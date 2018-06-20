ДО МАТЧА

Сборные Португалии и Марокко встречались между собой всего однажды, зато как памятно. На ЧМ-1986 в заключительном туре португальцы уступили «атласским львам» три очка (1:3) и место в плей-офф турнира. В нынешнем розыгрыше Кубка мира действующим чемпионам Европы после ничьей с Испанией вновь была нужна только победа, чтобы выходить на игру третьего тура с Ираном, имея возможность даже выбирать себе соперника по 1/8 финала. Коими, видимо, станут Россия и Уругвай.

По сравнению с первым матчем главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сделал всего одно изменение – вместо получившего предупреждение Бруну Фернандеша на левом фланге полузащиты появился Жоао Мариу. Наставник марокканцев, проигравших в стартовом туре Ирану (0:1), сделал ставку на владение мячом и сменил в основе сразу троих.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Португальцы представлялись очевидными фаворитами и уже на 4-й минуте подтвердили свой статус, удачно разыграв угловой и тем самым подтвердив тенденцию первого тура на голы со стандартов. Отличился, конечно, Роналду. Этот гол стал для него четвертым на полях России – по этому показателю он вырвался вперед, опередив Дениса Черышева – и 85-м в красно-зеленой футболке национальной команды. По этому показателю он стал лидером среди европейских бомбардиров, обойдя великого венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84).

Вопреки ожиданиям марокканцы не просто не развалились, но и напротив, продолжили активно ходить вперед. Суареш на левом фланге обороны Португалии был практически растерзан Хакимом Зийехом. 25-летний полузащитник раз за разом обыгрывал оппонента и бил, отдавал партнерам, шел в дальнейший дриблинг. Одним словом, был очень хорош.

Под стать ему действовали и партнеры (в первую очередь Беланда и высоченный форвард Бутаиб, цеплявшийся по примеру Дзюбы за все верховые мячи на чужой половине поля), но забить им так и не удалось. Хотя на гол они в целом наиграли.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Сантуш привил сборной Португалии ранее не свойственную им расчетливость. После перерыва они окончательно отошли к своим воротам и стали оберегать победный результат. Правда, в немалой степени этому способствовала и активность соперника. Марокканцы продолжили терроризировать Руя Патрисиу и не раз были близки к голу.

Роналду очень старался как-то раскрасить серые португальские краски – брал игру на себя, бил все штрафные, а большего в отсутствие должной поддержки сделать и не мог. Благо, оборонительные редуты выдержали марокканское давление. Португалия, как принято говорить, отскочила, но вторым таймом совсем не убедила. Чем заставила наших болельщиков призадуматься, кого им хотелось бы увидеть соперником сборной России в плей-офф домашнего чемпионата мира.

ПОРТУГАЛИЯ – МАРОККО – 1:0 (1:0)

Гол: Роналду, 4 – 1:0.

Португалия: Патрисиу, Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Силва (Мартинш, 59), Карвалью, Моутинью (Адриен Силва, 89), Мариу (Б. Фернандеш, 70), Гедеш, Роналду.

Марокко: Мохамеди, Дирар, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Аль-Ахмади (Фаджр, 86), Буссуфа, Н. Амрабат, Беланда (Карсела-Гонсалес, 75), Зийех, Бутаиб (Эль-Кааби, 69).

Предупреждения: Бенатиа, 40. Адриен Силва, 90+2.

Судьи: Гейгер, Андерсон (США), Флетчер (Канада), Карасев (Россия).

20 июня. 15.00. Москва. +20, солнечно. «Лужники». 78 011 зрителей (вместимость 84 745).

СТАТИСТИКА

Удары 10-16

В створ 2-4

Штанги 0-0

Угловые 5-7

Офсайды 1-1

Фолы 19-23.

Владение мячом 46-54

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ПОРТУГАЛИЯ

Патрисиу 6,0 Суареш 5,5 Пепе 5,0 Фонте 5,5 Геррейру 4,5 Б. Силва 5,5 (Мартинш) б/о Карвалью 5,0 Моутинью 5,5 (Адриен Силва) б/о Мариу 5,0 (Б. Фернандеш) б/о Гедеш 5,0 Роналду 6,0

МАРОККО

Мохамеди 6,0 Дирар 6,0 Бенатиа 6,0 Да Кошта 5,5 Хакими 6,0 Аль-Ахмади 5,5 (Фаджр) б/о Буссуфа 5,5 Н. Амрабат 6,0 Беланда 6,0 (Карсела-Гонсалес) б/о Зийех 6,0 Бутаиб 6,0 (Эль-Кааби) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Роналду – 6,0. ФИФА признала лучшим футболистом матча автора единственного мяча. Был действительно самым активным в составе своей команды, но не получил должной поддержки от партнеров и всех лучших качеств проявить не сумел.

Зийех – 6,0. У марокканцев сложно выделить кого-то одного. Пожалуй, 25-летний полузащитник «Аякса» доставил португальцам больше всего хлопот. Здорово расправлялся на своем фланге Геррейру, раздавал передачи и был на поле главным креативщиком. Исполнял все стандарты. Несколько раз получалось очень опасно.

Патрисиу – 6,0. Так в футболе случается. Забей марокканцы в концове, и герои были бы иными, однако вратарь португальцев, проведший в напряжении почти 90 минут, выстоял, а пару раз и вовсе откровенно спас партнеров от гола.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Сантуш – 5,0. Несмотря на победный результат, оценить работу Сантуша высоко сложно. Весь матч его команда оборонялась и в концовке откровенно отскочила. Заменами изменить ход встречи и тактический рисунок не смог и терпеливо дожидался на скамейке запасных финального свистка.

Ренар – 6,0. Обратная ситуация. Отлично подготовил игроков к матчу. Множество опасно исполненных стандартов, смена ритма и направления атак. И не его вина, что из массы голевых возможностей подопечные не смогли извлечь никакой выгоды.

РЕЙТИНГ МАТЧА

4,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Роналду =

При розыгрыше углового оторвался от двоих оппонентов и, выше всех выпрыгнув в центре чужой штрафной, без помех вколотил мяч в сетку.