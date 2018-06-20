- Игорь Владимирович, как вам матч России против Египта (3:1)?

- Мне очень нравится даже не факт победы, а сама атмосфера команды. Сборная засияла, ребята играют в удовольствие, бьются друг за друга! Это же кайф, когда у пацанов сложилась такая «химия»!

- Сейчас у болельщиков много восторга. Но давайте поговорим с вами, как с профессиональным тренером. Вы знаете, например, что сборная России в первом матче пробежала 118 км, а во втором – 115 км? И это два лучших результата на турнире вообще среди всех сборных.

- Все правильно! Потому и есть успех у команды. Я выделю три фактора. Во-первых, хорошая функциональная подготовка – ребята бегают больше, чем соперники. Во-вторых, это базируется на хорошей атмосфере внутри сборной. Тут очень важна психология.

Вообще я восторгаюсь работой Черчесова как тренера. Находясь в такой обстановке накануне чемпионата мира, он вместе со штабом и ребятами настолько сплотились и захотели всем доказать, что это выразилось в таком отношении к тренировкам и матчам, к взаимному общению и поддержке в коллективе.

Ребята не просто бегают, а делают это правильно. Друг под друга открываются, мяч у них ходит хорошо. И все это с таким желанием, вдохновением! Я читаю этот «язык тела». Никто не обижается, есть взаимная поддержка. Это очень важно для того, чтобы у команды был успех.

В-третьих, как вижу, сборная России умеет перестраивать тактику. Матч с Саудовской Аравией – много игры в центре поля. Матч с Египтом – игра уже идет на флангах. Важно, когда команда у тебя настолько гибкая.

- Черчесов не взял в сборную ветерана Игоря Денисова – игрока скандального, но полезного в обороне. Прав ли тренер?

- Когда создаются успешные команды, очень важно, чтобы эго игроков уходило на второй план. Спортсмен всегда должен понимать свою роль в составе и быть за команду. Если игрок бьется за коллектив, радуется за партнеров, то он необходим.

Исключения, может, стоит сделать для суперзвезд. А они все равно доминируют над остальными. Криштиану Роналду забил два победных гола в двух матчах. Луис Суарес поражает ворота Саудовской Аравии. Лео Месси не забивает пенальти Исландии, но исполняет важную роль в сборной Аргентины, через него строится игра.

- Удивительно было видеть, как Черчесова гнобили до начала турнира. А он не сломался.

- Я поэтому и восхищаюсь Станиславом Саламовичем. Под каким же прессом он готовился к этому чемпионату! И сейчас себя ведет здорово. Я посмотрел его интервью. Черчесов очень профессионален. Видно, что человек вошел в оболочку. И у него хороший штаб. Есть, с кем поделиться идеями и планами внутри сборной. Это как батальон, взятый в кольцо. Свистят пули над головой, но они сидят в окопе и успешно решают боевую задачу.

И с игроками такие же доверительные отношения. Только они могут выручить Черчесова в этой ситуации.

Разные эксперты, да и болельщики их мочили. Но ребята в сборной с сильными характерами. Поверьте, это очень важный аргумент. Поэтому они и побеждают, вопреки обстоятельствам. Играют так, что приятно видеть!