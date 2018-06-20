Корреспондент «Советского спорта» побывал на матче Португалия – Марокко (1:0) и понаблюдал за Криштиану Роналду.

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ

Португалия вышла разминаться примерно за час до начала матча с Марокко. Криштиану Роналду, как и все его партнеры, был одет в красивую черно-белую тренировочную форму. Он же не божество какое-то, чтобы выделятся экипировкой или разминаться в одиночестве. Работал с мячом он вместе со всеми, больше всего общаясь и смеясь с хавбеком "Вест Хэма" Жоау Мариу. За 20 минут до стартового свистка Криштиану ушёл вместе со всеми в подтрибунное помещение.

Какой же адский гул поднялся в "Лужниках", когда на экранах показали готовящегося вывести Португалию на поле Роналду. Да и вообще, марокканских болельщиков было больше, они постоянно освистывали португальцев, их лидеру, понятное дело, доставалось больше всех. Но к давлению форвард мадридского «Реала» давно привык, его этим не удивить.

КриРо спокойно вышел на поле, по-капитански подбодрил всех после национального гимна. Перед стартовым свистком он быстренько отнес вымпел и ещё раз проверил укладку. Да все с ней в порядке! Кстати, к вопросу об экипировке: все-таки Роналду был не такой как все, он единственный из всех вышедших на поле футболистов играл в майке с длинными рукавами.

ОПЯТЬ ЗАБИЛ!

Криштиану выполнял второго форварда, постоянно помогал Гонсало Гедешу. Так Роналду играл в "Реале" последний сезон, с возрастом он потерял в скорости и стал располагаться еще ближе к воротам соперника. Перемещения «семерки» и поиск позиции - это нечто. Когда нужно Криштиану занимал место слева на фланге, когда справа, когда в центре. Защитники, чаще присматривающие за ним по двое, не всегда успевали понять, куда КриРо сместился на этот раз. Еще в самом начале матча он попросил вратаря Руя Патрисиу закидывать мяч защитникам соперника за спину, чтобы на скорости добраться до мяча ему было легче.

Ну и первый же угловой принес ему триумф! Роналду с дальней штанги ушел в центр, отклеился от защитника и рыбкой мощно пробил в ворота. Четвертый гол на турнире, выход в лидеры списка бомбардиров и фирменное празднование рядом с угловым флажком. Теперь Криштиану обогнал не только Дениса Черышева. Есть достижение покруче: Роналду обошел Ференца Пушкаша по забитым голам и стал лучшим бомбардиром в истории всех европейских сборных (85 голов). Топ!

Спустя ещё несколько минут рекордсмен, получив мяч на углу штрафной, крутанулся вокруг своей оси, и с правого полуфланга попробовал забить ещё раз. Но удар пришёлся в защитника. То и дело автор единственного гола в матче подсказывал партнерам, куда отдать, оценивал их действия поднятым вверх большим пальцем, а также не считал зазорным прибегать на угловые у своих ворот. Роналду быстро понял, что высокорослых партнеров на стандартах в своей штрафной португальцам не хватало.

А ЕГО БИЛИ!

На 25-й минуте в момент приёма мяча Роналду заряди по ногам. Марокканские болельщики опять загудели, закончив протяжным "Месси, Месси!", чтобы пострадавшему было больно еще и на душе. Да что там Роналду, каждое неудачное действие Португалии встречали марокканскими овациями. Второй раз по ногам Криштиану получил на 40-й минуте, и арбитру это надоело: он показали Мехди Бенатия желтую карточку. Не надо калечить звёзд!

Криштиану, как и свойственно капитану, разруливал микроконфликты, спорил с судьей и поздравлял партнеров с хорошо проделанной работой. Так, он первых из полевых оценил фантастический сейв Патрисиу на 57-й минуте. Но Роналду и психовал, когда его команда отдала инициативу марокканцам. Он дергал руками, пихал соотечественникам, однажды даже в сердцах выбил мяч после свистка.

Почти все опасные моменты португальцев во втором тайме – с участием Криштиану. На 84-й минуте он заработал штрафной, но реализовать его не смог. Кстати, второй раз за матч Роналду попал в стенку. Наверное, с близкой дистанции лучше мог пробить кто-то из партнёров, но седьмой номер в снова все взял в свои ноги. Но победителей не судят, тем более таких крутых.