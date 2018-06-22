Сергей Васютин, который тренировал полузащитника сборной России в Училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецком, объяснил, в чем Головин сильнее Аршавина и почему он предпочитает английский чемпионат.

«МЕМОРАНДУМ ДЗЮБЫ СРАБОТАЛ»

– У вас есть объяснение, как у специалиста, почему сборная так преобразилась?

– После семи товарищеских игр, из которых шесть сборная проиграла, в стране воцарились пессимистические настроения. Думаю, в преображении команды большую роль сыграла психология – домашний чемпионат, связанная с этим энергетика передалась ребятам, а поток мощной критики мобилизовал их. И еще сработал меморандум Дзюбы, когда он обратился к болельщикам с призывом поддержать сборную. Страна услышала команду, а команда услышала страну.

– Вы созваниваетесь с Головиным?

– Во время чемпионата не звоню, не хочу отвлекать, созваниваюсь с его родителями. Саша после ЧМ приедет в Ленинск-Кузнецкий на турнир, тогда и наговоримся. После первого матча сказал Сергею, Сашкиному отцу: «Лучше б эти пять голов растянули на три игры. Саудовской Аравии отгрузили полную корзину, а потом вдруг засуха». Такое часто бывает в футболе. Ведь не сказать, чтоб игра с саудитами поразила, больше счет удивил.

– Но второй матч получился более содержательным по игре.

– Желаю скорейшего восстановления Алану Дзагоеву. Но как хотели пробиться в состав Черышев и Дзюба! Они рвались в бой, и вся эта энергия выплеснулась на поле. Если б обыграли саудитов с небольшим счетом тем составом, который вышел вначале, не думаю, что Черчесов решился бы на такие изменения.

– Есть опасение, что команду подводили на пик формы именно к первым двум играм. Как бы дальше не последовал спад.

– Первый матч ребята отработали через не могу. Но во второй встрече команда разбежалась. Ведь не зря Россия сейчас первая на турнире по общему пробегу футболистов. Не думаю, что тренерский штаб форсировал подготовку. Напугала травма Дзагоева на 20-й минуте в первом матче. Мелькнула мысль: не перегрузили ли команду – коль мышцы рвутся? Нет, это особенности организма Дзагоева. Спада не будет, а после побед травмы заживают в три раз быстрее. Это доказано самой жизнью.

– Что родители Александра говорят про его психологическое состояние?

– Саша ведь попал в неприятную историю после Евро-2016, когда в аэропорту журналист его спросил: «Не стыдно ли ему за такую игру?» Теперь он свел общение с прессой на нет, старается не расплескивать эмоции. Не обращает внимание на все эти новости про его трансферную стоимость, сосредоточен только на футболе.

«УДАР У ГОЛОВИНА ЛУЧШЕ, ЧЕМ У АРШАВИНА»

– Судя по слухам, предложение «Ювентуса» ЦСКА отверг, но уже англичане оживились. Пора вашему ученику уезжать?

– Гинер – человек опытный, рассудил, что спешить не стоит. Хотя «Ювентус» предлагал за Головина 15 млн, вне зависимости от итогов чемпионата мира. Если еще пару игр Саша проведет на таком же уровне, его трансферная стоимость точно вырастет.

– Какой чемпионат для Головина больше подходит – итальянский или английский?

– Конечно, английский! Саша с юных лет мечтал об Англии. Он появился у меня в 15-летнем возрасте. Я всегда стараюсь организовать тренировки в некоторой театрализованной манере. Допустим, перед двусторонкой говорю: «Вы – сборная Англии, а вы – сборная Бразилии». Включаю гимны, ребята слушают, приложив руку к сердцу. А во время матча комментирую его а-ля Николай Озеров. «Полный стадион, на трибунах 100 тысяч зрителей. Сегодня встречаются сборные Англии и Бразилии». Это придает дополнительные эмоции. В то время вся группа, в которой занимался Головин, болела за «Арсенал» Арсена Венгера. Ребят привлекал умный, комбинационный футбол.

– Аршавин для юного Головина был кумиром?

– Безусловно, Сашке Аршавин нравился. Он всегда восхищался техничными, умными игроками. У меня, кстати, в команде с Лешей Смертиным был такой футболист – Сережа Кормильцев. Умница – спиной чувствовал партнеров, затылком видел. У Саши такие же качества есть.

– Тогда попрошу вас сравнить Головина с Аршавиным.

– У них разная манера игры. В скорости Головин Аршавину не уступит. А удар у Саши получше, особенно при стандартах. Объем на поле Головин выполняет больший, чем Аршавин. Но Андрей все-таки игрок атаки, Саша более универсальный футболист.

– Представьте себе на месте Черчесова. С Уругваем выпустили бы основу или условный второй состав?

– Я всегда был против игры на некий нужный результат. Футбол за это накажет. Сборная поймала кураж, посмотрите, как нам везет в нужный момент – я про первый гол Египту. Словно, Бог за нас забивает, помогает команде. Надо выходить и добиваться положительного результата.

– Каков потолок этой команды – 1/8 финала?

– Перед чемпионатом потолок для сборной определили – выход из группы. Мол, это уже большой успех. Вспомните, как наша хоккейная сборная без суперзвезд на Олимпиаде сыграла? Черчесову удалось достучаться до ребят, складывается отличный коллектив. Думаю, эта команда способна на большее, чем просто выход в плей-офф, ребята могут и до полуфинала дойти.