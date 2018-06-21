На очередной тренировке перед матчем с Уругваем сборная России решила облегчить жизнь журналистов, чтобы они не называли свои посещения базы в Новогорске днем сурка.

Первым на поле вышел главный тренер команды Станислав Черчесов. Он улыбнулся журналистам и показал на небо: «Хорошая погода». «Чьерчьесов, Чьерчьесов», - заговорили иностранные коллеги и метнулись с камерами и телефонами наперевес снимать нашего наставника. Узнаваемость Черчесова после двух побед подряд и восьми забитых сборной мячей явно повысилась.

Ряды прессы увеличился даже по сравнению с вчерашним днем. Появились испанский телеканал (кажется, они хотят сыграть в 1/8 финала с Россией, а не с Уругваем) и пишущий корреспондент из Польши. Если кто подумал, что он приехал поговорить со Станиславом Черчесовым, который не так давно работал в этой стране и привел «Легию» к золотым медалям чемпионата страны, то они сильно ошибались. Польского коллегу интересовал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Думается вспомнит Никита Павлович свое участие в первом для СССР чемпионате мира-1958 в Швеции.

На полевую тренировку не вышли залечивающие травмы Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Остальных (21 игрок) разделили на три группы: 3 вратаря, 9 футболистов, которые выходили в основном составе на матч с Египтом и 9 тех, кто оставался в резерве.

Беговые упражнения основа выполняла перед медиатрибуной. Можно сказать – на расстоянии вытянутой руки. Коллеги пошутили: «Никогда сборная не была так близко к журналистам».

Ветераны поездок в Новогорск вспомнили, что такое уже случалось. Но до начала ЧМ-2018. Тогда и погода похуже была, и сборная находилась под многотонным прессом критики.

Были журналисты бразильской телекомпании "Глобо", а также британские, немецкие и японские телевизионщики.