Если вы хотите посмотреть, как из человека делают бога – приехали бы в Нижний Новгород на матч Аргентина – Хорватия. И произнесите: «Месси».

ТРИ ГОДА ДО РОССИИ

Я прикатил в Нижний Новгород в олимпийке сборной Аргентины с десяткой на груди. И не сразу понял, что сделал. Мир вокруг преобразился! Полицейские стали более вежливыми, девушки засияли улыбками, аргентинские болельщики начали ко мне подбегать с криками «Ola!», принимая за своего и спрашивая дорогу.

Чувствовал я себя как Штирлиц в мундире на улицах весеннего Берлина в 1945-м. Свой среди чужих, но не чужой среди своих.

Хорваты прикатили в Нижний, как нормальные европейцы. Мужики среднего возраста в красно-белых футболках в шашечку, решившие напиться и посмотреть футбол. Аргентинцы – не такие. Они ехали семьями, с дедушками-бабушками и даже годовалыми детьми, которых толкали перед собой в коляске. Как весь этот табор попал бы на стадион – ума не приложу. Понятно, что три четверти фанатов – в футболках с десяткой. Это Лео Месси, в крайнем случае Марадона.

Сборная Аргентины остановились в нижегородской гостинице «Marriott», что на улице Ильинской. За забор не пускали никого. Зато вокруг были народные гуляния и песнопения, как госпел, а отель вдруг превратился в храм для бога Месси.

Прямо напротив, через дорогу, растянули гигантское полотнище, на котором были изображены Месси и Марадона, а также начертано: «Аргентина – моя религия».

Рядом припаркована машина с аргентинскими номерами. «Ого», – думаю. И спрашиваю у девчонки: «Это вы что же, из самого Буэноса-Айреса приехали?»

– Так точно, – отвечает. – А путешествие у нас заняло три года.

– Как это? – удивился я.

– Да мы – кочевники, – говорит она. – Ночуем в автомобиле или в палатках, никуда не спешим, пожили в Америке, в Бельгии, теперь вот до России добрались. Нам тут очень нравится. Дешевые цены, да и люди вокруг дружелюбные. Лео Месси? Конечно, он – футболист номер один в мире. Никакой Криштиану Роналду даже в ногах не валялся.

А в ногах у нее лежал бойцовый пес – тоже в майке сборной Аргентины.

– Лео зовут? – интересуюсь.

– Ну что ты, как можно – собаку называть божьим именем! – обижается она. – Это Диего.

ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ ЛЕО

Перед матчем в прессе выступила мама Месси – Селия Куччиттини. И рассказала, как ее сынулька иногда страдает от критики.

«На самом деле болельщики очень любят Лео, а он отвечает им взаимностью, ценит народную любовь, – говорит мама. – И понимает, что от него ждут многого, потому что сам Лионель очень хочет выиграть чемпионат мира и сделать подарок всей Аргентине.

Мы в семье поддерживаем сына. Говорим: «Лео, сыночек, терпи критику. Пусть говорят вокруг, но только делами можно дать достойный ответ злым языкам».

Неправда, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Я видела, как он страдает и плачет из-за критики. Знаете, слово может больно ранить. Всегда помните об этом, когда что-то говорите.

У меня четверо детей. Я всех люблю. Лео – прекрасный сын, любящий отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Человек с огромным сердцем. Он сделает все, чтобы выиграть чемпионат мира. Вот увидите!»

Смотрим, затаив дыхание, донна Куччиттини. И не переживайте вы так. Ну, не забил Лео тот пенальти в ворота Исландии. Главное, чтобы теперь хорватам положил один или парочку.

НОС МАРАДОНЫ

Как сообщили в медиаканале, на матче присутствовали четыре почетных гостя – Александр Кержаков, Хавьер Дзанетти, Алексей Смертин, а также Диего Марадона, у которого вечно чешется нос.

Накануне у главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли спросили, сможет ли Месси дотянуться до Марадоны, то есть завоевать золотой кубок?

«Я понимаю, что людям интересно сравнивать двух легенд, искать разницу между поколениями, выяснять контексты, спорить о культурах и роли личности в важнейших событиях, – ответил Сампаоли. – Но посмотрите, Месси провел где-то 75 матчей за сборную Аргентины, и команда с ним проиграла пять-шесть раз. Не больше. Поэтому Лионель для нас является стержневым футболистом, как в свое время был Диего.

Да, болельщики постоянно сравнивают Марадону и Месси. Это нормально, они оба даже играли под десятками. Но история сама расставит все точки над i».

При этих словах у Марадоны еще сильнее зачесался нос. Это или к деньгам, или к хорошему застолью. А когда его показала на табло крупным планом, и стадион взревел, Марадона схватил футболку сборной Аргентины и занюхнул ее широкими ноздрями, а потом начал размахивать футболкой, подбадривая публику и не открывая глаза. В свои 57 лет Диего в волшебной форме, легко видит на спор и огнегривого льва, и синего вола, исполненного очей, и даже золотого орла небесного. Интересно, как Месси будет зажигать на публике в свои 57? Или станет вести затворнический образ жизни в Росарио или где-нибудь на вилле в Кастельдефельсе?

ТУФЛИ СЧАСТЬЯ

Божество заставит тебя верить в приметы. Болельщики сборной Аргентины додумались до того, что сопоставили фото с победных для Месси финалов Лиги чемпионов-2015 и последнего матча Ла Лиги-2018. Так вот, оба раза рядом с Месси находилась его супруга Антонелла Рокуццо, причем в одной и той же обуви. Аргентинцы реально уверены, что эта обувь счастливая, поэтому Тоня должна надеть эти туфли и в четверг, когда будет игра с Хорватией.

Десятки тысяч ретвитов и лайков собрал этот призыв в инстаграме. Вот так, у России – усы надежды, а у Аргентины – туфли счастья. Каждому – свое.