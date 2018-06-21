1. Не выставит ли Станислав Черчесов второй состав на игру с Уругваем?

- Выставлять второй состав совершенно не логично. До игры с Уругваем фактически шесть дней, за это время игроки основы могут спокойно восстановиться. А затем до первого матча плей-офф будет еще дней пять. Если не выставить основу на поединок с Уругваем, получится, что игроки будут без игровой практики полмесяца. Они потеряют форму.

Поэтому я уверен, что нужно выставлять основной состав. И не только по этой причине. Ведь первый матч с Саудовской Аравией был по своему качеству не самым выдающимся, он получился выдающимся по результату. То же самое можно сказать о первом тайме с Египтом, однако во втором тайме наша команда выглядела очень прилично. Россия еще только ищет свою игру и матч с таким соперником как Уругвай, в этом плане очень важен.

2. После встречи с Египтом Черчесов сказал, что у Жиркова обострилась старая травма. Видимо, Жирков не сыграет с Уругваем?

- Не исключаю, что Черчесов даст передохнуть тем, кому нужно подлечиться, восстановиться. Прежде всего, Жиркову.

3. Также главный тренер сборной России заявил, что выход Дзюбы в стартовом составе с египтянами планировался заранее, так как у соперника мощные центральные защитники. Но, учитывая, как сыграл Дзюба, есть ли у Смолова шанс выйти в стартовом составе?

- Я бы по-другому взглянул на это. В первой встрече никто не знал, как все сложится. Могло так получиться, что сборной пришлось бы играть на контратаках. В этом случае в нападении предпочтительнее Смолов. Однако наша команда атаковала больше, у Смолова игра не очень заладилась. И когда его меняли на Дзюбу, было заметно, что он недоволен.

В матче с Египтом Смолов вышел на замену в конце, когда исход был ясен. Выглядел Федор нервозным, получил предупреждение на ровном месте. Похоже, он испытывает психологический дискомфорт.

А теперь о том, почему у Дзюбы пошла игра. Очень хорошо выглядят наши опорники – Газинский и Зобнин. Они развязали руки крайним защитникам – Жиркову и Фернандесу. Те активно идут вперед по своим флангам, постоянно обостряют. Я давно не видел такого Фернандеса – он выглядит, как в лучшие годы в ЦСКА, фактически действует, как правый нападающий. При такой игре, когда идет много подач с флангов, Дзюба чувствует себя лучше, чем Смолов. Но Федор – классный футболист, велика вероятность, что Черчесов его поставит в основе на матч с Уругваем.

4. Сборная России пока лидер по количеству километров, которые суммарно пробежали игроки. Нет ли опасения, что нашу сборную выводили на пик формы именно на два первых матча, а дальше последует спад?

- Нынешняя сборная по своей функциональной подготовке напоминает команду, которая играла на Евро-2008. Не беру первый матч с испанцами, они нас просто раскатали, но затем футболисты очень хорошо выглядели физически.

Что касается пика, что признанные фавориты никогда в первых матчах не показывают максимума, они набирают форму через игры, потому что рассчитывают на длинную дистанцию. У нашей сборной была основная задача – выйти из группы. Поэтому понятно, что к двум первым поединкам команда готовилась целенаправленно. Но после таких побед появляется уверенность, что придает дополнительные силы.

5. Команда, занявшая второе место в нашей группе, будет проведет матч 1/8 финала в «Лужниках», победитель отправится в Сочи. Очевидно, что в «Лужниках» поддержка сборной России будет мощнее. Не проигрывать же из-за этого уругвайцам специально?

- Проигрывать специально вообще никому нельзя. Это противоречит духу спорта. Тем более, мы столько уже проигрывали, что пора начинать выигрывать. Но все-таки гораздо важнее не где играть, а с кем. Думаю, нам лучше играть с португальцами. У них один явный лидер, остальные игроки ему в классе уступают. Это более предсказуемая команда. С испанцами нам придется труднее – там и звезд больше и коллективная игра отлажена.

Другое дело, что от нас ничего не зависит, мы играем раньше свой матч с Уругваем, а португальцы и испанцы будут знать расклад в нашей группе. Поэтому мы лишены возможности выбирать и это хорошо. Как показывает опыт, кто начинал выбирать себе соперника, для того чемпионат складывался неудачно. Уверен, что Испания и Португалия не будут заниматься подсчетами, выбором соперника, а будут играть на результат.