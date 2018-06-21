Уругвай, с которым наша сборная встречается 25 июня, и ее возможные соперники по 1/8 Португалия с Испанией сыграли в один день и с одним и тем же счетом – 1:0.

Получилась этакая выставка-продажа. Наши, от души разобравшись накануне с Египтом и практически обеспечив себе путевку в плей-офф, на следующий день могли с толком и расстановкой, в порядке очереди (не «живой», а по предварительной записи – календарь-то давно известен) рассмотреть всех ближайших соперников и прицениться к каждому из них. Обойти кругом на предмет экстерьера, пощупать там, пощупать тут, ознакомиться с родословной - даже в зубы при желании заглянуть. Хотя с уругвайцами и их кусачим Суаресом этого, пожалуй, делать не следует.

После искрометных 3:3, которые испанцы с португальцами выдали в первом туре, от второго ждали «продолжения банкета». Однако ярмарка в среду оказалась на удивление скудна по ассортименту. Эй, а чего это у вас цены на всех ярлыках сегодня одинаковые? Куда не глянешь – везде 1:0. Рекламная акция? Или просто лежалый товар сбываете по дешевке? Наши-то на этом фоне - чисто Рублевка. Наколотили аж 8:1.

Хотя «одиннольщиков», выстроивших в этот день на табло Москвы, Ростова-на-Дону и Казани некий компьютерный двоичный код, тоже понять нетрудно. У них ЧМ-2018 – не домашний, убиваться в каждой игре ради родных трибун они не обязаны, а для того, чтобы добыть по три очка, сверхусилия на сей раз оказались не нужны.

Португальцы «отстрелялись» быстрее всех: Криштиану Роналду забил победный мяч на 4-й минуте. Уругвайского ответа тоже ждали недолго, до 23-й. Наконец, испанцам пришлось слегка помучиться, но в начале второго тайма разродились и они. Все, что было потом, – мелкие подробности.

Первое место в этой «галерее прагматиков» я отдал бы сборной Уругвая. Она цинично перепапасовалась туда-сюда, лишь изредка, словно для очистки совести, доводя мяч до Суареса или Кавани. Соперник сонному течению игры не мешал, а скорее способствовал. Саудовская Аравия – удивительная команда: в обоих турах она имела преимущество по владению мячом (52 процента сейчас и 59 - в матче открытия), что не помешало ей получить шесть безответных голов. Видно, им просто никто не объяснил, что футбол – это состязание не в фигурном катании мячика по зеленой травке, здесь еще и ворота есть.

В которых у саудитов был новый голкипер. Вы не в курсе? Ну как же так! Нельзя путать Аль-Маюфа с Аль-Оваисом! Объясняю разницу: первый Аль был изнасилован российскими футболистами 14-го числа, а Аль второй с Уругваем отличился всего однажды, но зато уж по полной. Выскочил из ворот на подачу с углового и со всей дури просвистел мимо мяча неведомо куда. Благодарный Суарес забивал «с земли», в упор и в пустые.

В понедельник таких подарков уругвайский кусака, надеюсь, не дождется. Хотя вообще-то матч Уругвай – Россия не будет иметь внятного турнирного значения. Подобрать себе соперника по 1/8 ни тем, ни другим не удастся, все будет зависеть от игр Иран – Португалия и Испания – Марокко, которые состоятся в тот же день, но на четыре часа позже. Сейчас у португальцев с испанцами показатели абсолютно идентичные: по четыре очка, разность мячей - 4:3. То есть, это они будут выбирать – если захотят, конечно. Шансы марокканцев на плей-офф равны нулю, у иранцев кое-что осталось, но тоже негусто. Против Криштиану им вряд ли хватит даже ничьей.

Так что с Уругваем Россия будет просто играть в футбол. Уверен, с воротами.