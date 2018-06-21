«Советский спорт» о матче между Данией и Австралией (1:1), в котором в очередной раз решающую роль сыграла система видеоповторов.

ДО МАТЧА

ЧМ-2018 уже подарил нам ряд добрых историй, которые происходят практически каждый день. Накануне матча против Австралии из расположения сборной Дании пришла прекрасная весть – у защитника скандинавов Йонаса Кнудсена родилась дочь. Произошло это на несколько недель раньше, чем ожидалось, но, к счастью, младенец появился на свет без осложнений.

Партнеры по сборной решили сделать Кнудсену крутой сюрприз и оплатили для защитника «Ипсвича» частный самолет, чтобы он смог увидеть новорожденную дочь.

– Мы хотели посмотреть на ситуацию с человеческой точки зрения. У многих из команды есть дети. Надо помнить, что мы люди в той же степени, что и футболисты. Я сам отец и не могу представить, сколь тяжело было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не находиться там в такой момент. Мы хотели сделать все для Кнудсена, чтобы он увидел своего ребенка, – отметил вратарь датчан Каспер Шмейхель.

Интересно, что футболист успел вернуться в сборную до матча с Австралией и попал в заявку на игру.

Что касается турнирного положения, ко второму туру команды подошли с разным настроением. Несколько дней назад датчане обыграли Перу (1:0), а австралийцы уступили Франции (1:2).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Первые минуты прошли с преимуществом Дании. Особенно активным был полузащитник Кристиан Эриксен. В итоге именно он и стал автором первого забитого мяча. Скандинавам удалась красивая комбинация, в концовке которой Эриксен в касание вогнал мяч в верхний угол.

На 24-й минуте датчане должны были забивать еще, но каким-то чудом Николай Йоргенсен не попал головой в пустой угол.

Эпизод, наконец, помог прийти в себя австралийцам. Команда Берта ван Марвейка завладела инициативой и все-таки сравняла счет с пенальти. Случилось это после игры рукой Юссуфа Поульсена, которую арбитр разглядел после просмотра повтора эпизода. К «точке» подошел Майл Единак, забивший уже второй гол на ЧМ-2018.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва Австралия стала играть «первым номером», а вот датчане действовали слишком академично. Мяч перестал доходить до Эриксена, и сложилось впечатление, что скандинавов ничья устраивает. На 67-й минуте австралийцы могли выйти вперед – после ошибки Шмейхеля Томас Делейни помешал Робби Крузу пробить по пустым воротам.

Концовка запомнилась вялым перекатыванием мяча Данией и финальным штурмом Австралии. Наиболее близок к успеху был Даниэль Арзани, но с его ударом в ближний угол справился Шмейхель.

1:1 – результат, который, скорее всего, выведет Данию в плей-офф ЧМ-2018. А вот Австралии в последнем туре нужно обыгрывать Перу и следить за результатами других соперников по группе.

ДАНИЯ – АВСТРАЛИЯ – 1:1 (1:1)

Голы: Эриксен, 7 – 1:0. Единак, 39-пен. – 1:1.

Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен – Шене, Дилейни – Ю. Поульсен (Брейтуэйт, 59), Эриксен, Систо – Н. Йергенсен (Корнелиус, 68). Тренер Харейде.

Австралия: Райан – Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич – Единак, Муй – Леки, Рогич (Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68) – Наббут (Юрич, 75). Тренер ван Марвейк.

Предупреждения: Поульсен, 37. Систо, 84.

Судьи: Матеу Лаос, Себриан, Диас (все – Испания), Вейеса (Эфиопия).

21 июня. 15.00. Самара. +24, солнечно. «Самара Арена». 40 727 зрителей (вместимость 41 970).

СТАТИСТИКА

Удары 10-14. В створ 5-5. Угловые 3-5. Офсайды 1-0. Фолы 7-5. Владение мячом (в %) 48-52.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ДАНИЯ

Шмейхель 6,5 Дальсгор 6,5 Кьер 6,0 Кристенсен 6,0 Ларсен 5,5 Шене 5,5 Дилейни 5,0 Ю. Поульсен 4,0 (Брейтуэйт, 59) 5,0 Эриксен 6,0 Систо 6,5 Н. Йергенсен 5,5 (Корнелиус, 68) 5,0

АВСТРАЛИЯ

Райан 6,0 Рисдон 6,0 Миллиган 5,0 Сэйнсбери 4,5 Бехич 5,5 Единак 6,0 Муй 6,5 Леки 6,5 Рогич 5,0 (Ирвайн, 82) б/о Круз 5,5 (Арзани, 68) 5,5 Наббут 5,5 (Юрич, 75) 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Дальсгор – 6,5. Во втором тайме несколько раз вымел и вычистил правый угол датской вратарской, куда следовали острейшие прострельные передачи. Да и в целом на своем краю сыграл безупречно.

Муй – 6,5. На пару с Единаком контролировал середину поля, много и полезно перемешался, хорош был и в подыгрыше, и в отборе. Едва не попал в девятку дальним ударом.

Леки – 6,5. Затейник австралийских комбинаций, отлично обращался с мячом и постоянно старался играть на обострение. Превзошел в этом компоненте даже датчанина Эриксена.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Харейде – 5,0. Одно из двух: или предматчевую установку его команда выполняла только 10 минут, или она была порочной, исключающей активную игру. Пропал на поле даже Эриксен, вынужденный выполнять кучу черновой работы. Замены норвежца лишь усугубили импотенцию датчан в атаке.

Ван Марвейк – 5,0. Австралия второй раз подряд отыгралась, пропустив первой, но нельзя сказать, что ее игра была тактически вычерченной и глубоко продуманной. Много бестолковых действий, мало хороших розыгрышей – за всем этим слишком призрачно просматривается тренерская рука.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Эриксен !!

Стремительная трехходовка с резким пасом из глубины, скидкой Йергенсена пяткой и пушечным ударом Эриксена с лета под перекладину с линии штрафной.

Единак =

Пробил 11-метровый низом вправо от себя, уложив вратаря влево.