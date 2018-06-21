В интервью немецкому изданию Welt игрок сборной России, не попавший в окончательную заявку на чемпионат мира, рассказал о своей ненависти к гомофобии.

«НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ РУССКИХ ШУТОК»

- Роман, в Германии в последние годы сформировался негативный образ России. С чем вы это связываете?

- Я нахожу это забавным. Доходит до того, что люди подходят ко мне и на полном серьезе спрашивают, стоит ли им ехать на чемпионат мира в Россию, и, вообще, безопасно ли это? Я считаю, что люди не должны так зависеть от новостей, у них должно быть собственное мнение, свой образ в голове. Россия – прекрасная страна, в которой живут хорошие люди. Окей, я признаю, что со стороны русские кажутся холодными, и это выглядит не так мило. Но если вы общаетесь с ними и просите о чем-либо, то они сделают все, чтобы вам помочь.

- Какой менталитет вам ближе – русский или немецкий?

- Я рад, что имею отношение к обеим культурам. В вопросе семейных отношений я русский. Когда речь заходит о дисциплине, я немец.

- То есть вы русский в частной жизни и немец на футбольном поле?

- Нет, не совсем так. Мне было 4 года, когда мы переехали в Германию. Поэтому немецкий образ жизни мне, конечно, ближе. Но мне становится смешно, когда одни говорят мне: «Чувак, да ты на 100% русский!». А другие: «Ты же немец!».

- В каких ситуациях вас называют немцем?

- Если мы договорились поужинать в 9 часов, то я приду на встречу на 10 минут раньше. Русские не могут этого понять (смеется).

- Какое популярное мнение о русских ошибочно?

- Что русские холодны и никогда не улыбаются. На самом деле, проблема в том, что никто не понимает русского юмора.

- Так помогите же нам в этом разобраться!

- Русский юмор очень сухой. Шутки в нем рождаются буквально из ничего. Я бы назвал его целенаправленным.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРИДАСТ РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ НОВЫЙ ИМПУЛЬС»

- Сборная России многими воспринимается как один из аутсайдеров чемпионата мира (интервью было опубликовано до матча с Египтом – прим. ред.). Скажите, вы верите в команду?

- Когда сборная выстрелила на Евро-2008, в России был настоящий футбольный бум. Наша задача – снова вызвать у людей чувство эйфории. Может, у нас нет ярких звезд в составе, но как команда мы способны достичь многого.

- Какая задача стоит перед российской сборной?

- На домашнем чемпионате мира может случиться все что угодно. Так было и в 2006 году, когда турнир принимала Германия. Нашу команду поддерживают болельщики, и если нам удастся выйти из группы, то будет шанс добраться до самых поздних стадий.

- Вы, действительно, думаете, что в России может установиться сказочная футбольная атмосфера с толпами танцующих фанатов на улице?

- Конечно! И это будет лучше, чем в Германии. Я думаю, чемпионат мира придаст российскому футболу новый импульс.

«МЫ ДОЛЖНЫ НАКОНЕЦ ПОНЯТЬ, ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – ЭТО НОРМА»

- В Инстаграме у вас 300 тысяч подписчиков. Вас расстраивает то, что про вас пишут в комментариях?

- Я эмоциональный человек и понимаю людей, которые пишут мне после матчей. Если даже я вижу оскорбления в свой адрес, то стараюсь не писать ничего лишнего в ответ.

- Когда пару лет назад один из ваших подписчиков написал под вашим постом слово «гомик», то вы резко ему ответили: «Если ты расист или гомофоб, убирайся отсюда!».

- Я просто не терплю подобных вещей. Все время какие-то идиоты пишут под моими фотографиями «он же гей!». Я не понимаю, почему люди находят смешным оскорбления в духе «ты педик» или что-то подобное. Своим ответом я хотел поставить их на место.

- Может ли профессиональный футболист сегодня признаться в том, что он гей?

- К сожалению, нет. Я думаю, общество еще не готово к этому. Если игрок признается, что он гей, реакция может быть самой разной, а обстановка на стадионе во время матча с его участием может быть и вовсе экстремальной. Также я представляю, как будут реагировать на это клубы. Итог – это может стоить игроку карьеры.

- Почему так происходит?

- Многие почему-то думают, что геи слабые люди. Это, конечно, ерунда. Гомосексуалисты тоже в состоянии справляться с трудностями, как и любые другие футболисты. Они ведь привыкли бороться с общественным мнением, болельщиками. Мы должны наконец понять, гомосексуализм – это норма.

- Обсуждаете ли вы тему гомофобии в раздевалке с партнерами?

- Нет, о таких вещах партнеры по команде обычно не разговаривают.

- Какой вы видите эту проблему в России? Там гомофобия – явление широко распространенное.

- Я не могу дать вам точный ответ на этот вопрос, поскольку не живу в России. Но я знаю, что русские относятся к геям более терпимо, чем это пытаются изобразить.

- Как вы думаете, когда-нибудь наступит время, в котором геи смогут признаться в своей ориентации, и при этом их карьере ничего не будет угрожать?

- Честно говоря, я даже не надеюсь на это. Система ценностей с годами не меняется. Вероятно, футбол навсегда останется суровым, мужским видом спорта, в котором геям не рады.