. Поэтому и добились хорошего результата со сборной Польши, поднявшись с ними на ступеньку выше в иерархии чемпионатов мира ИИХФ.

Мы плотно работали с руководством польской федерации, сейчас встречаемся на конгрессах. У нас дружеская, уважительная атмосфера. А то, что им стараются вбить извне, представить русских злобными агрессорами – это ерунда.

ОБ АФРИКЕ

- Какая ваша первая ассоциация при слове «Сенегал»?

- Я сразу представляю артистов. Не могу назвать их бесшабашными, но это жизнелюбивая нация. Там много солнца и всегда очень хорошее настроение. Музыка, веселье, праздник.

Вот так я вижу Сенегал – это актеры, которые любят творить. При этом ребята техничные, умеют хорошо владеть мячом. Не секрет, что в Африке работает много специалистов европейского и южноамериканского уровня, которые там поднимают футбол. Там уже есть дисциплина, тактические рисунки.

- Сенегал на ЧМ-2002 дошел до четвертьфинала. А может ли сборная из Африки однажды выиграть чемпионат мира?

- Все в жизни бывает. У африканцев еще морфология тела позволяет быть выносливыми, креативными. Это очень атлетичные парни. Так что мы увидим битву польской дисциплины с сенегальским артистизмом. Чья возьмет? Нас ждет очень интересный матч. И я бы поставил на ничью: 2:2.

О ШВЕЙЦАРИИ

- Что творилось в Швейцарии, когда местные футболисты сыграли 1:1 с самой Бразилией?

- Вся страна смотрела этот матч. Мечтали о хорошем результате и очень радовались, когда его увидели. Если честно, я сам поставил 2:1 на швейцарцев. Немного не дотянул…

Но в любом случае, все получилось здорово. Важно набирать очки на старте, когда играешь с претендентами на золото, а они еще не в идеальной форме. Следующий матч для швейцарцев – против Сербии, станет ключевым для выхода в плей-офф.

- Швейцария не просто так занимает шестое место в рейтинге ФИФА.

- Да, тут очень хороший прогресс и в футболе, и в хоккее. Был проделан анализ, много усилий вкладывается в развитие детско-юношеского спорта в стране. И это дает результат, как вы видите.

О МЕССИ И РОНАЛДУ

- Вы за кого – за Криштиану Роналду или за Лео Месси?

- За Месси, - без паузы отвечает Быков.

- Почему?

- Потому что Месси – как викинг.

- Как раз против викингов из Исландии он не потянул, не смог реализовать пенальти.

- Я вот что имею в виду – Месси не боится контакта, смело идет в стыки, не симулирует, не красуется. Это талантливый рабочий, который ведет за собой коллектив, показывает пример. Настоящий не только спортсмен, но и мужик на поле.

Вот исландцы иногда играют жестко. А когда против них действуют так, они к этому готовы, не корчатся от боли на газоне. Встают и идут – это ведь контактная игра, где все возможно. Но показывать арбитрам и всей публике, как больно их правой ноге, когда даже левую не задели?

Сейчас ведь на повторах все видно. Посмотрите на того же бразильца Неймара. Очень талантливый игрок. Но то, что он своим артистизмом симулирует всякие травмы перед арбитром – на мой взгляд, это принижает его имидж.

Мы, хоккеисты, не позволяем себе заниматься симуляцией. У нас это вызывает резкое отторжение. Хотя и в хоккее есть такие игроки. Им потом свои же делают втык в раздевалке.

- Месси – игрок зависимый, ему нужна правильная команда вокруг. Роналду никто не нужен. Он бежит и забивает гол. Согласны?

- Нет. Это два разных подхода, имеющих право на жизнь. Месси – это плеймейкер, который создает вокруг себя моменты, которые может реализовывать, он ведет игру.

Роналду, как мне кажется, более зависим от того, кто ему может дать мяч. Немного разные амплуа, как я вижу. Криштиану тоже умеет возвращаться назад, но больше на острие атаки. Месси же чуть отодвинут.

ОБ ИСПАНИИ

- На этом чемпионате мира наконец-то переняли фишки из хоккея. Футболисты радуются как дети, когда судья перед пенальти изучает видеоповтор, когда датчик фиксирует, пересек ли мяч ленточку. Как вы относитесь к этим нововведениям? Не считаете ли, что футбол без человеческого фактора теряет свою изюминку?

- Я считаю, это сделало футбол только лучше. Все коррекции, когда теперь есть видеопросмотр, что в дело может вступить видеосудья. Это показывает, что мы стараемся найти истину, при этом не тормозя игру. Делаем все для того, чтобы правда восторжествовала. Видео сразу убивает лишнюю полемику, кто прав, а кто виноват. Эти правила привели к тому, что качество игры возросло. А это ведет к тому, что мы воспитываем футболистов, и сам вид спорта будет меняться в лучшую сторону.

- Если бы вам кто-нибудь предложил пари на бутылочку хорошего бургундского, кто выиграет чемпионат мира – ваша ставка?

- О-ла-ла… - задумывается Быков, а потом выдает: - Испания.

- Почему?

- Очень хорошая организация, качество игроков. И не повлияет, что испанцы поменяли тренера за сутки до старта турнира. Думаю, наоборот, это может дать дополнительную мотивацию, чтобы сборная Испании стала чемпионами. Слаженная команда, здорово играла с португальцами.

- А где ваша тренерская солидарность? Лопетеги был снят жестко, хотя при нем Испания не проиграла ни одного матча.

- Мы же не знаем всю ситуацию, почему так произошло.

- Как не знаем? Лопетеги подписал контракт с мадридским «Реалом», не согласовав с федерацией, а чиновники восприняли это как оскорбление.

- Это может быть отговоркой. Сомневаюсь, что все было так просто. В любом случае, я на стороне Фернандо Йерро, который сейчас возглавил сборную. Мне кажется, игроки должны вокруг него сплотиться.

Опять тут вмешивается политика. Ну мадридский «Реал», и что? Это сборная Испании, и тут нельзя делать клубные акценты. Но раз чиновники так поступили, это уже их проблемы. А может, это гениальный ход, который мы оценим позднее. Кто знает?