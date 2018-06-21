– Мы приехали с желанием, мы настроены решительно, – уверенно начал мегахаризматичный Тите. – С учетом результата первого матча, мы понимаем, что нам нужно. Нам нужно лучше сыграть и в атаке, и в обороне.

– Как себя чувствует Неймар?

– У него проблем. Его ударили по лодыжке. Первую игру он сыграл до конца, сейчас он в нормальном состоянии. Неймар будет готов отыграть, он восстанавливается в хорошем темпе.

– Есть ли разница между игрой команды в коротком турнире или в длинном?

– Есть, конечно. Здесь есть некоторая торопливость, но перед этим ведь была продолжительная целенаправленная подготовка к турниру – поэтому все под контролем.

– Что вы изменили после матча со Швейцарией?

– На поле выйдет та же команда, те же игроки. Да, игра решающая, мы внесем кое-какие коррективы ради эффективности – тактические доработки. Нам нужно использовать все свои возможности. Я тоже многого ждал от первого матча, перед вторым я более сосредоточен.

– Просили ли вы Неймара больше играть на команду и менее индивидуально?

– Я этого не делал, такого не было. Все игроки понимают, что они в коллективе. Я не буду отнимать у Неймара инициативу, когда он захочет продемонстрировать свою гениальность на последней трети поля. И это относится к Жезусу, к Фирмино – ко всем. Да, мы должны играть коллективно, но стоит уважать и личностей. У чужих ворот нужно создавать шансы, и я не стану этому мешать.

– Если бы сейчас был не чемпионат мира, Неймар все равно бы сыграл?

– Да, это не какая-то жертва с его стороны. Мы просто ускорили его восстановление. Даже на чемпионате мира тренер не будет жертвовать игроком, здоровьем игрока – это слишком высокая цена.

– Вас в Петербурге, вообще в России очень тепло встречают болельщики. Как это влияет на команду?

– Нам это помогает, но мы очень сконцентрированы. Мы понимаем: есть три матча в группе, еще игры и финальные 95 минут – их нужно выиграть, чтобы взять титул. Нам нужно использовать поддержку болельщиков, но при этом сохранять голову холодной.

– Некоторые голы были засчитаны и отменены благодаря VAR. Как вы к этому относитесь?

– Эта система очень четкая, очень последовательная.

– В этом матче капитаном будет Тиаго Силва. Почему вы выбрали именно его?

– Если бы мы не взяли никого, кто был на предыдущем чемпионате мира, у нас бы на поле никто не вышел. Так делать нельзя. У нас есть игроки, которые по своему опыту и харизме могут быть капитаном, и Тиаго Силва среди таких. Да, на определенном этапе он не попадал состав – но только потому, что другие играли очень хорошо.