Бранислав Иванович, «Зенит» и сборная Сербии

Коста-Рика доставляла защите сборной Сербии не так много проблем, как можно было ожидать, хотя у Ивановича хватало работы, особенно после гола в ворота американской команды. Тогда-то он и схлопотал желтую карточку, въехав по ногам соперника в достаточно безобидной ситуации. До гола Ивановича частенько можно было видеть в чужой штрафной, но на втором этаже ему побороться пришлось лишь раз, зато успешно. В своей штрафной он, кстати, принимал участие в четырех верховых единоборствах, которые выиграл.

Брайан Идову, «Амкар» и сборная Нигерии

Самый яркий момент, которым запомнился в первом матче сборной Нигерии игрок «Амкара» Брайан Идову – комментарий в перерыве и рассказ о том, как ему живется в России. Жаль, что возвращаться ему теперь некуда – пока он играл на чемпионате мира, из Перми пришли новости о ликвидации «Амкара». Наверное, незаметность на поле надо отнести ему только в плюс, ведь, чем меньше мы обращаем внимания на игру защитников, тем лучше. свой фланг Идову прикрывал надежно. Оба гола пришли после стандартных положений.

Ахмед Муса, ЦСКА и сборная Нигерии

Армейский полузащитник этот матч себе в актив, в отличие от Идову, занести не сможет. Единственная польза – один эпизод с удачным дриблингом, да и тот прошел впустую. Справедливости ради стоит отметить, что в мире есть мало людей, которые смогут нормально войти в игру при счете 2:0 в пользу соперника, когда тебя выпускают сразу после второго гола в твои ворота.

Андреас Гранквист, «Краснодар» и сборная Швеции

Жаль, что этот футболист через неделю с небольшим покинет чемпионат России и вернется на родину. В матче против Южной Кореи он был шведским футбольным богом. Мы привыкли к безупречному Гранквисту в защите, но в сборной Швеции, в отсутствие Вернблума он вынужден был периодически исполнять роль опорного полузащитника, в отсутствие Ибрагимовича – помогать своим на позиции форварда, а также участвовать в позиционных атаках, возрождая в сборной Швеции роль плеймейкера. Не зря он стал вторым после Ларссона по количеству сделанных передач во всем матче, учитывая обе команды, да еще и с показателем точности в 86%. Именно ему принадлежит победный гол и звание игрока матча.

Виктор Классон, «Краснодар», сборная Швеции

Сборной Швеции – не до выбора классных футболистов, хоть команда и приняла решение чуть ли не добровольно отказаться от услуг Златана Ибрагимовича и Понтуса Вернблума. Перед тренером стоял выбор – либо на левом фланге будет играть звездный Форсберг, либо отличный Классон из «Краснодара». В итоге шведы решили не идти на компромисс – Классона поставили на непривычный для него правый фланг – не отказываться же от такого сильного игрока. Хотя Виктор все равно периодически, то ли инстинктивно, то ли по задумке тренера, смещался и в центр, и на свой привычный левый фланг. На нем, кстати, и был заработан 11-метровый удар, который реализовал его краснодарский одноклубник.

Рагнар Сигурдсон, «Ростов» и сборная Исландии

Защитник «Ростова» справился с поставленной задачей в целом неплохо. Впечатление, конечно, создается такое, будто он в одиночку остановил Месси, Агуэро и Ди марию, но это не так. Моменты у ворот Исландии возникали регулярно, причем, частенько именно из центральной зоны. Нужно отдать должное вратарю, который скрасил впечатление от игры исландцев в защите, которая ничем выдающимся не отличалась. На его счету – 2 отбора, 2 перехвата и 4 выноса – ничего особенного.

Хердур Магнуссон, ЦСКА и сборная Исландии

Формально, Магнуссон еще не стал футболистом из РФПЛ, но по окончании чемпионата он уже точно присоединится к ЦСКА, поэтому пропустить его мы не можем. Левый защитник сборной Исландии оказался средним из средних, ничем особенным не запомнившись. Опять же скажем, что для защитника это – неплохо. Но и в разрушительной деятельности он участие принимал нечасто, больше просто обозначая борьбу, нежели отбивая у Аргентины желание сыграть через правый фланг атаки.

Бьерн Сигурдарсон, «Ростов» и сборная Исландии

Единственная задача, которая была поставлена перед Сигурдарсоном, вышедшим на поле за минуту до финального свистка – потянуть время и своим выходом немного сбить атакующий пыл аргентинцев. С этим игрок справился безупречно. Что можно сказать о его игре? Статистика не может не впечатлять – 3 касания мяча!

Сердар Азмун, «Рубин» и сборная Ирана

На время матча сборных Ирана и Марокко Сердару Азмуну пришлось забыть, что он нападающий. Единственный форвард вынужден был постоянно глубоко опускаться к центральной линии поля в поисках мяча, убивая атакующий потенциал своей команды. Зачастую Азмун отрабатывал и в обороне. Иначе объяснить всего два удара лишь один из которых пришелся в створ, никак нельзя. Зато Азмун отличился двумя отборами, двумя перехватами и таким же количеством выносов из собственной штрафной. Кстати, он был лучшим в матче на втором этаже – 7 выигранных верховых единоборств.

Джефферсон Фарфан, «Локомотив» и сборная Перу

Сборная Перу впечатлила, в отличие от одного из своих лидеров. Фарфан провел на удивление блеклый матч, отличившись лишь шестью выигранными единоборствами в воздухе. Для атакующего игрока команды, которая весь матч пыталась взломать оборону соперника, три удара, лишь один из которых пришелся в створ – не самый высокий показатель. Не удивительно, что Фарфана в итоге заменили, правда, лишь на 85-й минуте, хотя могли это сделать гораздо раньше.

Мацей Рыбус, «Локомотив» и сборная Польши

Игрок "Локомотива" провел неплохой матч. Он отыграл все 90 минут матча против команды Сенегала, но не отметился какими-либо голевыми дейстиями. Игру своей команды он точно не испортил.

Еще пятеро «россиян» в матчах чемпионата мира участия пока не принимали, оставшись на скамейке по разным причинам. Большинство из них – просто не были включены в состав решением тренера: Мануэл Фернандеш и Ведран Чорлука из «Локомотива», Сверрир Ингасон из «Ростова» и Милад Мохаммади из «Ахмата». В сборной Ирана кроме Азмуна и Мохаммади играет еще один представитель премьер-лили – Саид Эззатоллахи из «Амкара». Он наверняка бы вышел на поле, если бы не красная карточка, которую он получил в последнем отборочном матче к ЧМ и теперь вынужден был пропустить матч.