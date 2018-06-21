Тренер сборной Дании: Кто вообще судит? Арбитр или люди в темной комнате?
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде посетовал на систему видеоповторов, полагая, что теряется изюминка футбола.
– Видеоассистент судьи вот уже во втором матче играет против вас. Это случайность?
– Я сразу скажу: пенальти был назначен справедливо. Конечно, есть люди, которые считают, что надо пересматривать. Может, и так. Но тогда и в других моментах тоже надо принимать аналогичное решение. Однако акцент почему-то делают только на пенальти. Я с этим не согласен. И вообще, кто на поле судит: арбитр или люди в темной комнате?
Мне кажется, надо серьезно пересмотреть систему видеоповторов. Мы теряем шарм футбола. Я согласен с системой фиксации гола, когда принимается решение о взятии ворот или отмене гола. Однако мне неясно, по каким критериям останавливают матч и пересматривают эпизод? Почему тогда не пересматривают моменты с фолом в центре поля или тот же срыв атаки?
– Вы поговорили с судьей. Что вы ему сказали?
– Корнелиус упал, его схватили за майку. Мне казалось, что судья должен был назначить штрафной в такой ситуации. Я просто поинтересовался, почему он этого не сделал.
– Первые 20 минут вы играли хорошо, что случилось потом?
– Инициатива по ходу игры переходила от одной команды к другой. У нашего капитана была проблема: он повредил бедро. Возможно, из-за этого мы замедлили темп. Также мы часто упускали мяч там, где этого можно было избежать. Австралийцы пользовались этим, постоянно были в движении. Мы же теряли силы попусту.
– Что вы можете сказать про атаку Австралии?
– Мне кажется, они создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. А вообще у австралийцев отлично поставленный контратакующий футбол, да и вообще они – организованный коллектив. Франция их обыграла 2:1, но я не скажу, что победа столь уверенной. Что касается нас, то мы имеем в активе 4 очка, плюс еще один матч в запасе.
– В Дании вас много критикуют. На ваш взгляд, критика чем-то подкреплена?
– Пусть критики говорят, что хотят. Те или иные решения я буду обсуждать с игроками, а не с ними.
– Согласны с тем, что было много ошибок в центральной зоне?
– Я не заметил явных ошибок в центре. Может, иногда отпускали мяч или отдавали передачи не по тому адресу. Будем решать проблему потери мяча в центре, отлаживать игру в пас. К третьему матчу, надеюсь, подойдем, усвоив все недочеты с австралийцами.
– Против Франции вас устроит ничья?
– В принципе да. Австралия может обыграть Перу, но может и проиграть. Посмотрим, как себя сегодня покажут французы. На данный момент мы на первом месте. Ясно, что это ненадолго, но статистически у нас очень хорошие шансы.