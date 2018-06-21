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ТРИ ГОДА ДО РОССИИ

Я прикатил в Нижний Новгород в олимпийке сборной Аргентины с десяткой на груди. И не сразу понял, что сделал. Мир вокруг преобразился! Полицейские стали более вежливыми, девушки засияли улыбками, аргентинские болельщики начали ко мне подбегать с криками «Ola!», принимая за своего и спрашивая дорогу.

Чувствовал я себя как Штирлиц в мундире на улицах весеннего Берлина в 1945-м. Свой среди чужих, но не чужой среди своих.

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Месси не всесилен. Почему Аргентина стоит на краю пропасти

Хорваты прикатили в Нижний, как нормальные европейцы. Мужики среднего возраста в красно-белых футболках в шашечку, решившие напиться и посмотреть футбол. Аргентинцы – не такие. Они ехали семьями, с дедушками-бабушками и даже годовалыми детьми, которых толкали перед собой в коляске. Как весь этот табор попал бы на стадион – ума не приложу. Понятно, что три четверти фанатов – в футболках с десяткой. Это Лео Месси, в крайнем случае Марадона.

Сборная Аргентины остановились в нижегородской гостинице «Marriott», что на улице Ильинской. За забор не пускали никого. Зато вокруг были народные гуляния и песнопения, как госпел, а отель вдруг превратился в храм для бога Месси.

Прямо напротив, через дорогу, растянули гигантское полотнище, на котором были изображены Месси и Марадона, а также начертано: «Аргентина – моя религия».

Рядом припаркована машина с аргентинскими номерами. «Ого», – думаю. И спрашиваю у девчонки: «Это вы что же, из самого Буэноса-Айреса приехали?»

– Так точно, – отвечает. – А путешествие у нас заняло три года.

– Как это? – удивился я.

– Да мы – кочевники, – говорит она. – Ночуем в автомобиле или в палатках, никуда не спешим, пожили в Америке, в Бельгии, теперь вот до России добрались. Нам тут очень нравится. Дешевые цены, да и люди вокруг дружелюбные. Лео Месси? Конечно, он – футболист номер один в мире. Никакой Криштиану Роналду даже в ногах не валялся.

А в ногах у нее лежал бойцовый пес – тоже в майке сборной Аргентины.

– Лео зовут? – интересуюсь.

– Ну что ты, как можно – собаку называть божьим именем! – обижается она. – Это Диего.

ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ ЛЕО

Перед матчем в прессе выступила мама Месси – Селия Куччиттини. И рассказала, как ее сынулька иногда страдает от критики.

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Роналду растит бороду в отместку Месси? Обзор иностранной прессы

«На самом деле болельщики очень любят Лео, а он отвечает им взаимностью, ценит народную любовь, – говорит мама. – И понимает, что от него ждут многого, потому что сам Лионель очень хочет выиграть чемпионат мира и сделать подарок всей Аргентине.

Мы в семье поддерживаем сына. Говорим: «Лео, сыночек, терпи критику. Пусть говорят вокруг, но только делами можно дать достойный ответ злым языкам».

Неправда, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Я видела, как он страдает и плачет из-за критики. Знаете, слово может больно ранить. Всегда помните об этом, когда что-то говорите.

У меня четверо детей. Я всех люблю. Лео – прекрасный сын, любящий отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Человек с огромным сердцем. Он сделает все, чтобы выиграть чемпионат мира. Вот увидите!»

Смотрим, затаив дыхание, донна Куччиттини. И не переживайте вы так. Ну, не забил Лео тот пенальти в ворота Исландии. Главное, чтобы теперь хорватам положил один или парочку.

НОС МАРАДОНЫ

Как сообщили в медиаканале, на матче присутствовали четыре почетных гостя – Александр Кержаков, Хавьер Дзанетти, Алексей Смертин, а также Диего Марадона, у которого вечно чешется нос.

Накануне у главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли спросили, сможет ли Месси дотянуться до Марадоны, то есть завоевать золотой кубок?

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Хорхе Сампаоли: Это нормально, когда люди сравнивают Месси и Марадону

«Я понимаю, что людям интересно сравнивать двух легенд, искать разницу между поколениями, выяснять контексты, спорить о культурах и роли личности в важнейших событиях, – ответил Сампаоли. – Но посмотрите, Месси провел где-то 75 матчей за сборную Аргентины, и команда с ним проиграла пять-шесть раз. Не больше. Поэтому Лионель для нас является стержневым футболистом, как в свое время был Диего.

Да, болельщики постоянно сравнивают Марадону и Месси. Это нормально, они оба даже играли под десятками. Но история сама расставит все точки над i».

При этих словах у Марадоны еще сильнее зачесался нос. Это или к деньгам, или к хорошему застолью. А когда его показала на табло крупным планом, и стадион взревел, Марадона схватил футболку сборной Аргентины и занюхнул ее широкими ноздрями, а потом начал размахивать футболкой, подбадривая публику и не открывая глаза. В свои 57 лет Диего в волшебной форме, легко видит на спор и огнегривого льва, и синего вола, исполненного очей, и даже золотого орла небесного. Интересно, как Месси будет зажигать на публике в свои 57? Или станет вести затворнический образ жизни в Росарио или где-нибудь на вилле в Кастельдефельсе?

ТУФЛИ СЧАСТЬЯ

Божество заставит тебя верить в приметы. Болельщики сборной Аргентины додумались до того, что сопоставили фото с победных для Месси финалов Лиги чемпионов-2015 и последнего матча Ла Лиги-2018. Так вот, оба раза рядом с Месси находилась его супруга Антонелла Рокуццо, причем в одной и той же обуви. Аргентинцы реально уверены, что эта обувь счастливая, поэтому Тоня должна надеть эти туфли и в четверг, когда будет игра с Хорватией.

Десятки тысяч ретвитов и лайков собрал этот призыв в инстаграме. Вот так, у России – усы надежды, а у Аргентины – туфли счастья. Каждому – свое.

 

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