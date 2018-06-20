Один из лидеров советской сборной на ЧМ-1986 - том самом турнире, на котором сборная, представляющая нашу страну, в последний раз выходили в плей-офф, прокомментировал выступление нынешней российской команды.

«1/8 ФИНАЛА - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА»

- Как вам игра сборной Станислава Черчесова?

- Главный сюрприз - физическая подготовка команды. По движению на поле мы многим можем дать фору. И неважно, что класс соперников недостаточно высок. Чемпионат мира - скоротечный турнир, здесь недопустимы даже малейшие осечки. Результат стоит на первом месте.

- Как оцениваете вклад главного тренера?

- Я со Стасом вместе играл, знаю его хорошо. Пока он обеспечивает результат - что еще нужно? В двух играх Черчесов предложил два разных тактических рисунка. Против Египта ставку сделали на забросы Артему Дзюбе, после скидок которого команда шла на подбор. Посмотрим, что будет дальше.

- Но в плей-офф команда уже вышла. Впервые в российской истории. Это большое достижение?

- Пусть это станет отправной точкой. На этом же жизнь не заканчивается. 32 года страна не была представлена в плей-офф чемпионатов мира. Пауза затянулась, да. Но называть это достижением? Все-таки нет.

- Какие эмоции были у вас самого в аналогичной ситуации на ЧМ-1986? Тогда путевку в 1/8 финала сборная тоже добыла после второго тура.

- Эмоции? Валерий Васильевич Лобановский реагировал очень спокойно. Для той команды это точно было отправной точкой. С нынешними временами сравнивать некорректно.

- Но параллели напрашиваются. Тогда в первом туре победили венгров 6:0, теперь саудовцев - 5:0…

- Это цифры. В них играют журналисты и болельщики. Ну как можно сравнивать ту Венгрию и нынешнюю Саудовскую Аравию?

- Тогда выход из группы эмоционально раскрепостил команду?

- Мы же были профессионалами. Поэтому не знали слов «бояться», «переживать». Это сейчас они в моде, в те годы на волнение никто скидку не делал. Мы выполняли свою работу. На любой турнир ехали бороться за победу. В 1986-м были огромные шансы на успех. Но реализовать их не удалось. Все усилия перечеркнул один матч - против бельгийцев в 1/8 финала.

«ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ ГОЛОВИНА»

- В 1986-м выступление сборной никто и близко не называл успешным. Сейчас команду готовы носить на руках уже по итогам группового этапа. Это может вскружить голову футболистам?

- Не думайте, что игроки так уж сильно подвержены воздействию извне. Они все - сосредоточены на турнире. И не отвлекаются на происходящее вокруг. Эйфория? Если она наступает после побед над Саудовской Аравией и Египтом, то это непрофессионализм. Однако у нынешней сборной, уверен, такой проблемы нет. Все понимают, что главные испытания ждут впереди. Что Уругвай, что потом Испания или Португалия предложат совсем другой футбол. И к нему нужно оказаться готовыми.

- Кого в нынешнем составе выделите?

- Обычно я анализирую действия команды в целом. Но, конечно, нельзя не сказать отдельно об Александре Головине. Пока это главное открытие турнира. Я симпатизирую этому футболисту. И мне очень интересно, как он будет развиваться в дальнейшем.

- На Головина претендует «Ювентус», за который вы сами выступали. Как думаете, у Головина в Турине получится?

- Выяснится на поле. Надо посмотреть хотя бы матча два, чтобы делать какие-то выводы. Да и вообще, переход же пока не состоялся. А фантазировать можно долго.

- Массимилиано Аллегри вроде бы дал добро на трансфер.

- Вы прочитали об этом в итальянских газетах? Тогда не спешите с выводами. У них обычно много полос. Надо чем-то заполнять. Поэтому пока не последует официальных заявлений «Ювентуса», подобные слухи лучше делить пополам.

- И все-таки, итальянская серия А подходит Головину?

- Футбольных противопоказаний не вижу. Но Головин - молод. Значит, придется проявлять характер. Нужно быть готовым, что сразу никто тебе место на поле даст. Его придется зарабатывать. Помню, как Игорь Колыванов и Игорь Шалимов молодыми уезжали в Италию. У них карьера сложилась. Но опять же - благодаря характеру. Одного таланта для успеха за границей, в топ-лиге недостаточно.