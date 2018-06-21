Забавно, когда комментатор Евгений Савин дает оценку в эфире: «Мне кажется, Месси не понимает, что ему делать в этом матче».

Это как Станислав Черчесов оценил до чемпионата мира Аргентину: «Эта сборная очень зависит от Лео Месси, и в этом ее проблема».

Где Месси, а где Савин – в разных Вселенных. Но правда в словах Евгения есть – в первом тайме Месси не показал ничего, а вся Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот. Однажды, правда, мяч после навеса тукнулся в перекладину.

Нет, мы видели Месси в салатовых бутсах. Он был сосредоточен до матча и молился при звуках гимна. Эти кадры разлетелись в твиттере, и девочки вздохнули: «Лео такой маленький, так хочется его обнять и пожалеть».

Аргентина играла странно на Месси. Однажды ему навесили мяч в штрафную. Коротышка смешно подпрыгнул, но, конечно, достать не смог. Он ведь – не Криштиану Роналду, которого с длинными ногами хоть завтра отправляй на модельный подиум.

Три опасных паса отдал Месси в первом тайме, но партнеры распорядились ими бездарно. Вот почему Лео в «Барселоне» – гений, а в сборной Аргентины превращается в заурядного игрока РФПЛ?

Да потому, как думаю, что дело в тренере. Хорхе Сампаоли внешне похож на веселого Игоря Гамулу, но в черном костюме, и тело его испещрено цветными тату. Якудза, все как полагается. Заметный мужчина, но тактику своей сборной не поставил вообще. Поэтому и болтается Месси в атаке, как непонятно кто. Поэтому и нет от него результата.

Хотя Лео обострял и во втором тайме, однажды едва не забил в упор, когда ему откинули мяч пяткой. Но к тому времени счет был 0:1, и Аргентина горела синим пламенем. На 53-й минуте забил Ребич после ошибки вратаря Кабальеро, который после паса назад попытался вынести мяч, но срезал его, и оказавшийся тут как тут хорват с лета поразил цель.

К ужасу своих болельщиков Аргентина шла ко дну как «Титаник». Лео, как герой Ди Каприо, еще держался посиневшими руками за плот. Но когда на 81-й минуте Модрич забил мощным ударом феноменальный гол, все стало понятно. Все читалось по ошеломленным лицам аргентинцев.

Извините, Лео и компания. Это не ваш чемпионат мира. Своего «Оскара» вы за него не получите. Если бы до турнира мне кто сказал, что сборная Аргентины будет играть хуже сборной России, а Лео Месси – это бледная копия Дениса Черышева, я бы ответил: «Да вы с ума сошли!»

Но если бы вы оказались на моем месте в Нижнем Новгороде, то сами пришли бы в ужас от увиденной картины.

Месси невообразимо жаль. Хочется его прижать к себе, как тем девочкам-фанаткам, обнять, защитить, да и зарыдать вместе с Лео. Всегда больно видеть, когда с Олимпа сбрасывают богов.